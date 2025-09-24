Anexí Západního břehu by Izraelci překročili všechny limity, varují USA

Libor Novák

24. září 2025 21:46

Izraelská armáda
Izraelská armáda Foto: Israel Defense Forces

Francouzský prezident Emmanuel Macron tvrdí, že mu Donald Trump slíbil, že anexe Západního břehu ze strany Izraele by pro Spojené státy představovala „červenou čáru“. Zároveň by to znamenalo konec Abrahamských dohod o normalizaci vztahů mezi Izraelem a arabskými státy.

Macron v televizi France 24 řekl, že jeho hlavním cílem setkání s Trumpem bylo sjednotit názory Ameriky, Evropy a arabských zemí na další postup v izraelsko-palestinském konfliktu. Francouzský prezident také představil Trumpovi třístránkový plán o budoucnosti Palestiny, který vychází z Newyorské deklarace. Tento dokument, který podpořilo přes 143 států, navrhuje vyloučit hnutí Hamás z budoucí vlády v Gaze a na Západním břehu.

Britské úřady se obávají, že by Trump mohl uznat izraelskou suverenitu nad nelegálními osadami na Západním břehu jako odvetu za to, že Spojené království, Austrálie a Francie uznaly Palestinu. Takový krok by znamenal vážnou překážku pro řešení, které by vedlo ke vzniku dvou států. Podle Macrona je však jakýkoli pokus o anexi Západního břehu nepřípustný. Pokud by na ní Trump trval, izraelský premiér Benjamin Netanjahu by se dostal do vážných politických potíží, protože část jeho krajně pravicové vlády požaduje, aby Izrael část nebo celý Západní břeh obsadil.

Pokud by Netanjahu s anexí přece jen pokračoval, ať už s podporou, nebo s tichým souhlasem USA, plán na vytvoření dvou států by byl vážně ohrožen. Netanjahu se má setkat s Trumpem v pondělí v Bílém domě a v pátek vystoupí na Valném shromáždění OSN.

Macron zdůraznil, že prvotním cílem jeho vícefázového plánu je zajistit příměří a propuštění všech rukojmích. Apeloval na Trumpa slovy: „Máte hlavní roli, kterou můžete hrát, a chcete na světě mír.“ Macron dodal, že je potřeba přesvědčit Američany, aby vyvíjeli tlak na Izrael, protože „Spojené státy jsou země se skutečným vlivem“. Trumpův zvláštní vyslanec pro Blízký východ Steve Witkoff uvedl, že Trump představil arabským a muslimským lídrům jednadvacetibodový mírový plán. Witkoff vyjádřil naději, že se brzy podaří dosáhnout průlomu v jednáních.

Macron tvrdí, že francouzské uznání palestinského státu mělo za cíl zahájit mírový proces, který je podle něj nejlepším způsobem, jak izolovat hnutí Hamás. Konečným cílem je demilitarizace a rozpuštění této militantní skupiny. Podle Macrona však někteří pravicoví členové izraelského kabinetu usilují o zmaření jakéhokoli politického řešení. Macron dodal, že "na Západním břehu žádný Hamás není".

Zároveň zpochybnil Netanjahuovu strategii totální války a prohlásil, že jde o selhání, protože ohrožuje rukojmí a nepodařilo se jí snížit počet bojovníků Hamásu. Podle něj Netanjahuova první priorita není propuštění rukojmí, jinak by nespustil poslední ofenzivu na Gazu a nezaútočil by na vyjednavače v Kataru. Pokud se v následujících dnech nepodaří zastavit boje, Evropa zváží další kroky. Na otázku, zda by to mohly být sankce, Macron odpověděl: „Zřejmě ano.“

Macron uvedl, že Palestincům je nutné nabídnout politickou perspektivu pro jejich budoucnost. Jinak by to mohlo vést ke ztrátě naděje, nebo dokonce k násilí. 

Emmanuel Macron Donald Trump Izrael Izraelská armáda

Zdroj: Libor Novák

