Asad navštívil Spojené arabské emiráty, podruhé od začátku války v Sýrii

Syrský prezident Bašár Asad dnes přijel do Spojených arabských emirátů (SAE). Jde o další z jeho zatím nečetných cest do arabských zemí, které v poslední době signalizují po letech izolace otevřenost vůči Damašku. Podle agentury EFE jde také o první oficiální společnou cestu Asada s jeho manželkou do zahraničí od vypuknutí občanské války v Sýrii v roce 2011.