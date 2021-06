Čína slaví 100 let od založení komunistické strany zvěstováním většího vlivu

Čína za poslední čtyři dekády zaznamenala obrovské zlepšení životní úrovně, kterou doprovází rostoucí mezinárodní ekonomický a politický vliv. Přestože mnoho zemí ze vztahu profituje, Číně se rovněž připisuje podkopávání demokracie a lidských práv v zemích, ve kterých má ekonomický vliv.

"Mezinárodní vliv Komunistické strany Číny, její přitažlivost a atraktivita se nepřetržitě zvyšuje, což ji staví do popředí světové politiky," prohlásil na tiskové konferenci k otevření mediálního centra pro oslavy Kuo Jie-čou z oddělení vnějších vztahů komunistické strany.

S 92 miliony členů a solidním držením moci na domácí scéně se strana snaží rozšířit svou kontrolu také nad Číňany, kteří se odstěhovali do zahraničí za studiem, obchodem nebo z jiných důvodů. To vytvořilo řadu oblastí pro tření v Austrálii, kde čínští studenti zaujímají na univerzitách prominentní postavení, ale také ve Spojených státech, Británii a dalších západních demokraciích.

Tyto země jsou úzce propojeny s čínskou ekonomikou, přičemž odmítají autoritářskou politickou ideologii Pekingu a jeho politiku vůči Hongkongu, Tibetu a provincii Sin-ťiang. Kuo Jie-čou tyto problémy nyní nezmínil, zato prohlásil, že přesah strany je klíčovou součástí čínské zahraniční politiky.

Si Ťin-pching učinil z boje proti korupci - a za zajištění politické loajality - punc svých devíti let v úřadu. Za jeho vlády bylo téměř 800.000 úředníků vyšetřováno kvůli různým trestným činům, a to včetně 392 lidí na provinční nebo vládní úrovni, tvrdí Siao Pchej z Centrální komise pro disciplinární inspekci, která dohlíží na vyšetřování korupce. "Boj proti korupci dosáhl naprostého úspěchu a je hluboce zakořeněný," prohlásil Siao Pchej na dnešní tiskové konferenci.

Mezi těmi, kteří se účastní připomínkových akcí, je správkyně Hongkongu Carrie Lamová, která stojí v čele tažení proti tamním opozičním představitelům, jež vyvolalo silnou kritiku a sankce ze strany Spojených států, Kanady a Evropské unie. Lamová a centrální vláda v Pekingu postihy odmítají a označují je za vměšování se do vnitřních záležitostí Číny.

Si Ťin-pching má v úterý v plánu předání medailí a projev na ceremonii určené pro hrdiny strany, ve čtvrtek se zúčastní oslav ke 100. výročí vzniku strany na pekingském náměstí Tchien-an-men.

Více než 70 let poté, co strana převzala ve vřavě občanské války moc, prezident v projevech zdůrazňuje dosažení cíle strany v podobě "národního oživení". To zahrnuje přivedení samosprávného demokratického ostrova Tchaj-wanu pod čínskou kontrolu, což zvyšuje možnost regionální války, do které by se pravděpodobně zapojily Spojené státy a jejich spojenci. Za vlády Si Ťin-pchinga si Čína rovněž vybudovala vojenskou přítomnost v Jihočínském moři a zapojila se do potyček s indickou armádou podél sporné hranice mezi oběma zeměmi.

Na dnešek je mezitím v plánu ohňostroj nad olympijským stadionem známým jako Ptačí hnízdo a napříč zemí celá řada dalších oslav.