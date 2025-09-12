Atentát na Charlieho Kirka podle úřadů zřejmě spáchal 22letý Tyler Robinson

Tyler Robinson, který je podezřelý z vraždy Charlieho Kirka, je momentálně zadržován v okresní věznici v Utahu. Policie ho zadržuje na základě několika obvinění. Jedná se například o vraždu, neoprávněné použití střelné zbraně a maření spravedlnosti.
Úřady v Utahu sdělily, že Robinson zatím nebyl oficiálně obviněn. Guvernér Utahu Spencer Cox uvedl, že se na dokumentech pracuje a že by měly být hotové v průběhu několika dní. Součástí těchto dokumentů bude i informace o pravděpodobném důvodu, který vedl ke spáchání činu. Podle guvernéra mají úřady na předložení dokumentů tři dny, po nichž Robinson poprvé stane před soudcem.
Postupně vychází najevo další informace o podezřelém. Tyler Robinson, dvaadvacetiletý student, který byl obviněn z vraždy Charlieho Kirka, pochází z malého utažského předměstí a byl vynikajícím studentem.
Záznamy o voličích ukazují, že nebyl registrovaný u žádné politické strany a nevolil ani v posledních dvou volbách. Přesto však člen jeho rodiny vyšetřovatelům řekl, že se v posledních letech stal více politicky angažovaným a že se proti Kirkovi ohradil.
Dále bylo zjištěno, že se Robinson v roce 2021 dostal na Utah State University, kde získal stipendium. K dopadení pomohl jeho rodinný příslušník, který se svěřil kamarádovi. Ten kontaktoval místního šerifa a sdělil mu, že se mu Robinson přiznal, že spáchal vraždu. Policie ho tak mohla zadržet.
Guvernér Utahu Cox také odhalil, že Robinson si s někým psal na chatovací aplikaci Discord. Zde psal o tom, že potřebuje vzít pušku, kterou pak nechal v křoví. Dále také psal o tom, že do nábojnic vyryl nápisy. Podle úřadů napsal "Ahoj, fašisto! Chyť to!"
Policie v křoví našla pušku, která byla zabalená v ručníku. Našla i nábojnice, na nichž byly vyryté nápisy. Vyšetřovatelé také našli záběry z bezpečnostních kamer, které ukazují, jak podezřelý vchází do areálu univerzity v automobilu Dodge Challenger.
Na sobě měl tričko, světlé kraťasy, černou čepici s bílým logem a světlé boty. Oblečení, které měl na sobě v době zadržení, odpovídalo tomu, které měl na sobě na záběrech.
Mnozí mladí lidé na americké pravici vnímali Charlieho Kirka jako ikonu. Tento jednatřicetiletý muž se proslavil jako mediální osobnost, autor a podcaster a založil neziskovou organizaci Turning Point USA. Cílem organizace je prosazovat konzervativní politiku na školách a univerzitách a je považována za jednu z nejrychleji rostoucích svého druhu ve Spojených státech.
Jeho podcast se neustále drží mezi dvaceti nejposlouchanějšími. Podle serveru NBC News se pořad The Charlie Kirk Show denně stahuje půl milionu až tři čtvrtě milionu krát a patří k velmi úspěšným na platformách Spotify i Apple. Mimo to měl Kirk miliony sledujících na sociálních sítích, konkrétně přes 7,3 milionu na TikToku, sedm milionů na Instagramu, pět milionů na síti X, stejný počet na Facebooku a 3,5 milionu na YouTube.
Jako politický aktivista se často vydával na turné po univerzitách, kde se snažil vést diskuze a propagovat konzervativní hodnoty. Byl velkým podporovatelem Donalda Trumpa a považoval se za neoficiálního mluvčího hnutí MAGA pro mladou generaci. Ve svých vystoupeních hájil konzervativní, Trumpovi nakloněné postoje a často se pouštěl do debat s oponenty.
Kirk se narodil v Chicagu v roce 1993 a již v mládí se zapojil do politiky. Během středoškolských let dobrovolně pomáhal v kampani republikána Marka Kirka, který kandidoval do amerického Senátu, i když s ním nebyl v příbuzenském vztahu. V minulosti byl kritizován za šíření nepravdivých informací a konspiračních teorií týkajících se například pandemie COVID-19, klimatických změn nebo voleb v roce 2020.
K nepokojům na Kapitolu z ledna 2021 uvedl, že se nejednalo o povstání a že výtržníci nereprezentují většinovou podporu Donalda Trumpa. Den před incidentem na síti X napsal, že organizuje převoz "autobusů patriotů" do Washingtonu, aby "bojovali za prezidenta". Vzhledem k jeho popularitě mezi americkou mládeží vyvolává jeho smrt otázky, zda to bude impulz ke sjednocení, nebo naopak k prohloubení již existujících rozdílů ve společnosti.
