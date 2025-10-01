Austrálií otřásá nevídaný skandál. Výrobci falšovali ochranný faktor opalovacích krémů

Libor Novák

1. října 2025 12:17

Opalovací krémy
Opalovací krémy Foto: pexels.com

Skandál s australskými opalovacími krémy se dále rozrůstá. Kvůli bezpečnostním pochybnostem už bylo staženo celkem osmnáct výrobků. Tato situace je obzvláště znepokojivá v Austrálii, která je bohužel světovou špičkou v počtu onemocnění rakovinou kůže.

Už v červnu odhalila spotřebitelská organizace, že několik oblíbených a často drahých opalovacích krémů neposkytuje ochranu, kterou výrobci deklarovali. Příkladem je produkt Lean Screen Skinscreen od značky Ultra Violette. Ten měl slibovat faktor ochrany proti slunci (SPF) 50+, ale ve skutečnosti dosáhl pouze SPF 4, což vedlo k jeho dobrovolnému stažení z prodeje v srpnu. 

Regulační úřad pro léčiva (TGA) nyní vydal varování ohledně zhruba dvaceti dalších opalovacích krémů od jiných značek. Tyto přípravky totiž využívají stejnou základní formuli a úřad zároveň vyjádřil "závažné obavy" ohledně jedné testovací laboratoře. Podle TGA předběžné testy naznačují, že základní formule pravděpodobně nemá vyšší SPF než 21, u některých produktů se pak faktor může pohybovat dokonce jen kolem čtyř. 

Z jednadvaceti jmenovaných produktů jich bylo osm zcela staženo z trhu nebo byla ukončena jejich výroba. U dalších deseti výrobků byl prodej pozastaven a zbylé dva se stále prověřují. Jeden krém označený úřadem TGA je sice vyroben v Austrálii, ale neprodává se tam. Austrálie má jedny z nejpřísnějších předpisů pro opalovací krémy na světě, jelikož se odhaduje, že dva ze tří Australanů budou mít během života minimálně jeden výskyt kožní rakoviny, který si vyžádá chirurgické odstranění.

Celá záležitost vyvolala v zemi velkou vlnu nevole zákazníků, ale odborníci varují, že by mohla mít globální dopad. Problémy byly odhaleny jak při výrobě některých krémů, tak v souvislosti s integritou laboratorních testů, které mají dokládat udávané hodnoty SPF. Výrobce základní formule, společnost Wild Child Laboratories Pty Ltd, výrobu zastavil. Její šéf Tom Curnow prohlásil, že TGA u nich nezjistila žádné výrobní nedostatky a že zjištěné nesrovnalosti jsou součástí širšího problému v oboru. 

Ačkoli TGA dříve uváděla, že přezkoumává stávající požadavky na testování SPF, které mohou být "vysoce subjektivní", úřad nyní vyjádřil závažné obavy ohledně testů provedených americkou laboratoří Princeton Consumer Research Corp (PCR Corp). TGA upozornila, že mnoho firem používajících problematickou formuli se spoléhalo na testy této laboratoře. Společnost Wild Child Laboratories uvedla, že s PCR Corp přestala spolupracovat a zadala nové testy v jiných akreditovaných laboratořích.

TGA se sice na PCR Corp obrátila se svými obavami, ale neobdržela odpověď. V e-mailovém prohlášení pro BBC však PCR Corp naznačila, že nesrovnalosti ve výsledcích SPF mohou být způsobeny vnějšími faktory. Laboratoř tvrdí, že výkon krému měřený v laboratoři odráží pouze přesnou šarži a stav dodaného vzorku. Dle vyjádření společnosti mohou SPF prodávaných produktů ovlivnit faktory mimo laboratoř, jako jsou výrobní odchylky mezi šaržemi, rozdíly v surovinách, balení, skladovací podmínky nebo stáří produktu na trhu.

29. září 2025 8:24

Peking dostal od USA nechtěný dárek. Trump vyštval největší mozky naší doby, opouští USA a míří do Číny

Keir Starmer (labouristi)

Austrálie, Kanada a Británie uznávají palestinský stát

Austrálie, Kanada a Spojené království se rozhodly uznat palestinský stát. Spojené království tak učinilo poté, co Izrael nesplnil podmínky britského premiéra Keira Starmera, jako je například souhlas s příměřím v Pásmu Gazy. Britský premiér toto rozhodnutí oznámil v neděli s tím, že Spojené království jedná tak, aby udrželo při životě možnost míru.

před 19 minutami

Martin Exner

Každá země EU je sama slabší než Rusko. Česko nemá alternativu k NATO, shodli se politici v anketě EZ

EuroZprávy.cz zjišťovaly, jak se čeští politici staví k závazkům v rámci NATO a k otázce možné obrany proti Rusku. Kandidáti do Sněmovny se shodují, že Česko nemá alternativu k členství v Alianci a musí pomáhat spojencům, liší se ale v pohledu na konkrétní kroky, například při sestřelování ruských dronů či posilování protivzdušné obrany. Do debaty se zapojil i vojenský analytik Tomáš Řepa, podle něhož je klíčové, aby Rusko čelilo jasné a silné reakci, protože právě síle historicky nejlépe rozumí.

před 23 minutami

před 24 minutami

Vojtěch Sokol

Důvěra se z politiky vytratila. Podporujeme zavedení mechanismu odpovědnosti veřejných činitelů. říká Sokol z Hnutí Generace

Lídr středočeské kandidátky Hnutí Generace Vojtěch Sokol v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal, co jeho strana nabízí nového a jak chce věci změnit. „Za posledních 35 let kupní síla obyvatel ČR zvýšila 2,5krát. Když se koukneme na jiné státy, například v Itálii se za těch 35 let kupní síla prakticky nezměnila,“ říká. Zdůrazňuje však, že jsou třeba strukturální změny – například revize daňového systému nebo ošetření cen nemovitostí i potravin. „Cena bydlení se nedá vyřešit napumpováním finančních prostředků lidem, aby měli možnost si v tuto chvíli koupit bydlení,“ podotýká.

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Izraelská armáda

Izrael půlí Pásmo Gazy. Armáda uzavírá poslední cestu z jihu na sever

Izraelská armáda oznámila, že ve středu uzavře poslední zbývající cestu vedoucí z jihu Pásma Gazy na sever. Tento krok přichází v době, kdy Izrael pokračuje ve své ofenzivě na město Gaza. Mluvčí armády v arabském jazyce Avichay Adraee na sociální síti X uvedl, že ulice Al-Rashid bude pro dopravu ze severního sektoru uzavřena od 12:00.

před 2 hodinami

Mette Frederiksenová a Kaja Kallasová

Evropští lídři se schází v Kodani na jednání o bezpečnosti. Jedinou hrozbou je Rusko, míní Frederiksenová

Lídři Evropské unie se sešli v Kodani, kde se ocitají pod tlakem, aby posílili evropskou obranu. Summit probíhá za zpřísněných bezpečnostních opatření, jež byla zavedena po řadě ruských narušení vzdušného prostoru EU a nedávných incidentech, kdy drony cílily na dánská letiště. Tyto incidenty jsou nejpalčivější pro východní členské státy, jako je Polsko a Estonsko.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

Energetika, ilustrační fotografie

Kolik zaplatíme za ETS II? Povolenky jsou levnější než ekologické škody, vysvětluje ekonomka Nálepová

Od roku 2027 začne platit systém ETS II, který zdraží silniční dopravu i vytápění. Povolenky sice budou nakupovat distributoři, ne domácnosti, ale náklady se promítnou do cen. „V praxi se zdražení nepřenese jen na pumpu a na fakturu za plyn, ale postupně se proline i do ostatních cen,“ popsala pro EuroZprávy.cz ekonomka Veronika Nálepová z ostravské European Research University. Podle ní ale půjde spíš o pomalejší zdražování, ne cenový šok.

včera

včera

Únik plynu z poškozených plynovodů Nord Stream

V Polsku zadrželi Ukrajince podezřelého z účasti na explozích plynovodů Nord Stream

Mluvčí okresního státního zastupitelství ve Varšavě potvrdil zadržení ukrajinského občana v Polsku, který je podezřelý z účasti na podmořských explozích plynovodů Nord Stream v roce 2022, které poškodily potrubí mezi Ruskem a Německem. Muž, označený pouze jako Volodymyr Z., byl zajištěn ve středopolském Pruszkowě a převezen na varšavské státní zastupitelství. O zatčení poprvé informovala polská rozhlasová stanice RMF FM. 

včera

včera

Mette Frederiksenová, Petr Pavel a admiral Rob Bauer

Jsme ve válce, fronta není jen na východě, prohlásil expředseda vojenského výboru NATO

Někdejší předseda vojenského výboru NATO, nizozemský admirál Rob Bauer, vydal ostré varování ohledně evropské bezpečnosti, když prohlásil: „Jsme ve válce.“ Zdůraznil, že se Evropa musí oprostit od myšlenky, že frontová linie je pouze ve východní Evropě, protože moderní válčení už nemá jasnou frontu. Upozornil, že obyvatelé Portugalska, Španělska, Itálie, Nizozemska, Spojeného království a všech zemí dále od východní fronty by měli pochopit, že v kyberprostoru, s hypersonickými střelami, ve vesmíru a v informační doméně žádná frontová linie neexistuje.

včera

Spolupráci s ANO si neumím představit. Babiš jedná velmi pokrytecky, říká Černochová pro EZ

Ministryně obrany a lídryně pražské kandidátky Spolu Jana Černochová v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz zdůraznila, že koalice Spolu odmítá spolupráci s hnutím ANO Andreje Babiše. Zároveň promluvila o zbrojních zakázkách Ministerstva obrany, které je obviňováno z příliš drahých nákupů na úkor blahobytu českých občanů. „Pan Babiš jedná velmi pokrytecky. V roce 2021 letouny F-35 sám vychvaloval do nebes a nyní se mu hodí lidem namlouvat, že jsou drahé a nepotřebné. To je čirá lež,“ říká.

Zdroj: Jakub Jurek

Další zprávy