Austrálií otřásá nevídaný skandál. Výrobci falšovali ochranný faktor opalovacích krémů

Skandál s australskými opalovacími krémy se dále rozrůstá. Kvůli bezpečnostním pochybnostem už bylo staženo celkem osmnáct výrobků. Tato situace je obzvláště znepokojivá v Austrálii, která je bohužel světovou špičkou v počtu onemocnění rakovinou kůže.
Už v červnu odhalila spotřebitelská organizace, že několik oblíbených a často drahých opalovacích krémů neposkytuje ochranu, kterou výrobci deklarovali. Příkladem je produkt Lean Screen Skinscreen od značky Ultra Violette. Ten měl slibovat faktor ochrany proti slunci (SPF) 50+, ale ve skutečnosti dosáhl pouze SPF 4, což vedlo k jeho dobrovolnému stažení z prodeje v srpnu.
Regulační úřad pro léčiva (TGA) nyní vydal varování ohledně zhruba dvaceti dalších opalovacích krémů od jiných značek. Tyto přípravky totiž využívají stejnou základní formuli a úřad zároveň vyjádřil "závažné obavy" ohledně jedné testovací laboratoře. Podle TGA předběžné testy naznačují, že základní formule pravděpodobně nemá vyšší SPF než 21, u některých produktů se pak faktor může pohybovat dokonce jen kolem čtyř.
Z jednadvaceti jmenovaných produktů jich bylo osm zcela staženo z trhu nebo byla ukončena jejich výroba. U dalších deseti výrobků byl prodej pozastaven a zbylé dva se stále prověřují. Jeden krém označený úřadem TGA je sice vyroben v Austrálii, ale neprodává se tam. Austrálie má jedny z nejpřísnějších předpisů pro opalovací krémy na světě, jelikož se odhaduje, že dva ze tří Australanů budou mít během života minimálně jeden výskyt kožní rakoviny, který si vyžádá chirurgické odstranění.
Celá záležitost vyvolala v zemi velkou vlnu nevole zákazníků, ale odborníci varují, že by mohla mít globální dopad. Problémy byly odhaleny jak při výrobě některých krémů, tak v souvislosti s integritou laboratorních testů, které mají dokládat udávané hodnoty SPF. Výrobce základní formule, společnost Wild Child Laboratories Pty Ltd, výrobu zastavil. Její šéf Tom Curnow prohlásil, že TGA u nich nezjistila žádné výrobní nedostatky a že zjištěné nesrovnalosti jsou součástí širšího problému v oboru.
Ačkoli TGA dříve uváděla, že přezkoumává stávající požadavky na testování SPF, které mohou být "vysoce subjektivní", úřad nyní vyjádřil závažné obavy ohledně testů provedených americkou laboratoří Princeton Consumer Research Corp (PCR Corp). TGA upozornila, že mnoho firem používajících problematickou formuli se spoléhalo na testy této laboratoře. Společnost Wild Child Laboratories uvedla, že s PCR Corp přestala spolupracovat a zadala nové testy v jiných akreditovaných laboratořích.
TGA se sice na PCR Corp obrátila se svými obavami, ale neobdržela odpověď. V e-mailovém prohlášení pro BBC však PCR Corp naznačila, že nesrovnalosti ve výsledcích SPF mohou být způsobeny vnějšími faktory. Laboratoř tvrdí, že výkon krému měřený v laboratoři odráží pouze přesnou šarži a stav dodaného vzorku. Dle vyjádření společnosti mohou SPF prodávaných produktů ovlivnit faktory mimo laboratoř, jako jsou výrobní odchylky mezi šaržemi, rozdíly v surovinách, balení, skladovací podmínky nebo stáří produktu na trhu.
Související
Austrálie, Kanada a Británie uznávají palestinský stát
Netanjahu přišel o dalšího spojence. Austrálie oznámila, že v září uzná palestinský stát
Aktuálně se děje
před 19 minutami
Každá země EU je sama slabší než Rusko. Česko nemá alternativu k NATO, shodli se politici v anketě EZ
před 23 minutami
Okamura chce i nechce revidovat pobyty Ukrajinců, Rakušan mu přisoudil titul mistra světa
před 24 minutami
Důvěra se z politiky vytratila. Podporujeme zavedení mechanismu odpovědnosti veřejných činitelů. říká Sokol z Hnutí Generace
před 1 hodinou
Austrálií otřásá nevídaný skandál. Výrobci falšovali ochranný faktor opalovacích krémů
před 1 hodinou
Izrael půlí Pásmo Gazy. Armáda uzavírá poslední cestu z jihu na sever
před 2 hodinami
Evropští lídři se schází v Kodani na jednání o bezpečnosti. Jedinou hrozbou je Rusko, míní Frederiksenová
před 3 hodinami
Co vlastně znamená shutdown? V minulosti v USA zavřelo vše od parků po muzea
před 4 hodinami
Americká vláda je uzavřena. Shutdown poslal domů statisíce zaměstnanců, úřady nefungují
před 5 hodinami
Mnichovem otřásla střelba a výbuchy. Probíhá rozsáhlý policejní zásah
před 6 hodinami
Chladné počasí na začátku října. Může i sněžit, upozornili meteorologové
včera
50 let od přesunu kostela v Mostě. Unikátní počin se dostal do Guinnessovy knihy rekordů
včera
Pavel povolal Babiše na Hrad. Kancelář prozradila, co prezidenta zajímalo
včera
OBRAZEM: ANO finišuje s kampaní. Babiš nechce opakovat čtyři roky starý scénář
včera
Trumpovo selhání na Ukrajině: Jediná cesta k příměří vede přes tvrdý tlak na Putina
včera
Kolik zaplatíme za ETS II? Povolenky jsou levnější než ekologické škody, vysvětluje ekonomka Nálepová
včera
V debatě Kupky s Havlíčkem se ukázalo, co se před volbami jen tak nevidí
včera
V Polsku zadrželi Ukrajince podezřelého z účasti na explozích plynovodů Nord Stream
včera
Tlusté generály a admirály v Pentagonu už nechci vidět, prohlásil Hegseth
včera
Jsme ve válce, fronta není jen na východě, prohlásil expředseda vojenského výboru NATO
včera
Spolupráci s ANO si neumím představit. Babiš jedná velmi pokrytecky, říká Černochová pro EZ
Ministryně obrany a lídryně pražské kandidátky Spolu Jana Černochová v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz zdůraznila, že koalice Spolu odmítá spolupráci s hnutím ANO Andreje Babiše. Zároveň promluvila o zbrojních zakázkách Ministerstva obrany, které je obviňováno z příliš drahých nákupů na úkor blahobytu českých občanů. „Pan Babiš jedná velmi pokrytecky. V roce 2021 letouny F-35 sám vychvaloval do nebes a nyní se mu hodí lidem namlouvat, že jsou drahé a nepotřebné. To je čirá lež,“ říká.
Zdroj: Jakub Jurek