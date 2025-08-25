Bezpečno už není nikde. V Pásmu Gazy už se střílí i lidé, kteří si jdou pro jídlo

Libor Novák

25. srpna 2025 8:33

Izraelská armáda
Foto: Israel Defense Forces

Nad městem Gaza, kde žije zhruba polovina obyvatel Pásma Gazy, se stále zintenzivňují izraelské útoky. Letectvo a tanky už několik dní bombardují okrajové části města, což vyvolává paniku a nutí některé rodiny k útěku. Podle svědků se v noci v oblastech Zeitoun a Šudžáíja ozývaly nepřetržité exploze, tanky ostřelovaly domy a silnice v sousední čtvrti Sabra a v severní Džabáliji bylo zničeno několik budov.

Někteří lidé se však i přes nebezpečí rozhodli zůstat, i když to pro ně znamená riskovat vlastní život. Jednou z nich je Aya, která uvedla, že její osmičlenná rodina nemá peníze na stan ani na dopravu. Stejně tak čtyřicetiletý Mohammad sdělil, že už mnohokrát se musel se svou ženou a třemi dcerami stěhovat. Říká, že žádné místo není bezpečné, ale nemůže riskovat, že by ho invaze zastihla doma.

Už dříve Izrael schválil plán na rozšíření vojenské operace, jejímž cílem je převzít kontrolu nad městem. Izraelský ministr obrany Israel Katz oznámil, že budou s ofenzívou pokračovat. Útoky a izraelská vojenská aktivita vyvolaly znepokojení v zahraničí i protesty v Izraeli. Podle Hamásu plány Izraele ukazují, že to se snahami o příměří nemyslí vážně. Hamás zároveň drží izraelského premiéra Benjamina Netanjahua odpovědného za životy rukojmích.

Podle mezinárodních expertů hrozí v Pásmu Gazy hladomor, který je podle nich "zcela vytvořený člověkem". Situace je nejvážnější v největším městě a jeho okolí. V případě, že nebude uzavřeno příměří a nebude umožněna dodávka humanitární pomoci, bude počet obětí rapidně narůstat. Podle místního ministerstva zdravotnictví zemřelo na podvýživu a hlad již 289 lidí, z toho 115 dětí.

Palestinský úřad civilní obrany sdělil, že při izraelských útocích zemřelo 42 lidí. Mluvčí Mahmud Bassal uvedl, že v okolí města Gaza došlo k několika náletům, při jednom z nich v Sabře zemřelo osm lidí. Útoky ale byly hlášeny i v dalších částech území.

Izrael je u mezinárodního soudu obviněn z genocidy, při níž zemřelo už více než 60 000 Palestinců. Navíc byl na Netanjahua a jeho bývalého ministra obrany Yoava Gallanta vydán zatykač, zatímco zatykač na Muhammada Deifa byl stažen, jelikož zemřel.

Tisková agentura Associated Press informovala, že izraelští vojáci zabili čtyři Palestince, kteří se snažili dostat k potravinové pomoci. Vojáci zahájili palbu na skupinu lidí, kteří se snažili dostat do oblasti, kde se rozdává jídlo. Jeden z lidí, Mohamed Abed, řekl, že střelba byla nevybíravá. Lidé prý začali utíkat, ale někteří padli k zemi po zásahu. 

