Bílý dům je zoufalý: Kdykoliv dosáhneme pokroku, Netanjahu někoho vybombarduje

Administrativa Bílého domu se pokouší oživit jednání mezi Izraelem a Hamásem. Prezident Donald Trump i jeho nejbližší spolupracovníci se však obávají, že nedávný izraelský útok na vedení Hamásu v Kataru jednání narušil, možná už navždy. Frustrace americké administrativy z izraelského premiéra Benjamina Netanjahua se po úterním útoku ještě prohloubila. Trump a jeho nejbližší spolupracovníci se dokonce ptají, zda se Netanjahu nepokouší jednání sabotovat.
Jeden z poradců Trumpova týmu pro národní bezpečnost uvedl, že pokaždé, když se v jednáních dosáhne pokroku, Netanjahu někoho bombarduje. To je také důvod, proč jsou prezident a jeho poradci z premiéra zklamaní. Podle zpráv z regionu se Izraeli nepodařilo zabít nejvyšší představitele Hamásu, které cílil, ale zasáhl jiné členy skupiny v Dauhá.
Bílý dům se současně snaží uklidnit katarskou stranu, jejíž lídři označili izraelský útok za „barbarský“. Katarský premiér se chystá navštívit New York a Washington, kde se očekává, že se setká s představiteli USA. Mezi nimi by měl být i prezident Trump, viceprezident JD Vance a ministr zahraničí Marco Rubio. Hovořit by se mělo o izraelském útoku a stavu rozhovorů o příměří v Gaze.
Původní reakce Bílého domu, kterou zveřejnila mluvčí Karoline Leavittová, dala jasně najevo, že Trump je frustrovaný z rozhodnutí provést operaci na území Kataru, který je klíčovým partnerem Spojených států. Administrativa také zdůraznila, že se o útoku dozvěděla od americké armády a že Izrael americké úředníky o akci dopředu neinformoval. Podle zdroje z ministerstva obrany bylo „vágní upozornění zcela nedostačující a postrádalo specifika, která by byla nutná pro včasné varování regionálních partnerů“.
Trumpova tisková mluvčí nejprve prohlásila, že administrativa před útokem varovala představitele v Dauhá. Poté, co katarský úředník popřel, že by takové varování obdržel, Trump prohlášení mluvčí upravil a přiznal, že varování bylo nedostatečné a navíc přišlo pozdě. Trumpovo veřejné prohlášení, které šlo ještě dál, než to Leavittové, bylo velmi ostré. V něm uvedl, že „jednostranné bombardování uvnitř Kataru, suverénního národa a blízkého spojence USA, který s námi velmi tvrdě a odvážně pracuje a riskuje, aby zprostředkoval mír, neprospívá cílům Izraele ani Ameriky.“
Podle zdroje blízkého Trumpovu týmu pro národní bezpečnost šlo o „nejveřejnější kritiku, jakou republikánský prezident vůči izraelskému lídrovi za poslední dobu pronesl.“ Zmínil také, že úterní telefonický rozhovor mezi Trumpem a Netanjahuem byl „vyhrocený“. Trumpova administrativa v současné době nemá v plánu Netanjahua nijak trestat. Útok znepokojil i arabské země, které vsadily na zprostředkování míru ze strany Kataru. Netanjahuova hrozba, že Izrael zaútočí na jakoukoli zemi, která bude hostit zástupce Hamásu, je obzvláště znepokojivá, protože by mohla zmařit úsilí o zprostředkování míru na mnoha místech.
Katarský úředník, který si nepřál být jmenován, uvedl, že „když se jedna strana rozhodne bombardovat prostředníka a jednu z vyjednávacích delegací, jaké rozhovory mohou být považovány za platné?“ Zůstává otázkou, zda se Hamás nyní vůbec zapojí do rozhovorů.
Související
FBI: Atentát na Charlieho Kirka mohl spáchat student s vysoce výkonnou puškou
"Hluboká rána demokracii." Atentát na Kirka vyrazil Evropě dech
USA (Spojené státy americké) , Izrael , Benjamin Netanjahu , Bílý dům USA
Aktuálně se děje
před 32 minutami
Lukašenko: Bělorusko omilostnilo na žádost Trumpa 52 vězňů
před 1 hodinou
Politico: Polsko stíhačkami za miliardy sestřelovalo dřevěné drony. NATO není na Rusko připraveno
před 2 hodinami
Experti: Bayrou spáchal sebevražedné politické rozhodnutí
před 2 hodinami
Bílý dům je zoufalý: Kdykoliv dosáhneme pokroku, Netanjahu někoho vybombarduje
před 3 hodinami
Soud poslal brazilského exprezidenta Bolsonara do vězení na 27 let
před 4 hodinami
Ruské drony v Polsku? Podle Trumpa mohlo jít o omyl
před 5 hodinami
Předpověď počasí na příští týden. Teplotně bude stabilní
včera
Pokus o vraždu v Brně. Muž střelil ženu do hlavy, zázrakem přežila
včera
Stručná informace stačí. Palác potvrdil, že král se setkal s princem Harrym
včera
Pomáhá lidem odkázaným na pomoc druhých. Příspěvek na péči se zvýší, rozhodli poslanci
včera
Češi v přípravě ztratili v závěru výhru nad Saúdskou Arábií a dostali se pod palbu kritiky
včera
OBRAZEM: Fialova kampaň pokračovala v Brně. Premiér zde vede kandidátku
včera
V bezpečí není ani Česko, komentoval Pavel incident s nepřátelskými drony v Polsku
včera
Nový iPhone spatřil světlo světa. Špičkový model stojí téměř 33 tisíc korun
včera
Darovali mu letadlo, přesto je neuchránil před Izraelem. Katar a arabské státy ztrácí po útoku důvěru v USA
včera
FBI: Atentát na Charlieho Kirka mohl spáchat student s vysoce výkonnou puškou
včera
Polsko a Lotyšsko po útoku dronů částečně uzavřely vzdušný prostor
včera
Trump měl po útoku v Kataru ostrý telefonát s Netanjahuem
včera
Možná jsme na Marsu našli stopy života, oznámila NASA
včera
CNN: Putinovým záměrem nebylo zasáhnout dům v Polsku. Měl dva jiné cíle
Původním záměrem ruského prezidenta Vladimira Putina zřejmě nebylo zasáhnout civilní dům ve východopolském městě Wyryki nebo uzavřít nejrušnější varšavské letiště. Zdá se, že hlavním cílem vletu ruských dronů do polského vzdušného prostoru bylo podkopat důvěru a jednotu NATO. Částečným vedlejším úderem mohl být podle CNN i signál pro amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Zdroj: Libor Novák