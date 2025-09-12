Bílý dům je zoufalý: Kdykoliv dosáhneme pokroku, Netanjahu někoho vybombarduje

Libor Novák

12. září 2025 9:59

Bílý dům, Washington D.C., USA
Bílý dům, Washington D.C., USA Foto: Pixabay

Administrativa Bílého domu se pokouší oživit jednání mezi Izraelem a Hamásem. Prezident Donald Trump i jeho nejbližší spolupracovníci se však obávají, že nedávný izraelský útok na vedení Hamásu v Kataru jednání narušil, možná už navždy. Frustrace americké administrativy z izraelského premiéra Benjamina Netanjahua se po úterním útoku ještě prohloubila. Trump a jeho nejbližší spolupracovníci se dokonce ptají, zda se Netanjahu nepokouší jednání sabotovat.

Jeden z poradců Trumpova týmu pro národní bezpečnost uvedl, že pokaždé, když se v jednáních dosáhne pokroku, Netanjahu někoho bombarduje. To je také důvod, proč jsou prezident a jeho poradci z premiéra zklamaní. Podle zpráv z regionu se Izraeli nepodařilo zabít nejvyšší představitele Hamásu, které cílil, ale zasáhl jiné členy skupiny v Dauhá.

Bílý dům se současně snaží uklidnit katarskou stranu, jejíž lídři označili izraelský útok za „barbarský“. Katarský premiér se chystá navštívit New York a Washington, kde se očekává, že se setká s představiteli USA. Mezi nimi by měl být i prezident Trump, viceprezident JD Vance a ministr zahraničí Marco Rubio. Hovořit by se mělo o izraelském útoku a stavu rozhovorů o příměří v Gaze.

Původní reakce Bílého domu, kterou zveřejnila mluvčí Karoline Leavittová, dala jasně najevo, že Trump je frustrovaný z rozhodnutí provést operaci na území Kataru, který je klíčovým partnerem Spojených států. Administrativa také zdůraznila, že se o útoku dozvěděla od americké armády a že Izrael americké úředníky o akci dopředu neinformoval. Podle zdroje z ministerstva obrany bylo „vágní upozornění zcela nedostačující a postrádalo specifika, která by byla nutná pro včasné varování regionálních partnerů“.

Trumpova tisková mluvčí nejprve prohlásila, že administrativa před útokem varovala představitele v Dauhá. Poté, co katarský úředník popřel, že by takové varování obdržel, Trump prohlášení mluvčí upravil a přiznal, že varování bylo nedostatečné a navíc přišlo pozdě. Trumpovo veřejné prohlášení, které šlo ještě dál, než to Leavittové, bylo velmi ostré. V něm uvedl, že „jednostranné bombardování uvnitř Kataru, suverénního národa a blízkého spojence USA, který s námi velmi tvrdě a odvážně pracuje a riskuje, aby zprostředkoval mír, neprospívá cílům Izraele ani Ameriky.“

Podle zdroje blízkého Trumpovu týmu pro národní bezpečnost šlo o „nejveřejnější kritiku, jakou republikánský prezident vůči izraelskému lídrovi za poslední dobu pronesl.“ Zmínil také, že úterní telefonický rozhovor mezi Trumpem a Netanjahuem byl „vyhrocený“. Trumpova administrativa v současné době nemá v plánu Netanjahua nijak trestat. Útok znepokojil i arabské země, které vsadily na zprostředkování míru ze strany Kataru. Netanjahuova hrozba, že Izrael zaútočí na jakoukoli zemi, která bude hostit zástupce Hamásu, je obzvláště znepokojivá, protože by mohla zmařit úsilí o zprostředkování míru na mnoha místech.

Katarský úředník, který si nepřál být jmenován, uvedl, že „když se jedna strana rozhodne bombardovat prostředníka a jednu z vyjednávacích delegací, jaké rozhovory mohou být považovány za platné?“ Zůstává otázkou, zda se Hamás nyní vůbec zapojí do rozhovorů. 

před 3 hodinami

Soud poslal brazilského exprezidenta Bolsonara do vězení na 27 let

Charlie Kirk

FBI: Atentát na Charlieho Kirka mohl spáchat student s vysoce výkonnou puškou

Americké úřady dosáhly významného pokroku ve vyšetřování vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. Podle komisaře Bezpečnostního oddělení státu Utah, Beau Masona, se podařilo získat několik klíčových informací a důkazů. Vyšetřovatelé nyní pracují s předpokladem, že pachatelem je muž ve věku studenta vysoké školy, který se dokázal nenápadně pohybovat v univerzitním prostředí. Mason na tiskové konferenci zdůraznil, že mají "dobré video" dotyčné osoby, ale neplánují ho v tuto chvíli zveřejnit. 
Charlie Kirk

"Hluboká rána demokracii." Atentát na Kirka vyrazil Evropě dech

Atentát na amerického konzervativního aktivistu Charlieho Kirka vyvolal vlnu odsouzení ze strany evropských lídrů napříč politickým spektrem. Všichni se shodují, že politické násilí nemá v demokratické společnosti místo a je nepřijatelné. Kirka zastřelil neznámý pachatel, když hovořil na univerzitě v Utahu.

před 32 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

François Bayrou

Experti: Bayrou spáchal sebevražedné politické rozhodnutí

Francouzský premiér François Bayrou neuspěl v hlasování o důvěře a následně předal rezignaci prezidentu Emmanuelu Macronovi. Hlasování, ve kterém pro něj hlasovalo jen 194 poslanců, zatímco 364 bylo proti, je podle expertů interpretováno jako politické sebevražedné rozhodnutí. 

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Jair Bolsonaro

Soud poslal brazilského exprezidenta Bolsonara do vězení na 27 let

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro byl odsouzen k trestu odnětí svobody na více než 27 let. Soudní proces proběhl ve čtvrtek a exprezident byl shledán vinným ze spiknutí, které mělo vést k vojenskému puči. Bolsonaro se po prohraných volbách v roce 2022 snažil násilně udržet u moci. Podle soudců Cármen Lúcii Antunes Rocha a Cristiana Zanina se pokusil zničit základní pilíře brazilské demokracie.

před 4 hodinami

Prezident Trump

Ruské drony v Polsku? Podle Trumpa mohlo jít o omyl

Vztahy s Ruskem se napínají. Ruské drony před pár dny vlétly do vzdušného prostoru Polska, ačkoli Moskva tvrdí, že šlo o nedopatření. Evropští vůdci to ale považují za záměrnou provokaci. Americký prezident Donald Trump se k situaci poprvé veřejně vyjádřil ve čtvrtek, když opouštěl Bílý dům. Sdělil, že mohlo jít o chybu, ale že stejně není „šťastný z celé té situace.“

před 5 hodinami

včera

včera

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie

Češi v přípravě ztratili v závěru výhru nad Saúdskou Arábií a dostali se pod palbu kritiky

Jakkoli šlo o v pondělí v Hradci Králové se Saúdskou Arábií o přípravný zápas a zdálo se, že nic zásadního řešit nebude, výkon českého národního týmu nakonec opět přinesl kritiku hlavního trenéra Ivana Haška. Stejně jako v pátek proti Černé Hoře i tentokrát vstoupili Češi do utkání aktivně, což vyvrcholilo penaltou ve 21. minutě, kterou proměnil Chorý. To však čeští fanoušci netušili, že to bude jediná střela na branku za celý zápas. Od té doby tempo ze strany českého týmu opadlo, hra se kouskovala a o poločase byl slyšet dokonce pískot z hlediště. Obraz hry se ani ve druhé půli nevylepšil, možná byl i horší. Proto se tak nikdo nemohl divit, že v nastavení Saúdové vyrovnali na konečných 1:1 zásluhou Hamdána, jenž se trefil z přímého kopu.

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Donald Trump

Trump měl po útoku v Kataru ostrý telefonát s Netanjahuem

Po nedávném leteckém útoku Izraele na cíle Hamásu v Kataru se konal ostrý telefonát mezi prezidentem USA Donaldem Trumpem a izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Prezident Trump svému protějšku řekl, že rozhodnutí zaútočit na území amerického spojence nebylo moudré. Netanjahu podle listu Wall Street Journal odpověděl, že měl k útoku jen krátké okno a příležitosti využil.

včera

Fotka, kterou Perseverance poslal z Marsu

Možná jsme na Marsu našli stopy života, oznámila NASA

Podle NASA objevil rover Perseverance na Marsu dosud nejvýraznější náznaky pradávného života. Jde o „leopardí skvrny“ na hornině zvané Cheyava Falls, o nichž vědci soudí, že mohly vzniknout působením mikroorganismů před miliardami let.

včera

CNN: Putinovým záměrem nebylo zasáhnout dům v Polsku. Měl dva jiné cíle

Původním záměrem ruského prezidenta Vladimira Putina zřejmě nebylo zasáhnout civilní dům ve východopolském městě Wyryki nebo uzavřít nejrušnější varšavské letiště. Zdá se, že hlavním cílem vletu ruských dronů do polského vzdušného prostoru bylo podkopat důvěru a jednotu NATO. Částečným vedlejším úderem mohl být podle CNN i signál pro amerického prezidenta Donalda Trumpa.

