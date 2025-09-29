Bílý dům zveřejnil rozsáhlý plán Tonyho Blaira: Konflikt v Gaze okamžitě ukončí Rada Míru

Bílý dům zveřejnil rozsáhlý plán navržený k okamžitému ukončení konfliktu v Gaze, a to krátce před tiskovou konferencí prezidenta Donalda Trumpa a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Cílem tohoto dokumentu je přeměnit Gazu na deradikalizovanou zónu bez teroru, která již nebude představovat hrozbu pro své sousedy. Plán také klade důraz na obnovu Pásma Gazy ve prospěch tamních obyvatel, kteří již příliš trpěli.
Trump na tiskové konferenci v Bílém domě prohlásil, že Spojené státy jsou v jednáních o dohodě o příměří v Gaze „minimálně velmi, velmi blízko“ a že pravděpodobně už jsou „za hranicí blízkosti“. Prezident veřejně poděkoval izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi za to, že s navrhovaným mírovým plánem souhlasil.
Trump potvrdil, že pokud Hamás dohodu přijme, stanovuje, že by všichni zbývající rukojmí měli být propuštěni do 72 hodin. Dále uvedl, že v rámci plánu se arabské a muslimské země zavážou k demilitarizaci Gazy a k vyřazení vojenských kapacit Hamásu a všech dalších teroristických organizací.
Prezident však jasně deklaroval, že pokud hnutí Hamás dohodu odmítne, Izrael by měl „právo“ a plnou americkou podporu k tomu, aby „dokončil práci na zničení hrozby Hamásu“. Trump tak potvrdil, že plně podporuje Netanjahua v tom, aby „dokončil práci“.
Klíčovou součástí plánu je vytvoření „Rady Míru“, což bude mezinárodní orgán dohlížející na obnovu Gazy po skončení války. Trump oznámil, že on sám bude Radě předsedat, ačkoliv, jak poznamenal, je „velmi zaneprázdněn“. Dodal, že ho o vedení této rady požádali „lídři arabského světa, Izrael a všichni zúčastnění“.
V Radě Míru zasednou hlavy států a mezi členy bude také bývalý britský premiér Tony Blair, který se významně podílel na vývoji tohoto mírového návrhu. Jména dalších členů mají být oznámena v následujících dnech. Dokument Bílého domu již dříve potvrdil, že se na této přechodné dohledové radě budou podílet další světoví lídři.
Prezident Trump na tiskové konferenci pochválil Netanjahua za jeho vstřícnost k navrženému mírovému plánu pro Gazu. Zároveň však premiéra označil za „válečníka“, který se neochotně snaží dosáhnout trvalého ukončení války. „Neví nic o návratu k normálnímu životu,“ řekl Trump o Netanjahuovi, ale dodal, že je to „válečník a Izrael má štěstí, že ho má“. Podle Trumpa však i izraelský lid chce návrat k míru.
Trump vyjádřil přání, aby Palestinci převzali odpovědnost za svůj osud, protože právě to jim jeho plán nabízí. Zdůraznil, že musejí zakázat terorismus a zasloužit si tak jasnější budoucnost. Uvedl, že mnoho Palestinců si přeje žít v míru a že nechtějí život, jaký měli pod Hamásem. Zároveň však varoval, že pokud Palestinská samospráva neuskuteční reformy, které nastínil už ve své vizi míru z roku 2020, budou si za situaci moct sami.
Prezident Trump potvrdil, že svůj dvacetibodový plán pro Gazu projednal s řadou zahraničních lídrů. Jednal například s představiteli Saúdské Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátů, kteří se aktivně zapojili do vyjednávání a poskytovali své nápady. Zmínil také setkání s jordánským králem a prezidentem Indonésie během zasedání Valného shromáždění OSN. Zmínil i tureckého prezidenta Erdoğana a pákistánského premiéra Šehbáze Šarífa, který plán přivítal. Také egyptský prezident Abdal Fattáh as-Sísí byl podle Trumpa „úžasný“.
Co obsahuje dohoda o konci války v Pásmu Gazy?
Dohoda stanovuje, že pokud obě strany veřejně přijmou tento návrh, válka okamžitě skončí. Izraelské síly se následně stáhnou na dohodnutou linii, aby se připravily na propuštění rukojmích. Během této doby budou zastaveny veškeré vojenské operace, včetně leteckého a dělostřeleckého bombardování, a bojové linie zůstanou zmrazeny, dokud nebudou splněny podmínky pro úplné a postupné stažení izraelských jednotek.
Do 72 hodin od veřejného přijetí dohody Izraelem by měli být vráceni všichni rukojmí, živí i zesnulí. Jakmile budou všichni rukojmí propuštěni, Izrael propustí 250 vězňů odsouzených na doživotí a 1 700 obyvatel Gazy, zadržených po 7. říjnu 2023, včetně všech zadržovaných žen a dětí. Za každé tělo izraelského rukojmí, které bude vydáno, Izrael propustí ostatky 15 zemřelých obyvatel Gazy.
Členům Hamásu, kteří se zavážou k pokojné koexistenci a odevzdají své zbraně, bude udělena amnestie. Těm, kteří budou chtít Gazu opustit, bude zajištěn bezpečný průchod do přijímajících zemí. Hamás a další frakce nebudou mít žádnou roli ve správě Gazy. Veškerá vojenská a teroristická infrastruktura, včetně tunelů a zařízení na výrobu zbraní, bude zničena a nebude obnovena. Pod dohledem nezávislých pozorovatelů proběhne demilitarizace Pásma Gazy s podporou mezinárodně financovaného programu pro zpětný odkup zbraní a reintegraci.
Po přijetí dohody bude do Pásma Gazy okamžitě zaslána plná humanitární pomoc a budou zahájeny rekonstrukční práce na infrastruktuře. Distribuci pomoci budou zajišťovat OSN a mezinárodní instituce, nezapojené do konfliktu. Gaza bude dočasně spravována technokratickým, apolitickým palestinským výborem, složeným z kvalifikovaných Palestinců a mezinárodních expertů.
Dohled nad tímto výborem převezme nový mezinárodní přechodný orgán, nazvaný „Rada Míru“. V jejím čele bude stát prezident Donald J. Trump, přičemž dalšími členy mají být oznámené hlavy států, včetně bývalého premiéra Tonyho Blaira. Tento orgán nastaví rámec a bude zajišťovat financování obnovy Gazy, dokud Palestinská samospráva neprojde potřebným reformním programem a nebude schopna převzít bezpečnou a efektivní kontrolu.
Součástí plánu je Trumpův plán ekonomického rozvoje pro obnovu a oživení Gazy. Bude zřízen panel expertů, který vytvoří moderní a efektivní správu pro přilákání investic, jež zajistí pracovní místa a příležitosti. Pro tento účel má být rovněž zřízena zvláštní ekonomická zóna s preferenčními tarify. Plán také zdůrazňuje, že nikdo nebude nucen opustit Gazu, ale ti, kteří si přejí odejít, budou moci tak učinit.
Spojené státy budou s arabskými partnery spolupracovat na vytvoření dočasných Mezinárodních stabilizačních sil (ISF), které budou nasazeny v Gaze a budou trénovat palestinské policejní složky. Tyto síly zajistí dlouhodobé vnitřní zabezpečení. Izraelské obranné síly (IDF) se budou postupně stahovat, přičemž kontrolu nad územím budou předávat ISF na základě dohodnutých milníků.
Plán rovněž počítá se zavedením mezikonfesního dialogu s cílem změnit myšlení a narativy Palestinců a Izraelců. Jakmile reforma Palestinské samosprávy pokročí, mohly by se konečně vytvořit podmínky pro věrohodnou cestu k palestinské sebeurčení a státnosti. Bude zahájen dialog mezi Izraelem a Palestinci k dohodě o politickém horizontu pro pokojnou koexistenci. V případě odmítnutí Hamásem budou opatření, včetně pomoci, pokračovat v oblastech bez teroru, které IDF předá ISF.
