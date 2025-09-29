Bílý dům zveřejnil rozsáhlý plán Tonyho Blaira: Konflikt v Gaze okamžitě ukončí Rada Míru

Libor Novák

29. září 2025 21:16

Benjamin Netanjahu a Donald Trump
Benjamin Netanjahu a Donald Trump Foto: The White House

Bílý dům zveřejnil rozsáhlý plán navržený k okamžitému ukončení konfliktu v Gaze, a to krátce před tiskovou konferencí prezidenta Donalda Trumpa a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Cílem tohoto dokumentu je přeměnit Gazu na deradikalizovanou zónu bez teroru, která již nebude představovat hrozbu pro své sousedy. Plán také klade důraz na obnovu Pásma Gazy ve prospěch tamních obyvatel, kteří již příliš trpěli.

Trump na tiskové konferenci v Bílém domě prohlásil, že Spojené státy jsou v jednáních o dohodě o příměří v Gaze „minimálně velmi, velmi blízko“ a že pravděpodobně už jsou „za hranicí blízkosti“. Prezident veřejně poděkoval izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi za to, že s navrhovaným mírovým plánem souhlasil.

Trump potvrdil, že pokud Hamás dohodu přijme, stanovuje, že by všichni zbývající rukojmí měli být propuštěni do 72 hodin. Dále uvedl, že v rámci plánu se arabské a muslimské země zavážou k demilitarizaci Gazy a k vyřazení vojenských kapacit Hamásu a všech dalších teroristických organizací.

Prezident však jasně deklaroval, že pokud hnutí Hamás dohodu odmítne, Izrael by měl „právo“ a plnou americkou podporu k tomu, aby „dokončil práci na zničení hrozby Hamásu“. Trump tak potvrdil, že plně podporuje Netanjahua v tom, aby „dokončil práci“.

Klíčovou součástí plánu je vytvoření „Rady Míru“, což bude mezinárodní orgán dohlížející na obnovu Gazy po skončení války. Trump oznámil, že on sám bude Radě předsedat, ačkoliv, jak poznamenal, je „velmi zaneprázdněn“. Dodal, že ho o vedení této rady požádali „lídři arabského světa, Izrael a všichni zúčastnění“.

V Radě Míru zasednou hlavy států a mezi členy bude také bývalý britský premiér Tony Blair, který se významně podílel na vývoji tohoto mírového návrhu. Jména dalších členů mají být oznámena v následujících dnech. Dokument Bílého domu již dříve potvrdil, že se na této přechodné dohledové radě budou podílet další světoví lídři.

Prezident Trump na tiskové konferenci pochválil Netanjahua za jeho vstřícnost k navrženému mírovému plánu pro Gazu. Zároveň však premiéra označil za „válečníka“, který se neochotně snaží dosáhnout trvalého ukončení války. „Neví nic o návratu k normálnímu životu,“ řekl Trump o Netanjahuovi, ale dodal, že je to „válečník a Izrael má štěstí, že ho má“. Podle Trumpa však i izraelský lid chce návrat k míru. 

Trump vyjádřil přání, aby Palestinci převzali odpovědnost za svůj osud, protože právě to jim jeho plán nabízí. Zdůraznil, že musejí zakázat terorismus a zasloužit si tak jasnější budoucnost. Uvedl, že mnoho Palestinců si přeje žít v míru a že nechtějí život, jaký měli pod Hamásem. Zároveň však varoval, že pokud Palestinská samospráva neuskuteční reformy, které nastínil už ve své vizi míru z roku 2020, budou si za situaci moct sami.

Prezident Trump potvrdil, že svůj dvacetibodový plán pro Gazu projednal s řadou zahraničních lídrů. Jednal například s představiteli Saúdské Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátů, kteří se aktivně zapojili do vyjednávání a poskytovali své nápady. Zmínil také setkání s jordánským králem a prezidentem Indonésie během zasedání Valného shromáždění OSN. Zmínil i tureckého prezidenta Erdoğana a pákistánského premiéra Šehbáze Šarífa, který plán přivítal. Také egyptský prezident Abdal Fattáh as-Sísí byl podle Trumpa „úžasný“.

Co obsahuje dohoda o konci války v Pásmu Gazy?

Dohoda stanovuje, že pokud obě strany veřejně přijmou tento návrh, válka okamžitě skončí. Izraelské síly se následně stáhnou na dohodnutou linii, aby se připravily na propuštění rukojmích. Během této doby budou zastaveny veškeré vojenské operace, včetně leteckého a dělostřeleckého bombardování, a bojové linie zůstanou zmrazeny, dokud nebudou splněny podmínky pro úplné a postupné stažení izraelských jednotek.

Do 72 hodin od veřejného přijetí dohody Izraelem by měli být vráceni všichni rukojmí, živí i zesnulí. Jakmile budou všichni rukojmí propuštěni, Izrael propustí 250 vězňů odsouzených na doživotí a 1 700 obyvatel Gazy, zadržených po 7. říjnu 2023, včetně všech zadržovaných žen a dětí. Za každé tělo izraelského rukojmí, které bude vydáno, Izrael propustí ostatky 15 zemřelých obyvatel Gazy.

Členům Hamásu, kteří se zavážou k pokojné koexistenci a odevzdají své zbraně, bude udělena amnestie. Těm, kteří budou chtít Gazu opustit, bude zajištěn bezpečný průchod do přijímajících zemí. Hamás a další frakce nebudou mít žádnou roli ve správě Gazy. Veškerá vojenská a teroristická infrastruktura, včetně tunelů a zařízení na výrobu zbraní, bude zničena a nebude obnovena. Pod dohledem nezávislých pozorovatelů proběhne demilitarizace Pásma Gazy s podporou mezinárodně financovaného programu pro zpětný odkup zbraní a reintegraci.

Po přijetí dohody bude do Pásma Gazy okamžitě zaslána plná humanitární pomoc a budou zahájeny rekonstrukční práce na infrastruktuře. Distribuci pomoci budou zajišťovat OSN a mezinárodní instituce, nezapojené do konfliktu. Gaza bude dočasně spravována technokratickým, apolitickým palestinským výborem, složeným z kvalifikovaných Palestinců a mezinárodních expertů.

Dohled nad tímto výborem převezme nový mezinárodní přechodný orgán, nazvaný „Rada Míru“. V jejím čele bude stát prezident Donald J. Trump, přičemž dalšími členy mají být oznámené hlavy států, včetně bývalého premiéra Tonyho Blaira. Tento orgán nastaví rámec a bude zajišťovat financování obnovy Gazy, dokud Palestinská samospráva neprojde potřebným reformním programem a nebude schopna převzít bezpečnou a efektivní kontrolu.

Součástí plánu je Trumpův plán ekonomického rozvoje pro obnovu a oživení Gazy. Bude zřízen panel expertů, který vytvoří moderní a efektivní správu pro přilákání investic, jež zajistí pracovní místa a příležitosti. Pro tento účel má být rovněž zřízena zvláštní ekonomická zóna s preferenčními tarify. Plán také zdůrazňuje, že nikdo nebude nucen opustit Gazu, ale ti, kteří si přejí odejít, budou moci tak učinit.

Spojené státy budou s arabskými partnery spolupracovat na vytvoření dočasných Mezinárodních stabilizačních sil (ISF), které budou nasazeny v Gaze a budou trénovat palestinské policejní složky. Tyto síly zajistí dlouhodobé vnitřní zabezpečení. Izraelské obranné síly (IDF) se budou postupně stahovat, přičemž kontrolu nad územím budou předávat ISF na základě dohodnutých milníků.

Plán rovněž počítá se zavedením mezikonfesního dialogu s cílem změnit myšlení a narativy Palestinců a Izraelců. Jakmile reforma Palestinské samosprávy pokročí, mohly by se konečně vytvořit podmínky pro věrohodnou cestu k palestinské sebeurčení a státnosti. Bude zahájen dialog mezi Izraelem a Palestinci k dohodě o politickém horizontu pro pokojnou koexistenci. V případě odmítnutí Hamásem budou opatření, včetně pomoci, pokračovat v oblastech bez teroru, které IDF předá ISF.

před 1 hodinou

Netanjahu z Bílého domu zavolal do Kataru, omluvil se za útok v Dauhá

Související

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Po letech míru vyvolá krvavou válku s tisíci mrtvých. Co se stalo s Netanjahuem?

Když se izraelský premiér Benjamin Netanjahu v Bílém domě setká s prezidentem Donaldem Trumpem, bude se jednat o jednání o Blízkém východě, který prošel radikální proměnou. Zatímco americký prezident hovoří o pravděpodobnosti dohody ukončující válku v Gaze, pro Netanjahua je nabízené řešení politicky problematické. A stejně jako se transformoval region, proměnil se i Netanjahu. Jeho drastická změna přístupu ztěžuje předpovědi dalšího vývoje.
Sergej Lavrov

Rusko nehodlá útočit na NATO či EU, prohlásil Lavrov v OSN

Rusko nemá v úmyslu útočit na členskou zemi Evropské unie či NATO, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na půdě OSN. Šéf diplomacie zároveň varoval před rozhodnou odpovědí na jakoukoliv agresi namířenou proti Moskvě. Na jeho slova upozornila BBC. 

Více souvisejících

Izrael Pásmo Gazy Benjamin Netanjahu Donald Trump

Aktuálně se děje

před 21 minutami

Benjamin Netanjahu a Donald Trump

Bílý dům zveřejnil rozsáhlý plán Tonyho Blaira: Konflikt v Gaze okamžitě ukončí Rada Míru

Bílý dům zveřejnil rozsáhlý plán navržený k okamžitému ukončení konfliktu v Gaze, a to krátce před tiskovou konferencí prezidenta Donalda Trumpa a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Cílem tohoto dokumentu je přeměnit Gazu na deradikalizovanou zónu bez teroru, která již nebude představovat hrozbu pro své sousedy. Plán také klade důraz na obnovu Pásma Gazy ve prospěch tamních obyvatel, kteří již příliš trpěli.

před 1 hodinou

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

Netanjahu z Bílého domu zavolal do Kataru, omluvil se za útok v Dauhá

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dorazil do Bílého domu na setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Jedná se o jeho čtvrtou návštěvu od začátku Trumpova druhého funkčního období. Hlavním tématem jejich jednání bylo dosažení příměří v Gaze a dohoda o propuštění rukojmích.

před 3 hodinami

ANO pokračovalo v kampani v Brně. (16.9.2025)

Poslední předvolební průzkumy: ANO si drží pozici favorita, Spolu hrozí ztráta poloviny poslanců

Parlamentní volby by podle posledního průzkumu s přehledem vyhrálo hnutí ANO. Ve srovnání se současnou sněmovnou by však získalo o šest poslanců méně. Největším poraženým by naopak byla koalice Spolu, která by ztratila více než polovinu svých poslanců. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro Novinky, který probíhal od 24. do 28. září. I volební model agentury Median za měsíc září ukázal, že by volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo hnutí ANO. Od úterý platí v Česku třídenní moratorium, během kterého se průzkumy až do voleb zveřejňovat nesmí.

před 4 hodinami

Politici se střetli v Superdebatě ČT před sněmovními volbami. (28.9.2025)

Vládní koalice ANO s ODS nebo Piráty? Kampaň nic neukáže, spolupráce Babiše s Okamurou je nereálná

Nedělní superdebata potvrdila rozdělení politické scény na „demokratický blok“ a potenciální alianci ANO se stranami SPD a Stačilo. Přesto se stále jasněji ukazuje, že programově má hnutí Andreje Babiše blíž spíše ke středovým stranám – zejména k ODS, Pirátům či STAN. Ačkoliv ANO v kampani vládu ostře kritizuje, samo v minulosti podpořilo stíhačky F-35 i Green Deal. Po volbách tak může pragmatismus převážit nad ideologií a vést k nečekaným koalicím.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Johann Wadephul, člen Bundestagu

Rusko selhává a dělá jednu chybu za druhou, shodli se ministři

Evropské země čelí rozhodujícímu momentu, ale zároveň se jim otevírají nové příležitosti. Shodli se na tom ministři z Německa, Francie a Polska v reakci na nedávné incidenty a vojenskou situaci. Rusko podle nich selhává, dělá jednu chybu za druhou a jeho jednání, jako jsou narušení vzdušného prostoru, vede k tomu, že se Evropané semknou v jednotné reakci.

před 8 hodinami

Boris Pistorius, ministr obrany Německa

Pistorius varuje: Putin nechce ukončit válku, Evropa musí posílit Ukrajinu

Německý ministr obrany Boris Pistorius vyjádřil přesvědčení, že Vladimir Putin si nepřeje příměří ani mír pro Ukrajinu. Jakékoliv pokračující debaty o mírových dohodách považuje za „zbožné přání“, protože diplomatické snahy podle něj nepřinášejí žádný smysluplný průlom ve válce. Z tohoto důvodu by se Evropané měli soustředit na posílení Ukrajiny a podporu její obrany.

před 8 hodinami

F-35

Rusko rozumí síle a jasným mantinelům. Expert promluvil o tom, proč musí Evropa přehodnotit svou protivzdušnou obranu

Incidenty, při nichž ruské stíhačky a drony narušily vzdušný prostor členských států NATO, podle vojenského analytika Tomáše Řepy ukazují na nutnost tvrdší reakce. „Pokud jde o jasné nepřátelské a nevyprovokované porušení, spojenci by měli mít vůli a schopnosti takové stroje sestřelit,“ uvedl pro EuroZprávy.cz. Varoval, že ustupování jen nahrává ruské hybridní válce. „Rusko rozumí síle a jasným mantinelům,“ zdůraznil. Rovněž promluvil o stavu evropské i české protivzdušné obrany a akvizici stíhacích letounů F-35.

před 9 hodinami

Petr Fiala se v Brně setkal s předsedou Evropské rady Antóniem Costou (5.9.2025)

EU došla trpělivost. Hledá cestu, jak obejít Orbána a přijmout Ukrajinu

Předseda Evropské rady António Costa vede snahu o posun v přístupovém procesu Ukrajiny a Moldavska do Evropské unie. Učinil tak i přes odpor Maďarska. Lídři EU se schází v Kodani na klíčovém summitu, kde budou přezkoumána pravidla EU vyžadující jednomyslný souhlas všech 27 členských států se vstupem nových členů.

před 9 hodinami

Prezident Trump

Trump se dnes setká s Netanjahuem. Dotáhneme to, tvrdí

Prezident USA Donald Trump se má v pondělí ve Washingtonu setkat s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Tématem jejich rozhovoru bude snaha dotáhnout k realizaci obtížný mírový plán pro Gazu. Trump prohlašuje, že průlom v jednáních je nablízku. Minulý týden dokonce po jednáních s arabskými lídry prohlásil, že dohoda je prakticky hotová, a na své platformě Truth Social naznačil průlom slovy: „Všichni čekáme na něco speciálního, poprvé v historii. My to dotáhneme!!!“

před 10 hodinami

před 11 hodinami

Moldavsko

Proruské vlivy nepomohly: Ostře sledované volby v Moldavsku vyhrála proevropská strana

Proevropská strana moldavské prezidentky Maie Sanduové směřuje k jasnému vítězství a nové většině v parlamentu ve volbách, které jsou považovány za klíčové pro budoucí cestu země do Evropské unie. Prezidentka Sanduová, která varovala voliče, že jejich demokracie je mladá a křehká, upozornila po hlasování na „masivní ruské vměšování“ s tím, že jde o budoucnost země, která leží mezi Ukrajinou a Rumunskem.

před 12 hodinami

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Po letech míru vyvolá krvavou válku s tisíci mrtvých. Co se stalo s Netanjahuem?

Když se izraelský premiér Benjamin Netanjahu v Bílém domě setká s prezidentem Donaldem Trumpem, bude se jednat o jednání o Blízkém východě, který prošel radikální proměnou. Zatímco americký prezident hovoří o pravděpodobnosti dohody ukončující válku v Gaze, pro Netanjahua je nabízené řešení politicky problematické. A stejně jako se transformoval region, proměnil se i Netanjahu. Jeho drastická změna přístupu ztěžuje předpovědi dalšího vývoje.

před 13 hodinami

Ilustrační foto

Peking dostal od USA nechtěný dárek. Trump vyštval největší mozky naší doby, opouští USA a míří do Číny

Seznam talentů, které opouštějí Spojené státy, aby pracovaly v Číně, je skutečně působivý a stále se rozrůstá. Zahrnuje osoby jako jaderný fyzik z Princetonu, strojní inženýr s praxí z NASA, neurobiolog z amerického Národního institutu zdraví, uznávaní matematici a přes půl tuctu odborníků na umělou inteligenci. Jedná se podle CNN o projev takzvaného „obráceného odlivu mozků“, který vyvolává pochybnosti o dlouhodobé schopnosti USA udržet si špičkové zahraniční vědce.

před 14 hodinami

včera

Politici se střetli v Superdebatě ČT před sněmovními volbami. (28.9.2025) Prohlédněte si galerii

Vyhrocená superdebata: Fiala a Havlíček do sebe šili, dva lídři odmítli označit Rusko za agresora

Nedělní superdebata osmi politických lídrů na České televizi ukázala, že letošní volby budou především střetem dvou bloků – prozápadních „demokratů“ a populistické opozice. Do diskuse, kterou moderovala Marcela Augustová, dorazili Petr Fiala (Spolu), Karel Havlíček (ANO), Zdeněk Hřib (Piráti), Kateřina Konečná (Stačilo!), Petr Macinka (Motoristé sobě), Tomio Okamura (SPD), Vít Rakušan (STAN) a Robert Šlachta (Přísaha).

včera

Donald Trump

Trump pošle pozvánku do Británie. Nemusí ji ale obdržet král Karel

Americký prezident Donald Trump má v plánu oplatit zdvořilost. Podle informací z Bílého domu se chystá britského krále Karla III. pozvat na oficiální návštěvu Spojených států amerických, uvedla BBC. Termín návštěvy není známý, ale očekává se v příštím roce, kdy USA budou slavit 250 let nezávislosti. 

včera

AC Sparta Praha, stadion na Letné

Disciplinárka řešila Priskeho návštěvu u sudích. Trenér odešel bez trestu, Sparta mluví o zákulisním boji

Ten moment se stal jedním z nejdiskutovanějších, který se udál během osmého ligového kola. Řeč je o návštěvě kouče pražské Sparty Briana Priskeho v kabině rozhodčích, kam byl vpuštěn po zápase s Hradcem Králové, který Pražané prohráli 1:2. Poté, co si ve čtvrtek k sobě pozvala sparťanského stratéga, aby jí popsal svůj pohled na věc, Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) nakonec k žádnému trestu pro něj nesáhla.

včera

Nebylo to naposledy. Obchody se letos ještě zavřou, vyplývá to ze zákona

Možná jste to nevěděli dopředu a překvapily vás uzavřené obchody kvůli státnímu svátku. Příště už se vám to stát nemusí. Letos nastane situace, kdy budou prodejny mimo provoz ze stejného důvodu, ještě několikrát. Zákon totiž mluví jasně. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy