Hrozba usazení teroristů v Afghánistánu podle amerického generála vzrostla

Skupina republikánských i demokratických senátorů v neděli při telekonferenci hovořila s šéfem amerického sboru náčelníků štábů Milleym, šéfem americké diplomacie Antonym Blinkenem a s ministrem obrany Lloydem Austinem o situaci v Afghánistánu. Senátor Lindsey Graham se zástupců administrativy prezidenta Joea Bidena zeptal, zda vzhledem k nečekaně rychlému ovládnutí Afghánistánu Tálibánem upraví svůj odhad ohledně budoucího působení teroristických skupin v zemi. Vláda v červnu uvedla, že podle ní hrozí "středně vážné" riziko toho, že v Afghánistánu začnou do dvou let znovu působit teroristické organizace.

Milley na Grahamovu otázku odpověděl, že původní časový odhad bude zřejmě potřeba zkrátit vzhledem k nynější situaci a že USA teď čelí větší teroristické hrozbě. Neuvedl však bližší podrobnosti a senátorům nabídl, že s nimi na toto téma bude hovořit za zavřenými dveřmi.

Povstalcům z hnutí Tálibán se v neděli podařilo po týdnech setrvalého vojenského postupu ovládnout hlavní město Kábul a prezident afghánské vlády Ašraf Ghání utekl ze země. Rychlé vítězství Tálibánu podle médií Bidenovu administrativu zaskočilo, mluvčí Pentagonu John Kirby například ještě v pátek prohlásil, že povstalci hlavní město bezprostředně neohrožují.

Lloyd v hovoru se senátory řekl, že Pentagon počítal s řadou různých scénářů vývoje. Dodal však, že "nedostatek odporu, jemuž Tálibán čelil od afghánských ozbrojených sil, byl extrémně znepokojivý".

"Měli veškeré výhody, dvacet let tréninku od našich koaličních vojsk, moderní vzdušné síly, dobré vybavení a zbraně," dodal šéf Pentagonu podle serveru CNN o afghánské armádě, která se na mnoha místech Tálibánu vůbec nepostavila na odpor. "Ale nemůžete si koupit vůli a nemůžete si koupit schopné vedení. A to je to, co v té situaci skutečně chybělo," dodal.

USA stáhly z Afghánistánu svoje vojáky na základě dohody s Tálibánem z loňského února. Povstalci se mimo jiné zavázali, že nedovolí, aby se země po odchodu zahraničních vojsk stala základnou pro teroristické útoky na Spojené státy nebo jejich spojence.