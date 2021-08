Útoky na tankery ohrožují globální ekonomiku, varuje analytička

Hrozba pro běžné zákazníky

Situace je pro všechny zainteresované strany prekérní, nepochybuje autorka komentáře. Důvod k obavám podle ní mají ale všichni, jelikož dnešní globální doprava je tak efektivní, že 80 % objednávek dorazí k zákazníkům včas, tudíž je berou za potvrzené.

Situace okolo lodi Mercer Street ovšem ukazuje, že doprava je ve skutečnosti velmi zranitelná, míní Brawová. Dodává, že stoupající námořní agrese může ohrozit i běžné zákazníky.

Spojené státy, Velká Británie a Izrael viní z útoku v Ománském zálivu Írán a tvrdí, že íránská stopa je v incidentu lodi plující pod liberijskou vlajkou jistá, uvádí analytička. Poukazuje, že loď patří japonské firmě, kterou spravuje britská společnost izraelského miliardáře Eyala Ofera.

"Írán útok na Mercer Street popírá a neobjevily se žádné záběry z incidentu, ale většina dopravních analytiků zemi rovněž podezírá," píše Brawová. Zmiňuje i další incident, při kterém se na měli na tanker Asphalt Princess plavící se pod panamskou vlajkou nalodit v Hormuzském průlivu ozbrojení muži, zřejmě vyslaní Íránem, přičemž ostatní v oblasti plavidla začala hlásit náhle problémy s ovládáním.

Autorka komentáře zmiňuje názor jiného analytika, Cormaca McGarryho, že probíhá stínový konflikt mezi Íránem a Izraelem, uprostřed něhož se ocitly obchodní lodě. McGarry věří, že k útoku na Mercer Street došlo kvůli jejímu napojení na izraelského miliardáře, přičemž jde o výhodný způsob, jelikož jde zapírat vinu a vyhnout se přímému útoku na nepřítele.

Brawová nicméně výše popsané události hodnotí jako pouhý poslední z mnoha incidentů, v nichž figurují nákladní lodě plující skrze Ománský záliv a Hormuzský průliv. Vysvětluje, že jde o klíčové tepny globalizované ekonomiky, skrze které proudí velké množství ropy a dalšího důležitého zboží, přičemž se v oblasti prakticky kdykoliv nachází mnoho desítek plavidel vlastněných západními firmami, které však plují pod vlajkami jiných států, například zmíněné Libérie.

"Jak zintenzivňuje stínová válka mezi Íránem a Izraelem a Íránem a Saúdskou Arábií, tyto nákladní lodě - bez jejichž nákladu by firmy po celém světě musely zastavit své operace - čelí riziku pouze kvůli svému napojení na konkrétní zemi," pokračuje analytička. Připomíná, že v předchozích letech se předpokládalo, že Izrael použil miny k útoku na několik íránských tankerů převážejících ropu ze Sýrie, zatímco Írán rozlišnými způsoby útočil na plavidla napojená na židovský stát.

Zranitelnost globálního obchodu

Brawová odkazuje na poznatek experta na námořní dopravu Simona Lockwooda a makléře Willise Watsona, že jde v krátké době již o čtvrtý incident v Ománském zálivu, kdy se cílem stala loď s vazbou na Izrael. Před dvěma lety byla například zadržena loď Stena Impero - zřejmě íránskými Revolučními gardami -, a to kvůli své vazbě na Velkou Británii, která krátce předtím naopak zajistila íránský tanker podezřelý z pokusu porušit evropské sankce vůči Sýrii, nastiňuje analytička.

Lodě přepravující zboží se dnes běžně brání proti pirátům, tudíž Mercer Street měla na palubě stráž, avšak nejsou schopné odrážet útoky nepřátelských států, vysvětluje Brawová. Zmiňuje obavy Cormaca McGarryho, že Írán by eskalací takových útoků v Hormuzském průlivu mohl výrazně narušit globální dodavatelské řetězce, a to do také míry, že hackerský útok na ropovod Colonial Pipeline či ropné embargo zemí OPEC z roku 1073 by ve srovnání působily jako pouhé menší nepříjemnosti.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Zranitelnost globálního obchodu ze strany narušení dodávek ukázala i letošní vlna koronavirových nákaz v čínském přístavu Jen-tchien, který je se zhruba 13 miliony odbavených kontejnerů třetím nejvytíženějším na světě, uvádí analytička. Poukazuje, že v květnu musel přístav kvůli šířící se nemoci částečně zastavit provoz, což vyvolalo tak masivní zpoždění, že se globální maloobchod strachuje o vánoční tržby.

To, že epidemie v čínském přístavu dokáže zastavit přípravy na vánoční prodeje, by mělo znepokojit každého, kdo se zabývá globální ekonomikou, deklaruje autorka komentáře. Ukazuje se podle ní riziko spojené se zástupnou válkou mezi Izraelem a Íránem vedenou skrze útoky na nákladní lodě.

"Pokud je v pohybu méně nákladu a cestuje déle, zasáhne to peněženky spotřebitelů. A důvěra v dodávky klesá," cituje Brawová experta Lockwooda. Dodává, že mnozí sice bedlivě nesledují dlouhodobé nepřátelství mezi Íránem a Izraelem, ale zajímá je pohodlný každodenní život, tudíž by možná měli dopravě v Hormuzském průlivu věnovat větší pozornost.