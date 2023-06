Británie je v krizi, možná se dočká dalšího premiéra. Lidé se hněvají kvůli covidu či hypotékám

Britský epidemiolog Chris Whitty a vědecký poradce Patrick Vallance dnes vypovídají před vyšetřovacím výborem COVID, který pokračuje ve zkoumání, zda bylo Spojené království na pandemii připraveno, informovala stanice Sky News.

Předsedkyně vyšetřování Heather Carol Halletová zmínila, že ji mrzí urážení a zneužívání takovýchto expertů. „Odborníci poskytující poradenství v oblasti pandemie byli vystaveni mimořádně znepokojující míře výhrůžek a zneužívání. Měli bychom důrazně říct, že společnost si práce těchto lidí velmi váží,“ řekla.

Podle Whittyho totiž lidé přehánějí, co a do jaké míry mohou vědci předvídat, a co bude příští hrozbou. „Proto je třeba zachovat vědeckou pracovní sílu, infrastrukturu a flexibilitu,“ doplnil.

Vyzval zejména politické představitele, aby bezpodmínečně učinili rozhodnutí o pojištění rizika. „Bude třeba volit pojištění proti budoucím událostem, například investicemi do okamžitých mimořádných událostí,“ přiblížil Whitty.

Myslí si, že pro řešení pandemie bude nejlepším způsobem konkrétní plán, jehož jednotlivé kroky se pak odškrtávají. „Nevím, jakému problému budeme čelit, ale víme, že máme schopnost čelit celé řadě různých možných výsledků,“ dodal.

Podle oficiálních statistik na onemocnění covid-19 zemřelo ve Velké Británii 227 618 lidí. Nejvíce jich zemřelo v dubnu 2020 a lednu 2021, vyplývá z dat vlády Spojeného království. V polovině ledna 2021 umíralo denně až 1311 lidí.

Británie se topí v krizích

V tomto týdnu server Guardian zveřejnil výsledky průzkumu think-tanku UK in a Changing Europe. Podle toho si pouze 18 % lidí, kteří byli v referendu pro vystoupení z Evropské unie, myslí, že byl brexit úspěšný. Nicméně 61 % si myslí, že nakonec dopadne dobře.

Vzhledem k tomu, že inflace uvízla na historických maximech a hrubý domácí produkt stagnuje, ekonomové stále častěji varují před pokračujícím dopadem brexitu na obchod a investice, píše Guardian. Přesto méně než třetina voličů pro odchod z EU vidí v brexitu negativní ekonomický dopad.

Další svízelnou situaci řeší britský premiér Rishi Sunak. „Bank of England v důsledku inflace tlačí úrokové sazby stále výš, což pro britské majitele domů vytváří krizi, jakou už celá generace nezažila,“ píše Politico.

Změnit úvěr na své nemovitosti bude muset příští rok až 800 tisíc domácností. Kvůli rostoucím sazbám budou platit v průměru o 2 900 liber ročně více. „Vzhledem k blížícím se parlamentním volbám v příštím roce si Sunak těžko může vybrat horší načasování,“ zdůrazňuje Politico.

Konzervativní členka výboru pro finance a bývalá britská ministryně obchodu Andrea Leadsomová v tom vidí obrovský problém. „Je jasné, že příští volby prohrajeme. Jsou to voliči, které potřebujeme. Nemůžeme zasáhnout, jinak to bude ještě horší, a Bank of England byla příliš pomalá, aby tomu zabránila. Husa je upečená – ale byla upečená už dávno,“ řekla.

Mezitím premiér zdůrazňuje nutnost boje s inflací, kterou má jeho země nejhorší v západní Evropě. „Pokud nezvládneme inflaci nyní, škody budou horší a dlouhodobější,“ podotkl Sunak.