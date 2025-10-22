Britská armáda u pobřeží Spojeného království spatřila ruskou válečnou loď

Libor Novák

22. října 2025 18:22

Ruská armáda, ilustrační fotografie
Ruská armáda, ilustrační fotografie Foto: web Ministerstva obrany RF

Torpédoborec britského královského námořnictva HMS Duncan zachytil a monitoroval ruskou válečnou loď, která proplouvala vodami Spojeného království. Torpédoborec typu 45 byl vyslán, aby sledoval ruský torpédoborec Vice Admiral Kulakov. K monitorování byl nasazen také vrtulník Wildcat.

Loď HMS Duncan, která má základnu v Portsmouthu, byla do akce nasazena na základě pokynů Spojeneckého námořního velitelství NATO (Allied Maritime Command). Podle mluvčího námořnictva se jedná o vůbec první operaci tohoto typu, kdy byla loď britského námořnictva přímo pověřena aliančním velením.

Torpédoborec HMS Duncan použil své pokročilé senzory a systémy k zachycení ruské lodi v Severním moři. Monitoroval její cestu směrem na západ Lamanšským průlivem až k ostrovu Ushant u francouzského pobřeží. Operace se účastnilo i letectvo Nizozemska (NH90) a námořnictvo Francie. Spojenecké námořní velitelství NATO má své sídlo v Northwoodu, Middlesex.

Ministr ozbrojených sil Al Carns zdůraznil, že Královské námořnictvo je neustále připraveno reagovat na jakoukoliv aktivitu ruského námořnictva. „Provádí neustálé monitorovací operace k ochraně Británie a našich teritoriálních vod,“ dodal Carns.

Velící důstojník HMS Duncan, komandér Dan Lee, prohlásil, že tato operace podtrhuje závazek Královského námořnictva k zabezpečení vod Spojeného království a k bezproblémové spolupráci se spojenci v NATO. Tato spolupráce je klíčová pro zajištění bezpečnosti společného námořního prostoru. HMS Duncan je jednou ze dvou lodí britského Královského námořnictva, které jsou součástí Stálé námořní skupiny 1 (SNMG1) Aliance NATO. Tato skupina pravidelně patroluje v severoevropských vodách.

