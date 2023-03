Britský premiér Sunak zveřejnil své daňové přiznání, téměř po roce

Sunak je jedním z nejbohatších členů britské Dolní sněmovny, což je skutečnost, které opakovaně využívala opozice při kritice jeho politiky. Na otázku, zda dokáže pochopit, jaké to pro lidi je, když si nemohou dovolit vytápět své domovy, odpověděl Sunak: "Myslím, že lidi zajímá, co pro ně dělám." Boj s rostoucími životními náklady označil Sunak za svou prioritu. Učinil tak při cestě na sever Walesu, kde se má dnes setkat s velšským premiérem Markem Drakefordem.

Premiér poprvé slíbil, že údaje ze svého daňového přiznání zveřejní, při své neúspěšné kampani o post v čele Konzervativní strany v létě minulého roku. Ve vnitrostranické volbě ho tehdy porazila Liz Trussová, on se stal premiérem až loni v říjnu po její rezignaci. Opoziční Liberální demokraté Sunaka obvinili, že pro zveřejnění svého přiznání si úmyslně vybral období, kdy se mediální pozornost soustředí na politické vyšetřování expremiéra a Sunakova spolustraníka Borise Johnsona. Sunak uvedl, že je rád, že mohl své přiznání zveřejnit "v zájmu transparentnosti".

Před vstupem do politiky pracoval Sunak jako analytik investiční banky Goldman Sachs a ve společnosti The Children's Investment Fund Management, která spravuje hedgeové fondy. Sunak uvedl, že jeho současné investice jsou uložené v takzvaném slepém svěřenském fondu. Tohoto řešení využívají často lidé, kteří ze svých investic chtějí těžit i po vstupu do politiky, ale zároveň se chtějí vyhnout střetu zájmů. Podle pravidel fondu by totiž neměli vědět, do čeho jsou jejich peníze investovány.

Zveřejňování daňového přiznání premiérů nemá v Británii dlouhou tradici, ačkoliv někteří ze Sunakových předchůdců tak učinili, píše BBC. Byli to například konzervativec David Cameron v roce 2016 v reakci na skandál takzvaných Panamských dokumentů (Panama Papers) nebo Theresa Mayová v témže roce. Svá daňová přiznání naopak s veřejností nesdíleli ani Johnson, ani Trussová.