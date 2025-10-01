Bulharsko ukončí dodávky ruského plynu do Maďarska a Slovenska

Libor Novák

1. října 2025 13:25

Zemní plyn
Zemní plyn Foto: INCORP images

Bulharsko oznámilo, že podpoří plán Evropské unie na ukončení dovozu ruského zemního plynu do konce roku 2027. Tento krok by fakticky přerušil dodávky ruského plynu potrubím do Maďarska a Slovenska, pro které je Bulharsko posledním vstupním bodem tranzitního plynu z Ruska do EU.

Bulharský ministr energetiky Žečo Stankov potvrdil, že jeho země jako členský stát EU sladí své kroky s evropskou legislativou a politikami, včetně navrhovaného ukončení dodávek. „Očekává se, že spotřeba ruského plynu v celé Evropě bude zcela ukončena do 1. ledna 2028,“ prohlásil Stankov. Tento postoj přichází krátce poté, co bulharský premiér Rosen Željazkov na Valném shromáždění OSN vyjádřil podporu ukončení odběru ruských energií, k čemuž vyzval americký prezident Donald Trump. Bulharsko se podle premiéra připojí k rozhodnutím EU o ukončení smluv na využívání nebo tranzit ruského plynu v krátkodobém horizontu.

V červnu představil Brusel nový návrh zákona, který by zakázal dovoz ruského plynu do bloku, přičemž nejprve by se letos ukončily krátkodobé smlouvy a do konce roku 2027 by měly být postupně ukončeny i dlouhodobé dohody. Bulharsko hostí poslední zbývající vstupní bod pro ruské potrubní toky do bloku, a to přes plynovod TurkStream. Ostatní historické trasy Moskvy do EU jsou poškozené nebo pod sankcemi. Ačkoli Bulharsko de facto pouze oznamuje, že se bude řídit právem EU, jeho postoj pravděpodobně vyvolá hlubokou úzkost v Maďarsku a na Slovensku.

Budapešť a Bratislava, které v průměru stále získávají asi 70 procent svého plynu z Moskvy, dlouhodobě vzdorovaly snahám EU o postupné ukončení dovozu ruské energie. Tvrdí, že by to vedlo k prudkému zvýšení cen kvůli omezeným alternativním zásobovacím trasám. Experty však tyto obavy do značné míry odmítají s argumentem, že obě země mohou získat náhradní dodávky prostřednictvím dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) do přístavů EU nebo dodatečných dodávek potrubím z Norska.

Tento názor sdílí i ministr Stankov, který uvedl, že se neočekává, že by Maďarsko a Slovensko kvůli tomuto návrhu zákona čelily problémům s energetickou bezpečností. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó přesto po rozhovoru se svým bulharským protějškem uvedl, že ho Sofie ujistila, že „Maďarsko nepostaví do obtížné situace“. Zdůraznil, že jde zatím jen o návrh a žádné rozhodnutí nepadlo. Nicméně Maďarsko a Slovensko nemají pravomoc zablokovat zákon EU, protože na rozdíl od sankcí vyžaduje schválení pouze kvalifikovanou většinou zemí.

Ministr Stankov dodal, že je „dostatek času na přechod od stávajících dlouhodobých smluv“. Bulharsko v současné době konzultuje se svými sousedy nový systém organizování společných regionálních tendrů na americký LNG, které by měly začít příští rok. Martin Vladimirov, energetický expert ze sofijského think-tanku, označil tento nápad za „dobrý nápad“. Dle jeho názoru je jedním z důvodů, proč do regionu neproudí větší dodávky LNG z USA, to, že individuální objemy požadované jednotlivými státy jsou v současnosti příliš nízké. Společná agregovaná poptávka by tak mohla pomoci snížit ceny. Poslanci Evropského parlamentu a hlavní města EU mají schválit své postoje k tomuto návrhu zákona příští měsíc, s cílem dokončit dohodu do konce roku. 

před 3 hodinami

Evropští lídři se schází v Kodani na jednání o bezpečnosti. Jedinou hrozbou je Rusko, míní Frederiksenová

Zdroj: Libor Novák

