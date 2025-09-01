Zřejmě Rusové narušili GPS letadla s von der Leyenovou. Piloti přistávali podle map

Podle Evropské komise byl navigační systém letadla s předsedkyní Ursulou von der Leyenovou na palubě narušen kvůli podezření na ruské rušení GPS signálu.
Incident se odehrál, když se letadlo chystalo přistát v jižním Bulharsku. Přestože letadlo přistálo bezpečně, Komise označila událost za součást „nepřátelských akcí Ruska“.
Podle mluvčí Evropské komise obdržela Komise informace od bulharských úřadů, že za rušením GPS signálu stojí s největší pravděpodobností Rusko. Podle deníku The Financial Times museli piloti přistát na letišti v Plovdivu za pomoci papírových map.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil informace o incidentu za „nesprávné“. Bulharské úřady pro řízení letového provozu nicméně potvrdily, že během letu došlo k zneutralizování satelitního signálu. Aby byla zajištěna bezpečnost letu, dispečeři okamžitě nabídli alternativní metodu přistání s využitím pozemních navigačních nástrojů.
Odborníci už dříve varovali, že Rusko způsobuje narušení satelitních navigačních systémů, což ovlivňuje tisíce civilních letů. Podle Cyrilla Rosaye, experta na kybernetickou bezpečnost z Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA), se situace zhoršila po plnohodnotné ruské invazi na Ukrajinu. Moskva však jakékoli rušení satelitních systémů popírá.
Evropská komise odsoudila událost jako součást „hrozeb a zastrašování“, které jsou pravidelnou součástí ruských nepřátelských akcí. Komise dodala, že incident posílí její závazek zvýšit obranné kapacity a podporu Ukrajiny.
Předsedkyně Komise von der Leyenová byla na turné po východních zemích EU, kde jednala právě o obranné připravenosti. Podle mluvčí Komise se předsedkyně na vlastní oči přesvědčila o každodenních hrozbách ze strany Ruska a jeho spojenců.
Související
Putin se vyrovná Trumpovi. V Benátkách má premiéru film o ruském prezidentovi
Co se zmrazenými ruskými stamiliardami? EU finišuje plán, jak je poskytnout Ukrajině
Rusko , Bulharsko , Ursula von der Leyenová
Aktuálně se děje
před 49 minutami
Zřejmě Rusové narušili GPS letadla s von der Leyenovou. Piloti přistávali podle map
před 1 hodinou
Putin prohlásil, že se s Trumpem dohodl na ukončení války na Ukrajině
před 2 hodinami
Masivní zemětřesení v Afghánistánu má přes 800 obětí, zraněných jsou tisíce
před 3 hodinami
Příběh, který dodnes fascinuje svět: Jak došlo k objevení vraku Titaniku?
před 5 hodinami
Čína buduje obří námořnictvo. 200krát rychleji než USA
před 6 hodinami
Le Penová cítí šanci. Navzdory zákazu chce využít hlasování o nedůvěře vládě
před 7 hodinami
Afghánistán zasáhlo mohutné zemětřesení. Stovky mrtvých, přes 1500 zraněných, Tálibán žádá svět o pomoc
před 8 hodinami
USA šikanují ostatní, zá válku na Ukrajině může Západ... Ťin-pching a Putin si na summitu notovali
před 8 hodinami
ANO je měsíc před volbami stále suverénně v čele. Šanci mají i Motoristé
před 9 hodinami
Letní počasí zatím podzimu neustoupí, naznačuje předpověď
včera
Jen Meghan, bez Harryho a dětí. Nová série show pro Netflix je na světě
včera
Podezření na neuvěřitelný podvod s důchodem. Muž si měl přijít na miliony
včera
Britové zažívají historickou chvíli. Nové mince jsou poslední připomínkou jedné éry
včera
Drama se šťastným koncem. Těhotné ženě se zastavilo srdce, přežila ona i dítě
včera
Máte ještě měsíc. Lidé stále mohou poslat žádost, která se týká důchodů
včera
Padl trest za přípravu útoku na koncert Taylor Swift ve Vídni. Mladík se přiznal
včera
Policie vyloučila cizí zavinění u smrti hrdiny úspěšného dokumentu
včera
Konec UHO a odporných rozvařených tresek. Školní jídelny mohou odstartovat revoluci a zachránit zdraví dětí
včera
Americká cla si vybírají daň. Česká pošta přestala přijímat některé zásilky
včera
Rybář nevěřil svým očím. V Chorvatsku útočil žralok
V dovolenkovém ráji Čechů byl opět pozorován žralok. U ostrova Žirje v Jaderském moři zaútočil obávaný mořský tvor na rybářský úlovek. Právě rybáři o dramatickém incidentu informovali. Útočit měl údajně žralok mako.
Zdroj: Jan Hrabě