Zřejmě Rusové narušili GPS letadla s von der Leyenovou. Piloti přistávali podle map

Libor Novák

1. září 2025 15:43

Ursula von der Leyenová
Ursula von der Leyenová Foto: president.gov.ua

Podle Evropské komise byl navigační systém letadla s předsedkyní Ursulou von der Leyenovou na palubě narušen kvůli podezření na ruské rušení GPS signálu. 

Incident se odehrál, když se letadlo chystalo přistát v jižním Bulharsku. Přestože letadlo přistálo bezpečně, Komise označila událost za součást „nepřátelských akcí Ruska“.

Podle mluvčí Evropské komise obdržela Komise informace od bulharských úřadů, že za rušením GPS signálu stojí s největší pravděpodobností Rusko. Podle deníku The Financial Times museli piloti přistát na letišti v Plovdivu za pomoci papírových map.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil informace o incidentu za „nesprávné“. Bulharské úřady pro řízení letového provozu nicméně potvrdily, že během letu došlo k zneutralizování satelitního signálu. Aby byla zajištěna bezpečnost letu, dispečeři okamžitě nabídli alternativní metodu přistání s využitím pozemních navigačních nástrojů.

Odborníci už dříve varovali, že Rusko způsobuje narušení satelitních navigačních systémů, což ovlivňuje tisíce civilních letů. Podle Cyrilla Rosaye, experta na kybernetickou bezpečnost z Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA), se situace zhoršila po plnohodnotné ruské invazi na Ukrajinu. Moskva však jakékoli rušení satelitních systémů popírá.

Evropská komise odsoudila událost jako součást „hrozeb a zastrašování“, které jsou pravidelnou součástí ruských nepřátelských akcí. Komise dodala, že incident posílí její závazek zvýšit obranné kapacity a podporu Ukrajiny.

Předsedkyně Komise von der Leyenová byla na turné po východních zemích EU, kde jednala právě o obranné připravenosti. Podle mluvčí Komise se předsedkyně na vlastní oči přesvědčila o každodenních hrozbách ze strany Ruska a jeho spojenců. 

před 6 hodinami

Le Penová cítí šanci. Navzdory zákazu chce využít hlasování o nedůvěře vládě

Související

Evropská unie

Co se zmrazenými ruskými stamiliardami? EU finišuje plán, jak je poskytnout Ukrajině

Evropská unie se blíží k rozhodnutí, které by mohlo umožnit využití zmrazených ruských aktiv pro obnovu Ukrajiny. Evropská komise nyní připravuje plán, jak převést téměř 200 miliard eur do rizikovějších investic, které by přinesly vyšší zisky na pomoc Ukrajině. Tuto možnost má podle webu Politico projednat 27 ministrů zahraničí členských států na neformálním setkání v Kodani.

Více souvisejících

Rusko Bulharsko Ursula von der Leyenová

Aktuálně se děje

před 49 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Zemětřesení, ilustrační foto

Masivní zemětřesení v Afghánistánu má přes 800 obětí, zraněných jsou tisíce

Podle mluvčího afghánské vlády Tálibánu si silné zemětřesení ve východní části země vyžádalo více než 800 obětí. Většina lidí zemřela v odlehlé provincii Kunar, kde podle Mudžáhida zahynulo až 800 lidí a 2 500 dalších bylo zraněno. V sousední provincii Nangarhár se počet obětí nezměnil, a činí 12 mrtvých a 255 zraněných.

před 3 hodinami

Takhle vypadá Titanic dnes.

Příběh, který dodnes fascinuje svět: Jak došlo k objevení vraku Titaniku?

Před čtyřiceti lety, 1. září, se na obrazovkách výzkumné lodi Knorr objevily rozmazané černobílé záběry kovového válce. Tým, který prohledával dno Atlantského oceánu, tušil, že by mohlo jít o kotel z nejslavnějšího potopeného vraku na světě, Titaniku. Členové týmu poslali kuchaře, aby probudil šéfa expedice Boba Ballarda. Ten byl zrovna ve své kajutě, kde si četl.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

Ilustrační fotografie.

Máte ještě měsíc. Lidé stále mohou poslat žádost, která se týká důchodů

České důchody v lednu opět stoupnou při pravidelné valorizaci. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) je o jejích parametrech bude informovat ve valorizačním oznámení, které bude dostupné v elektronické podobě po přihlášení na ePortálu ČSSZ, případně v datové schránce. O papírové oznámení si důchodci musí požádat. Čas na to mají ještě měsíc.

včera

včera

včera

Školství

Konec UHO a odporných rozvařených tresek. Školní jídelny mohou odstartovat revoluci a zachránit zdraví dětí

Školní stravování čeká největší změna za posledních třicet let. Od září vstupuje v platnost novela, která má z blafů udělat zdravá, pestrá a chutná jídla odpovídající potřebám dnešních dětí. Nový systém klade důraz na kvalitní suroviny, rozmanitost a nutriční hodnoty. Školní oběd se má stát nejen zdrojem energie, ale i součástí zdravého životního stylu, jehož nedílnou součástí je i pravidelný pohyb. Stačí přitom ujít pár kilometrů denně, a dítě se může cítit, chovat i učit daleko lépe. 

včera

včera

Rybář nevěřil svým očím. V Chorvatsku útočil žralok

V dovolenkovém ráji Čechů byl opět pozorován žralok. U ostrova Žirje v Jaderském moři zaútočil obávaný mořský tvor na rybářský úlovek. Právě rybáři o dramatickém incidentu informovali. Útočit měl údajně žralok mako.

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy