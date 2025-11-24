Čeští turisté by měli urychleně opustit Venezuelu, vyzvalo k tomu ministerstvo zahraničních věcí. Reagovalo tak na rozhodnutí řady aerolinek, které přestaly provozovat své spoje do této jihoamerické země kvůli varování amerických úřadů.
"Po varování amerického Federálního úřadu pro letectví kvůli zvýšené vojenské aktivitě většina aerolinek zrušila lety do a z Caracasu. Cestujícím doporučujeme Venezuelu co nejdříve opustit dostupnými spoji," uvedlo ministerstvo zahraničí v pondělí na sociální síti X.
Podle úřadu zrušily spoje například společnosti Avianca, Iberia, TAP, Gol, LATAM či Turkish Airlines. Nadále jsou v provozu pouze spoje, které zajišťují venezuelské aerolinky Avior a Laser či kolumbijský dopravce Wingo.
"Nedoporučujeme cestovat do Venezuely a za aktuální situace vyzýváme k jejímu opuštění. K odletu lze využít stále fungující spoje, především Wingo (např. Caracas - Bogotá)," dodalo ústředí české diplomacie.
Ministerstvo dlouhodobě varuje české občany před cestami do Venezuely s ohledem na vysoce nestabilní politickou situaci v zemi a riziko zadržení občanů cizích států. Lidé mají v jihoamerické zemi dbát maximální opatrnosti a vyhýbat se všem politicky motivovaným hromadným akcím či objektům střeženým armádou a dalšími ozbrojenými složkami.
Související
Lipavský ocenil osobnosti. Medaili dostali Pojar či Pekarová Adamová
Turek novým šéfem diplomacie nebude, myslí si Rychetský
ministerstvo zahraničí , Venezuela , letadla, letectví
Aktuálně se děje
Aktualizováno před 16 minutami
Trump promluvil o pokroku v jednáních o míru na Ukrajině
před 51 minutami
Češi mají urychleně opustit Venezuelu. Leteckých spojů ale ubylo
před 1 hodinou
Češi budou mít v baráži o MS výhodu domácího prostředí. Nejprve se utkají s Irskem
před 2 hodinami
Dánsko jako inspirace, jak řešit migraci. Model má přísný, ale účinný
před 2 hodinami
Babiš už shromáždil jména všech kandidátů na ministry
před 3 hodinami
Ruská agrese je největší hrozbou pro Evropu, shodli se Pavel a Nawrocki
před 4 hodinami
Bílý dům označil lidi kolem Madura za teroristy. Invaze do Venezuely je zase o něco blíž
před 5 hodinami
Nový návrh mírové dohody zatím nemáme, zní z Ruska
před 6 hodinami
Evropa se zasekla u vývoje stíhaček páté generace, když USA testují šestou. Na vině je politika
Aktualizováno před 7 hodinami
OBRAZEM: Nawrocki je v Česku poprvé jako polský prezident. Pavel ho přijal na Hradě
před 8 hodinami
Na D48 padaly po nehodě kusy stěny na auta. Dálnice je uzavřena
před 8 hodinami
Sešel se realitní magnát a prominentní ekonom. Tak nezačíná vtip, ale jednání o Ukrajině
před 9 hodinami
Počasí bude nadále přát tvorbě ledovky. Meteorologové vydali nové varování
před 10 hodinami
Policie odhalila organizovanou skupinu obchodníků s drogami
před 11 hodinami
Zelenskyj poděkoval Trumpovi a zmínil, o co teď Ukrajině jde
před 12 hodinami
Stačilo, řekl si Sterzik. V čele hnutí skončí, bude pokračovat jako bloger
před 13 hodinami
Američané a Ukrajinci hlásí pokrok. Po Trumpových slovech o nevděčnosti Kyjeva
před 13 hodinami
Počasí zavinilo potíže v dopravě. Až 10 centimetrů sněhu, stále platí výstraha
před 15 hodinami
Výhled počasí na příští víkend. Mráz může vydržet i přes den
včera
Horskou službu zasáhla tragédie. Záchranář prohrál boj se zdravotními potížemi
Horskou službou otřásla během končícího týdne jedna velmi smutná zpráva. Ve věku 42 let zemřel záchranář Roman Fišnar. Podle kolegů podlehl komplikacím po vážném úrazu.
Zdroj: Jan Hrabě