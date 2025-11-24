Češi mají urychleně opustit Venezuelu. Leteckých spojů ale ubylo

Jan Hrabě

Jan Hrabě

24. listopadu 2025 21:22

Ministerstvo zahraničí, ilustrační fotografie.
Ministerstvo zahraničí, ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Čeští turisté by měli urychleně opustit Venezuelu, vyzvalo k tomu ministerstvo zahraničních věcí. Reagovalo tak na rozhodnutí řady aerolinek, které přestaly provozovat své spoje do této jihoamerické země kvůli varování amerických úřadů. 

"Po varování amerického Federálního úřadu pro letectví kvůli zvýšené vojenské aktivitě většina aerolinek zrušila lety do a z Caracasu. Cestujícím doporučujeme Venezuelu co nejdříve opustit dostupnými spoji," uvedlo ministerstvo zahraničí v pondělí na sociální síti X.

Podle úřadu zrušily spoje například společnosti Avianca, Iberia, TAP, Gol, LATAM či Turkish Airlines. Nadále jsou v provozu pouze spoje, které zajišťují venezuelské aerolinky Avior a Laser či kolumbijský dopravce Wingo.

"Nedoporučujeme cestovat do Venezuely a za aktuální situace vyzýváme k jejímu opuštění. K odletu lze využít stále fungující spoje, především Wingo (např. Caracas - Bogotá)," dodalo ústředí české diplomacie. 

Ministerstvo dlouhodobě varuje české občany před cestami do Venezuely s ohledem na vysoce nestabilní politickou situaci v zemi a riziko zadržení občanů cizích států. Lidé mají v jihoamerické zemi dbát maximální opatrnosti a vyhýbat se všem politicky motivovaným hromadným akcím či objektům střeženým armádou a dalšími ozbrojenými složkami.

Aktualizováno před 16 minutami

Trump promluvil o pokroku v jednáních o míru na Ukrajině

ministerstvo zahraničí Venezuela letadla, letectví

