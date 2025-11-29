Turek ve vládě bude, věří Macinka. Pavla požádal o další schůzku

29. listopadu 2025 13:36

Filip Turek
Motoristé trvají na vládním angažmá poslance Filipa Turka, který by se podle posledního návrhu měl nakonec stát ministrem životního prostředí. Předseda strany Petr Macinka v pořadu Za pět minut dvanáct na televizi Nova řekl, že neexistují důvody, které by bránily jmenování Turka do funkce. 

Macinka v pořadu komentoval nenadálou změnu v nominaci, kdy si s Turkem vyměnili vládní posty. Podle nového kandidáta na ministra zahraničí šlo o vstřícné gesto směrem k hlavě státu. "Pevně věřím, že Filip Turek ve vládě bude a na jeho nominaci budeme trvat," prohlásil předseda Motoristů.

Pavel nicméně na středečním jednání s pravděpodobným premiérem Andrejem Babišem (ANO) zopakoval své výhrady k Turkovi. Macinka zmínil, že Hrad údajně argumentuje právními důvody. "My žádné právní důvody, které by jeho jmenování členem vlády bránily, neznáme," reagoval. 

"Proto jsem taky požádal prezidenta o schůzku, abychom si to vyjasnili, protože se domnívám, že jen nemá přesné informace. A co se týče těch kauz, které se v posledních dnech skloňují v médiích, tak je to spíš seznam nějakých novinových titulků, co mají za cíl vyvolat skandál," dodal Macinka. 

Pavel v pátek zahájil konzultace s kandidáty do vlády, když mluvil například s Robertem Plagou či Adamem Vojtěchem, kteří mají vést ministerstva školství, respektive zdravotnictví. Rozhovory budou pokračovat v pondělí. Termíny pro Macinku a Turka zatím nejsou známé.

Prezident ve středu jednal s premiérským kandidátem Babišem, od kterého obdržel koaliční návrh kandidátů na členy vlády. "Prezident republiky zopakoval, že jeho výhrady k Filipu Turkovi jako členu budoucí vlády přetrvávají," sdělila prezidentská kancelář. Pavel zároveň trvá na tom, že Babiš řekne, jak vyřeší otázku neslučitelnosti vládního angažmá s vlastnictvím holdingu Agrofert.

"Prezident republiky je připraven jmenovat předsedou vlády Andreje Babiše do týdne po zveřejnění způsobu řešení jeho střetu zájmů a následně jmenovat do několika dní vládu jako celek. Termín oznámení je zcela v rukách Andreje Babiše," dodala kancelář.

Turek, nebo Macinka? Je to vlastně jedno, Babiš riskuje národní bezpečnost

Úvahy o dosazení Filipa Turka či Petra Macinky do čela české diplomacie vyvolávají vážné pochybnosti o tom, zda ještě platí, že ministr musí mít zkušenosti, důvěryhodnost a elementární profesionální vystupování. Oba kandidáti postrádají praxi i autoritu potřebnou k řízení složitého resortu klíčového pro obraz i bezpečnost země. Nahrazovat odbornost politickou improvizací je hazard, který může poškodit reputaci státu, oslabit jeho pozici mezi spojenci a ohrozit národní bezpečnost.
Pavel zopakoval Babišovi, že má problém s Turkem, potvrdil Hrad

Prezident Petr Pavel má nadále problém s vládním angažmá poslance Filipa Turka (Motoristé), uvedla Pavlova kancelář po středečním jednání prezidenta s pravděpodobným příštím premiérem Andrejem Babišem (ANO). Potvrdila se tak předchozí slova samotného Babiše. 

Motoristé trvají na vládním angažmá poslance Filipa Turka, který by se podle posledního návrhu měl nakonec stát ministrem životního prostředí. Předseda strany Petr Macinka v pořadu Za pět minut dvanáct na televizi Nova řekl, že neexistují důvody, které by bránily jmenování Turka do funkce. 

