Turek ve vládě bude, věří Macinka. Pavla požádal o další schůzku

Motoristé trvají na vládním angažmá poslance Filipa Turka, který by se podle posledního návrhu měl nakonec stát ministrem životního prostředí. Předseda strany Petr Macinka v pořadu Za pět minut dvanáct na televizi Nova řekl, že neexistují důvody, které by bránily jmenování Turka do funkce.
Macinka v pořadu komentoval nenadálou změnu v nominaci, kdy si s Turkem vyměnili vládní posty. Podle nového kandidáta na ministra zahraničí šlo o vstřícné gesto směrem k hlavě státu. "Pevně věřím, že Filip Turek ve vládě bude a na jeho nominaci budeme trvat," prohlásil předseda Motoristů.
Pavel nicméně na středečním jednání s pravděpodobným premiérem Andrejem Babišem (ANO) zopakoval své výhrady k Turkovi. Macinka zmínil, že Hrad údajně argumentuje právními důvody. "My žádné právní důvody, které by jeho jmenování členem vlády bránily, neznáme," reagoval.
"Proto jsem taky požádal prezidenta o schůzku, abychom si to vyjasnili, protože se domnívám, že jen nemá přesné informace. A co se týče těch kauz, které se v posledních dnech skloňují v médiích, tak je to spíš seznam nějakých novinových titulků, co mají za cíl vyvolat skandál," dodal Macinka.
Pavel v pátek zahájil konzultace s kandidáty do vlády, když mluvil například s Robertem Plagou či Adamem Vojtěchem, kteří mají vést ministerstva školství, respektive zdravotnictví. Rozhovory budou pokračovat v pondělí. Termíny pro Macinku a Turka zatím nejsou známé.
Prezident ve středu jednal s premiérským kandidátem Babišem, od kterého obdržel koaliční návrh kandidátů na členy vlády. "Prezident republiky zopakoval, že jeho výhrady k Filipu Turkovi jako členu budoucí vlády přetrvávají," sdělila prezidentská kancelář. Pavel zároveň trvá na tom, že Babiš řekne, jak vyřeší otázku neslučitelnosti vládního angažmá s vlastnictvím holdingu Agrofert.
"Prezident republiky je připraven jmenovat předsedou vlády Andreje Babiše do týdne po zveřejnění způsobu řešení jeho střetu zájmů a následně jmenovat do několika dní vládu jako celek. Termín oznámení je zcela v rukách Andreje Babiše," dodala kancelář.
