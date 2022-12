České předsednictví v Radě EU po půlroce skončilo, převezme ho Švédsko

Přestože samotný portugalský útočník Cristiano Ronaldo v předešlých dnech odmítal jakoukoli dohodu se saúdskoarabským klubem an-Nasr a skoro jakoby odmítal i to, že by se do klubu z Rijádu vůbec chystal odejít. Nyní, těsně před koncem Nového roku, tedy koncem zimního přestupového období, je jasné, že do Saúdské Arábie přeci jenom hvězdný Portugalec zamíří. Podle dřívějších informací by si tam měl vydělat neuvěřitelných 200 milionů eur (zhruba 4,8 miliardy korun) a měl by se stát i ambasadorem Saúdské Arábie a pomoct tak zemi při kandidatuře na pořadatelství MS 2030. O tom, že do klubu an-Nasr Ronaldo opravdu přichází, informoval samotný klub na svém instagramovém účtu.