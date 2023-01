Česko si napraví reputaci? V7hra Pavla zlepší vztahy s EU, USA a NATO, tvrdí experti

"Pro EU je to velká úleva. Bude s ním jednodušší vycházet," řekl ČTK Paul Taylor z evropského think tanku Friends of Europe. Pro českou pozici v EU bude podle něj výhodou, že Pavel se na rozdíl od Babiše nepřátelí s kontroverzním maďarským premiérem Viktorem Orbánem a má jednoznačný postoj k válce na Ukrajině.

"Jeho vítězství je dobrá zpráva pro liberální demokracii. Česko bude pevně ukotveno v hlavním euroatlantickém proudu," soudí Taylor. Za pozoruhodný označil fakt, že Pavel vyhrál s velkým náskokem ve chvíli, kdy hlavním tématem volební kampaně byla válka na Ukrajině a její dopady na život Čechů. "Je to dobrý signál, že veřejné mínění neslyší na ten populistický narativ," uvedl pařížský publicista a dlouholetý znalec evropské politiky.

Experti podotýkají, že posílení pozice v západních organizacích může Česku zajistit i fakt, že se Pavel dlouhodobě velmi kriticky vymezuje vůči Rusku a Číně, což je velký rozdíl proti jeho předchůdci Zemanovi.

"Česko bude dlouhodobě vnímáno jako konstruktivní aktér, který nemění názor každý týden. V diplomacii je předvídatelnost jedna z klíčových hodnot," soudí šéf bruselské pobočky českého institutu Europeum Žiga Faktor.

Podle něj by mohl Pavlův nástup přinést také sjednocení zahraniční politiky vlády, ministerstva zahraničí a Hradu. Rozdílný Zemanův přístup proti oficiálním pozicím Strakovy akademie a Černínského paláce dosud nabourávaly například politiku vůči západnímu Balkánu, což by se mohlo změnit, soudí Faktor.

Pavlův kontrast s pozicí Zemana by podle obou analytiků mohl Česku pomoci zlepšit obraz prezidentského úřadu v očích nejdůležitějšího mimoevropského partnera, kterým jsou USA. Podle Taylora by jasná orientace nového prezidenta mohla pomoci Česku k "nad očekávaní silné pozici" v transatlantických vztazích.

Zatímco Zeman přes snahu svého diplomatického týmu za deset let v úřadě nedostal pozvánku do Bílého domu, Pavel by se jí podle analytiků mohl dočkat relativně brzy.

"Nepřekvapilo by mě, kdyby i ten zájem ze strany Spojených států byl o dost větší, právě kvůli tomu jasnému definování se jako prozápadního politika. I pro USA by pozvánka upevnila jejich roli v prostoru střední a východní Evropy," soudí Faktor. Ačkoli cesta do Washingtonu bývá obvykle výsledkem dlouhé a náročné diplomatické práce, Pavel by podle něj mohl dostat pozvání možná již příští rok.