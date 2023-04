Chorvatští pohraničníci podle médií vytlačují migranty zpět za hranice

Jednou z nejžádanějších destinací Čechů je v letošních předprodejích zájezdů tradičně Chorvatsko. Proti minulému roku prodejci hlásí až o 44 procent vyšší poptávku. K nárůstu podle nich částečně přispěl i vstup země do schengenského prostoru a eurozóny. Zájezdy do Chorvatska meziročně zdražily přibližně o desetinu, Češi tam nejčastěji jezdí autem. Vyplývá to z informací cestovních kanceláří a agentur, které ČTK oslovila.