Chybí voda, elektřina, školy i signál. Podmínky pro život jsou v Gaze téměř nulové

Ani ruiny známých budov už v Gaze neposkytují orientaci. Například Noor Abed musel použít GPS, aby se dostal zpět do místa, kde dříve bydlel. Z jeho někdejší čtvrti ve městě Gaza jsou teď jen písečné duny. Třicetipětiletý bývalý softwarový inženýr se uchýlil do stanu, který si postavil ve zničeném kampusu univerzity Al-Azhar, jež se proměnila v provizorní uprchlické centrum.
Podmínky pro život jsou zde momentálně téměř nulové. Chybí voda, elektřina, školy, a signál mobilních telefonů je velmi slabý, jak Abed sdělil CNN. Část jeho rodiny se z obavy o trvanlivost nového příměří ještě nevrátila. Abedovi muži připravují pro rodinu místo k životu, zatímco buldozery pomalu odklízejí cesty.
Tento obraz každodenního života v Gaze se odehrává jen něco málo přes týden poté, co americký prezident Donald Trump zprostředkoval dohodu, která zastavila dva roky ničivé války mezi Izraelem a Hamásem. Palestinci se sice snaží skládat své životy dohromady, avšak úkol je to skutečně herkulovský. Téměř každá budova v oblasti byla poškozena nebo zničena natolik, že je neopravitelná.
Podle místních zdravotnických úřadů zahynulo bezmála 68 000 lidí a tisíce dalších jsou pohřešovány a předpokládá se, že jsou pod troskami. Děti, které tvoří více než polovinu předválečné populace Gazy čítající 2,2 milionu, nemají už dva roky možnost chodit do školy. Potraviny jsou stále vzácné, ačkoli humanitární pomoc po příměří vzrostla. Stále však chybí funkční systém pro její řádnou distribuci.
Celkovou nejistotu navíc prohlubují složité otázky budoucí bezpečnosti. O moc soupeří zbytky Hamásu a rivalizující klany, gangy a milice. Pro obyvatele Gazy jsou ovšem v tuto chvíli nejnaléhavější základní potřeby, jako je jídlo, přístřeší a voda.
Dva roky izraelského bombardování proměnily značnou část území Gazy k nepoznání. Podle zprávy OSN bylo v prvních pěti měsících války svrženo přes 25 000 tun výbušnin. Více než 80 % budov bylo poškozeno či zničeno, což je číslo, pro které neexistuje moderní srovnání.
Infrastruktura Gazy je v kolapsu. Zastavily se vodovodní a kanalizační systémy, splašky zaplavují ulice, a zemědělská půda byla srovnána se zemí, což znemožňuje farmaření. Navzdory příměří a jisté úlevě tak Palestinci stojí před úkolem nepředstavitelného rozsahu.
Mohammad Abu Samra, pětatřicetiletý muž, se snaží opravit, co zbylo z jeho domu. Ačkoli se do Gazy vrátil, aby vyčistil alespoň malý kout, který je podle něj lepší než stan, sousedům návrat zatím nedoporučil. Bezpečnost sice do Gazy zavládla, ale chybí tam ty nejzákladnější věci pro normální lidský život.
Podle palestinského ministerstva zdravotnictví bylo od začátku války zabito nejméně 67 938 lidí, z toho přibližně 20 000 dětí. Pod troskami se navíc podle civilní obrany Gazy, jež postrádá potřebné vybavení, nachází dalších nejméně 10 000 těl. Program OSN pro rozvoj odhaduje, že v první fázi rekonstrukce bude nutné odklidit 55 milionů tun sutin. To odpovídá množství, které by zaplnilo Central Park stěnou vysokou 12 metrů. V sutinách se navíc nachází i tisíce nevybuchlých izraelských nábojů.
První fáze příměří, která zahrnovala propuštění rukojmích a palestinských vězňů, se blíží ke konci. Druhá fáze 20bodového plánu, podporovaného mezinárodním společenstvím, je však mnohem méně jasná. Předpokládá odzbrojení Hamásu a předání správy Gazy palestinskému výboru pod dohledem mezinárodní rady v čele s Trumpem a bývalým britským premiérem Tonym Blairem. Izrael se má z většiny enklávy stáhnout až po převzetí kontroly mezinárodními bezpečnostními silami.
Tyto síly, do kterých se údajně zapojí Egypt, Katar, Spojené arabské emiráty, Indonésie a Ázerbájdžán, se teprve začínají formovat. Americký prezident Trump sice prohlásil, že Hamásu dal „na nějakou dobu souhlas“ k přezbrojení, ale zároveň jej varoval, že musí složit zbraně.
Během jednání diplomatických delegací v Egyptě se vytvořilo bezpečnostní vakuum, kterého Hamás využívá k rychlému obnovení své moci v oblastech, odkud se Izrael stáhl. Ozbrojenci Hamásu dokonce na ulicích města Gaza veřejně popravili osm mužů, což nazvali „bezpečnostní kampaní“. Podle Muhammada Shehady z Evropské rady pro zahraniční vztahy se Hamás snaží co nejrychleji upevnit svou kontrolu. Chce se nechat vidět, aby „vytvořil odstrašující příklady tím nejošklivějším možným způsobem a zastrašil tak ostatní“.
Izrael se po dva roky nedokázal shodnout na plánu poválečné správy Gazy, což vytvořilo obrovské vakuum a vedlo k rozpadu pořádku a občanské soudržnosti. K oslabení Hamásu Izrael vyzbrojil místní milice, které vedou územní války. Tyto milice, jako je ta Yassera Abu Shababa v Chán Júnisu, útočí a poté se stahují do chráněných zón pod izraelskou kontrolou.
Obnova si vyžádá obrovské finanční prostředky. Společný odhad OSN, Světové banky a Evropské unie hovoří o 70 miliardách dolarů, přičemž jen v prvních třech letech bude potřeba zhruba 20 miliard dolarů na obnovu základních funkcí.
Obyvatelstvo je zcela závislé na pomoci, jelikož Izrael zničil a obsadil velkou část zemědělské půdy. Ačkoli příměří vyžaduje, aby Izrael povolil vjezd 600 kamionů s pomocí denně, OSN to označuje za pouhou kapku v moři.
Ceny potravin, které během války stouply raketově, sice klesají, ale pro většinu obyvatel zůstávají nedostupné. Kvůli nedostatku plynu téměř dvě třetiny domácností vaří na spáleném odpadu. Hospodářství Gazy je pohřbeno v ruinách.
Pro Monu Khalil, jejíž syn byl zabit dronem cestou pro falafel, je konec války zbytečný. „Modlila jsem se k Bohu za syna, a neměla jsem ho dlouho, než byl pryč,“ řekla CNN. „Vyšel si pro falafel a nikdy se nevrátil. Válka skončila, ale ať se klidně vrátí. Můj syn je pryč. Co jsem získala?“
Související
"Jako po atomové bombě." Palestinci se po příměří vrací do svých domovů v Gaze
Svět upírá zrak na Gazu. Na Západním břehu se mezi tím situace zhoršuje
Aktuálně se děje
před 8 minutami
Ukrajina a Rusko u Záporožské jaderné elektrárny vyhlásily lokální příměří
před 1 hodinou
Ruské síly postupují na Ukrajině díky masivnímu leteckému bombardování
před 2 hodinami
Chybí voda, elektřina, školy i signál. Podmínky pro život jsou v Gaze téměř nulové
před 4 hodinami
Předpověď počasí na příští týden: Překvapivě se oteplí
včera
FT: Proč Trump po setkání s Putinem otočil? Ruský lídr ho naštval, zvýšil hlas a pak odešel
včera
V USA odstartovaly mohutné demonstrace proti Trumpovi. Do ulic vyráží miliony lidí
včera
Úcta i zklamání: Zelenskyj odchází z Bílého domu s prázdnýma rukama, Ukrajinci v mír nevěří
včera
Politici jako obětní beránci? Kreml našel způsob, jak snížit hněv Rusů naštvaných kvůli válce
včera
"Jako po atomové bombě." Palestinci se po příměří vrací do svých domovů v Gaze
včera
V USA se očekávají mohutné demonstrace proti Trumpovi. Do 2500 měst mohou vyrazit miliony lidí
včera
Zelenskyj souhlasí s návrhem Trumpa ukončit boje podél současné frontové linie
včera
Setkání Trumpa s Putinem čelí zásadní překážce: Jak se ruský lídr dostane do Maďarska?
včera
Trump zhatil historické úsilí o zavedení daně z klimatického znečištění
včera
Napětí v Karibiku eskaluje. Trump zvažuje vojenskou akci ve Venezuele, Maduro mobilizuje armádu
včera
Trump odmítnul dát Ukrajině Tomahawky
včera
Počasí se po víkendu umoudří, naznačuje předpověď
17. října 2025 22:03
Ukrajinci zřejmě Tomahawky nedostanou. Trump nechce eskalaci
17. října 2025 21:22
U Týna nad Vltavou by se mohlo nacházet nebezpečné zvíře. Hledá ho policie
17. října 2025 20:30
Nová éra umělé inteligence. OpenAI slibuje zajímavé úpravy ChatGPT
17. října 2025 19:54
Ze střelby ve Smržovce je dvojnásobná vražda. Podezřelým je senior
Policie i v pátek pokračuje v prověřování okolností čtvrteční tragické události ve Smržovce na Jablonecku. Podezřelým v případu střelby je senior, který měl nelegálně drženou zbraň. Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z vraždy.
Zdroj: Jan Hrabě