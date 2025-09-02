Čína pro obsazení Tchaj-wanu nemusí vystřelit jedinou kulku. Podle expertů má i jinou možnost

Libor Novák

2. září 2025 13:08

Tchaj-Wan
Tchaj-Wan Foto: Pixabay

Odborníci se domnívají, že Čína by se mohla namísto invaze na Tchaj-wan uchýlit k dlouhodobé blokádě, aby ostrov donutila ke kapitulaci. Tento přístup, známý jako lianhe fengkong, neboli „společná blokáda“, by efektivně odřízl ostrov od zbytku světa. 

Čína si v posledních letech vybudovala největší námořnictvo a pobřežní stráž, což jí umožňuje koordinovat své vzdušné, námořní a pozemní systémy k provedení takového opatření. Podle simulací, které provedlo Centrum pro strategická a mezinárodní studia (CSIS), by Tchaj-wanu po deseti dnech blokády došly zásoby zemního plynu a zásoby uhlí a ropy by vydržely jen několik týdnů.

Tchaj-wan je obzvláště zranitelný vůči blokádě, protože je silně závislý na lodní dopravě a má omezené zásoby potravin a paliva. Většina jeho hlavních přístavů leží na západním pobřeží, přímo naproti pevninské Číně.

Podle mezinárodního práva je blokáda sice přípustná, ale musí splňovat přísné podmínky, jako je notifikace ostatních států a nestranné prosazování. Čína by však mohla využít strategie, které by se vyhnuly formálnímu vyhlášení blokády, například vytvořením nebezpečných nebo vyloučených zón pro cizí plavidla.

Čína by mohla použít několik různých strategií. Jednou z nich je kinetická blokáda, která by zahrnovala útoky na obchodní lodě snažící se vstoupit do tchajwanských vod. Alternativou je nekinetická blokáda s cílem „zvítězit bez boje“.

Vzhledem k velikosti čínského námořnictva by Čína mohla ostrov jednoduše obklíčit a zablokovat jeho přístavy, čímž by ho izolovala od globální ekonomiky a donutila ho ke kapitulaci bez přímého konfliktu.

Reakce mezinárodního společenství na čínskou blokádu nejsou jisté. Jednou z možností je proti-blokáda, kdy by spojenecké námořní síly, vedené Spojenými státy, uzavřely strategické námořní průplavy, na kterých závisí čínský obchod. Takový krok by však měl obrovský dopad na světovou ekonomiku.

Nejlepším řešením by mohlo být podpořit Tchaj-wan, aby dokázal dlouhodobé blokádě vzdorovat, a přinutil tak Čínu k ústupu. Tato podpora by zahrnovala navýšení nouzových zásob potravin a paliva, posílení kybernetické obrany a zabezpečení energetické a přístavní infrastruktury.

Spojené státy by mohly také využít fregaty k doprovodu konvojů obchodních lodí s cílem prolomit blokádu. Podle simulací by to ale mohlo vést k významným ztrátám lodí i životů a zvýšit riziko plnohodnotné války. 

Související

Zdroj: Libor Novák

