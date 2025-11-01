COP30 je za dveřmi. Rozhodne se na něm, jak budou lidé vzpomínat na světové lídry

Libor Novák

1. listopadu 2025 12:47

Brazílie
Brazílie Foto: Pixabay

S tím, jak se bortí staré pilíře světového řádu a Spojené státy ustupují od aktivního řešení klimatické krize, musí globální environmentální vedení převzít jiné mocnosti. Lídři, kteří si uvědomují naléhavost situace, by měli využít příležitosti, kterou hostitelství konference COP30 v Brazílii tento měsíc nabízí. Je čas vytvořit koalici odhodlaných zemí, která rázně odmítne popírače klimatické krize, píše The Guardian.

Mnoho lidí dnes považuje Čínu – nejúspěšnějšího výrobce solárních, větrných, bateriových a elektrických technologií – za globální nízkouhlíkovou velmoc. Její nedávno předložené emisní cíle OSN jsou však nevýrazné a není jasné, zda je Peking ochoten ujmout se klimatického vedení. Na Západě udržují zelenou průmyslovou politiku hlavně EU, Norsko a Spojené království, které spolu s Japonskem poskytují většinu klimatického financování pro globální Jih.

Evropská unie se nyní potýká s tlakem velkých sektorů lobbujících za oslabení cílů a s nárůstem krajně pravicových stran. Závažnost bouří, které zasáhly Jamajku, jen umocní rostoucí frustraci států zranitelných vůči klimatu, v čele s premiérkou Barbadosu Miou Mottley. Proto je tak významné rozhodnutí Keira Starmera (lídr britské opozice) zúčastnit se COP30 a převzít novou vedoucí roli.

Je čas vést novým způsobem, nejen zvyšováním veřejných a soukromých investic k prevenci stále rostoucích povodní, požárů a sucha. Musíme zaměřit mitigační a adaptační politiky na záchranu a zlepšování životů hned teď. To zahrnuje zvýšení kapacity pro pěstování potravin na tisících akrů vyprahlé půdy. Je třeba zabránit 500 000 ročním úmrtím, která nyní způsobuje nadměrné horké počasí.

Musíme se také zaměřit na problémy související se zdravím a chudobou, které jsou zintenzivněny záplavami a nemocemi přenášenými vodou. Tyto problémy přispívají k 8 milionům předčasných úmrtí každý rok. Před 10 lety se Pařížská klimatická dohoda zavázala udržet nárůst teploty výrazně pod 2 °C nad předindustriální úrovní a usilovat o 1,5 °C.

Od té doby postupně klimatické konference OSN akceptovaly vědecká fakta a potvrdily 1,5 °C jako dohodnutý cíl. Bylo dosaženo pokroku, zejména když klesly ceny obnovitelných zdrojů. Přesto nejsme ani zdaleka na správné cestě. Svět je již nyní teplejší zhruba o 1,5 °C a globální emise stále stoupají.

Během několika příštích týdnů oznámí své národní klimatické cíle pro rok 2035 poslední z velkých znečišťovatelů, včetně EU, Indie a Saúdské Arábie. Již nyní je ale jasné, že mezi bohatými a chudými zeměmi zůstane obrovská „emisní propast“. Přestože Pařížská dohoda zahrnovala mechanismus zpřísňování závazků, k dalšímu přehodnocení dojde až v roce 2028. Kvůli tomu směřujeme k oteplení 2,3 °C až 2,7 °C do konce tohoto století.

Jak právě uvedla Světová meteorologická organizace, úrovně oxidu uhličitého v atmosféře nyní stoupají nejrychleji v historii, což má katastrofické ekonomické a ekologické dopady. Satelity NASA ukazují, že extrémní meteorologické jevy se nyní vyskytují s dvojnásobnou intenzitou oproti průměru zaznamenanému v období 2003–2020. Škody na podnicích a infrastruktuře související s počasím stály dohromady v letech 2022 a 2023 téměř půl bilionu dolarů (451 miliard USD).

Günther Thallinger z pojišťovny Allianz nedávno varoval, že „celé regiony se stávají nepojistitelnými“. Rekordní sucha v Africe způsobila v roce 2023 akutní hlad pro 23 milionů lidí, k čemuž je třeba připočíst úmrtí na malárii, průjmy a další nemoci spojené s globálním růstem teploty.

Země však nejsou na cestě k tomu, aby škody udržely v přijatelných mezích. Pařížská dohoda neobsahuje ustanovení pro projednávání a revizi národních klimatických plánů. Před 4 lety, na COP26 v Glasgow, se země dohodly, že své tehdy nedostatečné plány posílí následující rok. To však učinila pouze jedna země.

O 4 roky později předložilo plány pouze 67 ze 197 zemí, které dohromady představují pouze 10% snížení emisí. Abychom se udrželi pod hranicí 1,5 °C, potřebujeme snížení o 60 %. Z tohoto důvodu bude dvoudenní summit lídrů 6. a 7. listopadu, který pořádá brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva před COP30 v Belému, tak klíčový.

Ostatní lídři by měli následovat Starmerův příklad a připravit půdu pro daleko ambicióznější Belémskou deklaraci, než je ta, která je nyní na stole. Za prvé, drtivá většina zemí by se měla zavázat nejen k obraně Pařížské dohody, ale i k urychlení implementace svých stávajících klimatických plánů. Vzhledem k inovacím a klesajícím nákladům na zelené technologie je dekarbonizace možná rychle i v dopravě, domácnostech, průmyslu a zemědělství. K tomu Brazílie vyzvala k rozšíření cen uhlíku a trhů s uhlíkem.

Za druhé, země by měly deklarovat odhodlání dosáhnout do roku 2035 cíle 1,3 bilionu dolarů ve veřejném a soukromém financování pro globální Jih. Odtud bude pocházet většina budoucích globálních emisí. Lídři by měli schválit plán „Baku to Belém roadmap“, který ukáže, jak to lze provést. Zahrnuje to inovativní myšlenky, jako jsou záruky rozvojových bank a klimatických fondů, dluhové swapy a mobilizace soukromého kapitálu prostřednictvím „reinvestic“.

Za třetí, země mohou přislíbit podporu brazilskému fondu Tropical Forest Forever Facility. Ten zastaví odlesňování tropických pralesů a zároveň poskytne zaměstnání domorodému obyvatelstvu. Je to vzor pro inovativní způsoby, jak by měl veřejný sektor mobilizovat soukromé investice k dosažení cílů udržitelného rozvoje.

Za čtvrté, zavedením Globálního slibu o metanu ze strany Číny a Indie může COP30 posílit globální režim pro tento skleníkový plyn. Ten je stále emitován ve velkém množství z ropných a plynových zařízení, skládek a zemědělství. Páté zaměření by mělo být na snižování lidských nákladů klimatické nečinnosti. Jde nejen o ztrátu obživy a zdravotní rizika, ale i o těžkosti odhadovaných 40 milionů dětí, které nemohou navštěvovat školu kvůli suchu, záplavám nebo bouřím.

Lídři jsou testováni v okamžiku geopolitické nejistoty a klimatického nebezpečí. Nedávné průzkumy ukazují, že veřejnost i naši poslanci si uvědomují, že se pro řešení environmentální krize nedělá dost. Navrhovaná Belémská deklarace by umožnila lídrům ukázat, že současné plány nejsou posledním slovem v oblasti emisí.

Dokázala by, že se zavázali nejen vrátit svět na správnou cestu, ale také potvrdit – v době, kdy si připomínáme 80. výročí založení OSN – že mnohostranná spolupráce založená na pravidlech je stále možná. Ukázala by, že prosperita, má-li být udržitelná, musí být sdílená. Tento měsíc, kdy se schází COP30 i G20, je čas připomenout lídrům, že je budou soudit budoucí generace. Budou se ptát, zda se v tomto kritickém okamžiku, kdy svět stál před volbou mezi pokrokem a ústupem, dokázali postavit výzvě naší doby a dát lidem naději.

před 2 hodinami

Maduro žádá Putina a Čínu o pomoc proti Trumpovi

Související

Jair Bolsonaro

Soud poslal brazilského exprezidenta Bolsonara do vězení na 27 let

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro byl odsouzen k trestu odnětí svobody na více než 27 let. Soudní proces proběhl ve čtvrtek a exprezident byl shledán vinným ze spiknutí, které mělo vést k vojenskému puči. Bolsonaro se po prohraných volbách v roce 2022 snažil násilně udržet u moci. Podle soudců Cármen Lúcii Antunes Rocha a Cristiana Zanina se pokusil zničit základní pilíře brazilské demokracie.
Ilustrační foto

Nemohou jíst, mluvit ani chodit. Svět na virus Zika zapomněl, matky se ale s jeho následky vypořádávají dodnes

Rute Freires byla zoufalá, když jí lékaři oznámili, že její novorozená dcera Tamara, která se narodila s mikrocefalíí, nebude žít dlouho. Tento vzácný stav, charakterizovaný abnormálně malou hlavou, je jedním z mnoha zdravotních problémů, které vznikly v důsledku toho, že Rute během těhotenství prodělala infekci virem Zika. Dnes je Tamaře devět let. Neumí chodit, mluvit ani se najíst bez pomoci. Jídlo jí přivádí trubicí do žaludku, a její ruce jsou stále těžší, díky čemuž má problémy udržet hlavu stabilní.

Více souvisejících

Brazílie COP30

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Brazílie

COP30 je za dveřmi. Rozhodne se na něm, jak budou lidé vzpomínat na světové lídry

S tím, jak se bortí staré pilíře světového řádu a Spojené státy ustupují od aktivního řešení klimatické krize, musí globální environmentální vedení převzít jiné mocnosti. Lídři, kteří si uvědomují naléhavost situace, by měli využít příležitosti, kterou hostitelství konference COP30 v Brazílii tento měsíc nabízí. Je čas vytvořit koalici odhodlaných zemí, která rázně odmítne popírače klimatické krize, píše The Guardian.

před 2 hodinami

Maduro, Nicolas

Maduro žádá Putina a Čínu o pomoc proti Trumpovi

Venezuelský prezident Nicolás Maduro se v reakci na narůstající přítomnost amerických sil v Karibiku obrací na Rusko, Čínu a Írán s prosbou o posílení svých opotřebovaných vojenských kapacit a o další podporu. Podle interních dokumentů americké vlády, které získal deník The Washington Post, venezuelský vůdce konkrétně žádá o obranné radary, opravy letadel a potenciálně i rakety.

před 3 hodinami

Jamajka

Nepotřebujeme peníze, ale jídlo a vodu, zní z hurikánem zničené Jamajky

Přístavní město Black River na Jamajce se stalo epicentrem zkázy poté, co se přes něj přehnal hurikán Melissa. I několik dní po úderu jedné z nejsilnějších bouří páté kategorie v regionu se místní obyvatelé potýkají s rostoucím zoufalstvím a chaosem. Lidé se brodí zablácenými cestami, prohrabávají trosky ve snaze najít jídlo, nebo se snaží dostat do poškozených obchodů, kde hledají balenou vodu a další zásoby. Zatímco se počet obětí zvyšuje, přeživší pátrají po svých blízkých a bojují o přežití.

před 5 hodinami

Pentagon (z anglického výrazu pro pětiúhelník) je to mohutná čtyřpatrová stavba ve tvaru pěti soustředných pravidelných pětiúhelníkových okruhů (rings, značených A až E, s délkou strany přes 200 m), protnuté na každé straně třemi spojnicemi. Uprostřed cel

Pentagon schválil možnost předání raket Tomahawk Ukrajině

Pentagon schválil možnost předání raket Tomahawk Ukrajině, čímž nechal konečné politické rozhodnutí na prezidentu Donaldu Trumpovi. Americké ministerstvo obrany dalo Bílému domu zelenou k dodání těchto střel s dlouhým doletem, protože posoudilo, že by to nijak negativně neovlivnilo americké zásoby. 

před 6 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

Vojenská přehlídka čínské armády

Svět už nebude stejný jako dřív. Čína dožene USA a Rusko v oblasti, která vždy budí obavy

Čína se stává nejrychleji rostoucí jadernou mocností světa. Pentagon odhaduje, že už v polovině loňského roku překročila hranici šesti set hlavic, a do roku 2035 by mohla dosáhnout parity se Spojenými státy a Ruskem. Peking svou modernizaci označuje za čistě obrannou, nicméně její tempo zásadně mění globální strategickou rovnováhu. Do napjaté situace nyní zasáhl i Donald Trump, když vyzval k obnovení amerických jaderných testů, což je krok, který může zcela přepsat pravidla jaderné éry.

včera

včera

včera

Matěj Bílý

Maďarské povstání 1956. Diktatura nebyla vůlí lidu, importovali ji Sověti, říká Bílý

Matěj Bílý z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal, proč maďarské povstání roku 1956 nebylo jen spontánním výbuchem odporu, ale důsledkem hlubokého historického traumatu a sovětské okupace, která v Maďarsku nikdy nezískala legitimitu. Vysvětluje, jak iluze západní pomoci odhalila limity studenoválečné solidarity, proč z maďarské zkušenosti nevzešlo další pražské jaro a jak současný kurz Viktora Orbána paradoxně popírá i využívá odkaz roku 1956.

včera

včera

včera

Hurikán

Nová bilance hurikánu Melissa. Počet obětí se značně zvýšil

V Karibiku stále vychází najevo rozsah zkázy, kterou má na svědomí hurikán Melissa. Počet obětí na Jamajce a Haiti se přiblížil pěti desítkám, informovala BBC. Není přitom vyloučeno, že tragická bilance katastrofy se ještě bude zhoršovat. Panují navíc problémy s dodávkami nezbytné humanitární pomoci. 

včera

včera

Ilustrační fotografie.

Kde je "zničená ekonomika"? Před nástupem rozhazovačů roste, dokonce i „sekera“ v rozpočtu má logiku

Česká ekonomika zřetelně ožívá. Podle předběžného odhadu ČSÚ vzrostl HDP ve třetím čtvrtletí meziročně o 2,7 %, což je po letech stagnace nejvýraznější růstový signál. Daří se zejména stavebnictví, obchodu a službám, roste spotřeba i investice. Přestože jde zatím o předběžná data, zpochybňují opoziční tvrzení o „zničené ekonomice“. Zatímco vláda Petra Fialy investovala do rozvoje, hnutí ANO sází na populistické sliby bez finančního krytí a riskuje návrat k politice krátkozrakého rozdávání.

včera

včera

Hamás zůstane Hamásem – posílí a znovu udeří. Příměří v Gaze trvá, je ale nesmírně křehké

Příměří mezi Izraelem a hnutím Hamás zůstává křehké a proměnlivé. Obě strany ho opakovaně porušují. Hamás pokračuje v útocích proti izraelským jednotkám, zatímco Izrael odpovídá tvrdými nálety a demolicemi zejména v Chán Júnisu. Napětí se přelévá i do Libanonu a na Západní břeh, kde roste počet incidentů. Spojené státy se snaží udržet dohodu při životě, ale klid zbraní se v Gaze stává jen přechodným stavem mezi dvěma koly násilí.

Zdroj: Jakub Jurek

Další zprávy