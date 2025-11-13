COP30: Pokud budeme pokračovat v těžbě uhlovodíků, lidstvo se samo vyhubí

Mezinárodní skupina aktivistů shromážděná v Belému, dějišti klimatického summitu COP30, vydala naléhavou výzvu k uzavření Smlouvy o postupném vyřazení fosilních paliv. Aktivisté naléhají na brazilské předsednictví, aby podnítilo země k ukončení éry uhlí, ropy a plynu, která je hlavní příčinou klimatické krize.
Smlouva o fosilních palivech má již podporu 17 zemí. Aktivisté zdůrazňují, že je nutné rychle jednat proti samotné podstatě klimatické krize. „Pokud budeme pokračovat v těžbě uhlovodíků ze Země, vyhubíme sami sebe,“ prohlásila Olivia Bissa, prezidentka národa Chapra z peruánské Amazonie.
„My jako původní obyvatelé Amazonie jsme unaveni z toho, že jsme obětováni skupinou mocných lidí, kteří chtějí vládnout planetě,“ řekla Bissa. Varovala, že pokud nebudou země jednat společně, stanou se spoluviníky ekocidy a „atentátu na lidskost“.
Tzeporah Berman, předsedkyně iniciativy pro Smlouvu o fosilních palivech, ocenila brazilského prezidenta Luize Inácia Lulu da Silvu za jeho výzvu k postupnému ukončení využívání fosilních paliv. Zároveň však kritizovala Brazílii za povolení nového projektu těžby ropy v blízkosti ústí Amazonky. Berman poukázala na nedávné rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora, které požaduje, aby země řešily klimatickou krizi.
Berman kritizovala především USA, Austrálii, Norsko a Kanadu za nárůst těžby ropy a zemního plynu od Pařížské dohody před deseti lety. Nazvala takovou smlouvu „velkým činem lásky a spravedlnosti pro naši dobu“. Vzhledem k formátu COP30 a odporu Saúdské Arábie a dalších velkých producentů ropy je však nejisté, jaká formulace ohledně vyřazování fosilních paliv bude nakonec zahrnuta do letošní dohody.
Hlavním odpůrcem jakéhokoli takového paktu by byl Donald Trump, který vyzývá USA i zbytek světa k těžbě pod heslem „drill, baby, drill“ (vrtej, zlato, vrtej). Crystal Cavalier, indiánská aktivistka ze Severní Karolíny, uvedla, že nová smlouva by alespoň vytvořila mezinárodní tlak na USA, aby se zbavily závislosti na fosilních palivech. „Potřebujeme vnější tlak, v USA to nezvládneme sami,“ řekla Cavalier.
Absence americké vládní delegace na COP30, největšího znečišťovatele skleníkovými plyny, byla podle některých diplomatů dokonce vítána. Bývalá výkonná tajemnice Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, Christiana Figueres, v reakci na odchod USA z Pařížské dohody, kterou pomáhala navrhovat, prohlásila: „Čau, bambino.“ Americká politička Nancy Pelosi sice vyjádřila znepokojení nad absencí USA, ale obvinila z ní Republikány, kteří nespolupracovali na vyslání bipartitní delegace do Brazílie.
