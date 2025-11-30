Další akt agrese proti nám, reaguje Venezuela na Trumpovo oznámení

Lucie Podzimková

30. listopadu 2025 8:37

Nicolas Maduro
Nicolas Maduro Foto: Instagram Maduro, Nicolas

Venezuela reagovala na vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa, který prohlásil vzdušný prostor nad jihoamerickou zemí za zcela uzavřený. Ministerstvo zahraničí označilo jeho slova za další extravagantní, nelegální a neospravedlnitelnou agresi proti venezuelskému lidu, uvedla BBC

Ministerstvo dále vyzvalo mezinárodní komunitu v čele s Organizací spojených národů (OSN), aby zavrhla tento akt agrese. Venezuelská armáda zároveň v sobotu podnikla vojenské manévry podél pobřeží, což potvrdily záběry zveřejněné ve státní televizi. 

Také americká armáda v poslední době zvyšuje svou přítomnost v oblasti. Podle BBC provedla nejméně 21 úderů proti lodím, o kterých se Washington domnívá, že převážejí drogy. Při útocích zemřelo více než 80 lidí. Venezuelský prezident Nicolás Maduro tvrdí, že se ho Američané snaží zbavit úřadu. 

"Všem aerolinkám, pilotům, drogovým dealerům a pašerákům lidí, prosím, považujte vzdušný prostor nad a kolem Venezuelou za zcela uzavřený," napsal Trump v sobotu na sociální síti Truth Social. Radarové záběry potvrdily, že v okamžiku Trumpova oznámení se nad Venezuelou nacházelo několik civilních letadel. Řada aerolinek ale začala vést trasy jinudy už v předchozím průběhu listopadu kvůli zvýšené vojenské aktivitě v oblasti. 

Černínský palác v týdnu vyzval české turisty k opuštění Venezuely. "Po varování amerického Federálního úřadu pro letectví kvůli zvýšené vojenské aktivitě většina aerolinek zrušila lety do a z Caracasu. Cestujícím doporučujeme Venezuelu co nejdříve opustit dostupnými spoji," uvedlo ministerstvo zahraničí v pondělí na sociální síti X.

Podle úřadu zrušily spoje například společnosti Avianca, Iberia, TAP, Gol, LATAM či Turkish Airlines. Nadále jsou v provozu pouze spoje, které zajišťují venezuelské aerolinky Avior a Laser či kolumbijský dopravce Wingo.

"Nedoporučujeme cestovat do Venezuely a za aktuální situace vyzýváme k jejímu opuštění. K odletu lze využít stále fungující spoje, především Wingo (např. Caracas - Bogotá)," dodalo ústředí české diplomacie. 

Ministerstvo dlouhodobě varuje české občany před cestami do Venezuely s ohledem na vysoce nestabilní politickou situaci v zemi a riziko zadržení občanů cizích států. Lidé mají v jihoamerické zemi dbát maximální opatrnosti a vyhýbat se všem politicky motivovaným hromadným akcím či objektům střeženým armádou a dalšími ozbrojenými složkami.

včera

Trump bez dalšího vysvětlení oznámil uzavření nebe nad Venezuelou

Venezuela Nicolas Maduro armáda Venezuela Donald Trump USA (Spojené státy americké) Americká armáda (U.S. ARMY)

