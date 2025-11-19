Další incident: Ruská špionážní loď použila lasery proti pilotům RAF

Libor Novák

19. listopadu 2025 16:50

Stíhačky Tornádo britské Royal Air Force
Stíhačky Tornádo britské Royal Air Force Foto: raf.mod.uk

Ruská špionážní loď Jantar poprvé použila lasery, aby narušila činnost pilotů britského Královského letectva (RAF), kteří sledovali její aktivitu v blízkosti vod Spojeného království. Britský ministr obrany John Healey označil tento „hluboce nebezpečný“ krok za incident, který vláda bere „extrémně vážně“. Plavidlo, které je součástí ruského Hlavního ředitelství pro hlubokomořský výzkum (GUGI), se podle něj pohybovalo na sever od Skotska a v posledních týdnech vstoupilo do vod Spojeného království již podruhé tento rok.

Ministr Healey potvrdil, že Spojené království bude loď nadále monitorovat. Dodal, že mají „vojenské možnosti připravené pro případ, že by Jantar změnil kurz“. Svou zprávu Rusku a prezidentu Putinovi adresoval slovy: „Vidíme vás. Víme, co děláte. A pokud Jantar tento týden popluje na jih, jsme připraveni.“ K incidentu s lasery došlo během sledování lodi fregatou Královského námořnictva a letouny RAF Poseidon P-8, které měly „sledovat každý pohyb plavidla“. Předpokládá se, že k události došlo v průběhu posledních dvou týdnů.

Na tiskové konferenci v Downing Street ministr Healey také oznámil, že změnil pravidla angažovanosti Královského námořnictva. To jim umožní sledovat Jantar mnohem zblízka, když se bude pohybovat v „širších vodách Spojeného království“. Dříve už vydal varování ohledně této lodi, když byla spatřena v britských vodách v lednu. Healey uvedl, že plavidlo, které bylo uvedeno do provozu v roce 2015, je navrženo k „provádění dohledu v době míru a sabotážím v konfliktu“.

Na otázku ohledně rizik spojených s použitím laserů ministr odpověděl: „Cokoli, co brání, narušuje nebo ohrožuje piloty v čele britských vojenských letadel, je hluboce nebezpečné.“ Rusko označuje Jantar, který je provozován jeho ministerstvem obrany, za oceánskou výzkumnou loď. Západní země ji však často sledují v evropských vodách a panuje podezření, že součástí její mise je mapování podmořských kabelů.

Elisabeth Braw, analytička z amerického bezpečnostního think-tanku Atlantic Council, označila použití laserů ze strany Jantaru za „jistou eskalaci“. Uvedla, že cílem je v podstatě „zabránit pilotům v plnění jejich práce“. Dodala, že i když není známo, jak silné lasery byly, jednalo se o provokativní krok. Spojené království a jeho spojenci v NATO se obávají rizika, které Rusko představuje pro podmořské kabely, plynovody a další kritickou infrastrukturu pro internetové připojení.

Ministr obrany Healey ve svém projevu také varoval před ruskými vpády do vzdušného prostoru NATO, hrozbami ze strany Číny a ozbrojenými konflikty po celém světě. Uvedl, že „náš svět se mění. Je méně předvídatelný. Je nebezpečnější.“ Zároveň ministerstvo obrany čelilo kritice ze strany výboru poslanců za to, že je příliš závislé na obranných zdrojích USA a není připraveno bránit Spojené království proti vojenskému útoku.

Healey sice řekl, že britská vláda „zastává jiný názor“ ohledně závazku Ameriky vůči NATO, ale souhlasil, že Británie by měla „zrychlit tempo svých závazků“. To je podle něj něco, co labouristická vláda dělá od svého nástupu k moci.

Aktuálně probíhají jednání, ve kterých se britští vyjednavači snaží dohodnout s EU na tom, aby se britské obranné společnosti mohly podílet na projektech financovaných z nového úvěrového programu EU na obranu ve výši 150 miliard eur (zhruba 130 miliard liber), který má být spuštěn příští rok. Healey prohlásil, že Spojené království chce být součástí programu, ale ne „za každou cenu“, a zdůraznil, že finanční příspěvek musí být „dobrou hodnotou za peníze pro naše daňové poplatníky a náš průmysl“.

před 2 hodinami

Rusko se více bojí míru než války. Invazi do Pobaltí může zahájit už příští rok, varují experti

Související

Jejich Veličenstva jsou vyfocena v Trůnním sále v Buckinghamském paláci.

Karel III. má 77. narozeniny. Krátce po zásadním rozhodnutí o bratrovi

Velká Británie je jako monarchie zemí některých zvláštních zvyků a dnešek je toho důkazem. Na den přesně před 77 lety se narodil současný král Karel III., ale jeho narozeniny už se letos slavily. Až dlouho po oslavě musel panovník učinit jedno zcela zásadní personální rozhodnutí. 

Více souvisejících

Velká Británie Armáda U.K. Royal Air Force

Aktuálně se děje

před 45 minutami

Stíhačky Tornádo britské Royal Air Force

Další incident: Ruská špionážní loď použila lasery proti pilotům RAF

Ruská špionážní loď Jantar poprvé použila lasery, aby narušila činnost pilotů britského Královského letectva (RAF), kteří sledovali její aktivitu v blízkosti vod Spojeného království. Britský ministr obrany John Healey označil tento „hluboce nebezpečný“ krok za incident, který vláda bere „extrémně vážně“. Plavidlo, které je součástí ruského Hlavního ředitelství pro hlubokomořský výzkum (GUGI), se podle něj pohybovalo na sever od Skotska a v posledních týdnech vstoupilo do vod Spojeného království již podruhé tento rok.

před 1 hodinou

F-35

Prodej F-35 Saúdské Arábii může zásadně přetvořit Blízký východ. Netanjahu čelí kritice, že obchod nezastavil

Plán Donalda Trumpa prodat Saúdské Arábii stíhací letouny F-35 měl původně zásadně přetvořit Blízký východ. Předpokládalo se, že Izrael normalizuje vztahy se Saúdskou Arábií, což by otevřelo cestu k navázání kontaktů se širším muslimským světem. Saúdové by za to získali komplexní americký bezpečnostní balíček, jehož součástí by byly i tyto stealth stíhačky páté generace, čímž by se upevnil vztah Rijádu s Washingtonem.

před 2 hodinami

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Rusko se více bojí míru než války. Invazi do Pobaltí může zahájit už příští rok, varují experti

Německý ministr obrany Boris Pistorius nedávno varoval, že by Rusko mohlo zahájit válku s NATO již v roce 2029, přičemž někteří experti naznačují, že by k tomu mohlo dojít i dříve. Moskva na to reagovala rétorikou, kdy mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová prohlásila, že „není pochyb o tom, kdo je agresor“, zatímco Dmitrij Peskov z Kremlu dodal, že Rusko „může být nuceno přijmout opatření k zajištění své bezpečnosti“.

před 2 hodinami

Donald Tusk

Jak bude vypadat polská reakce na sabotáž? Nebude jen diplomatická, Polsko se dokáže Rusku bránit i vojensky

Polsko čelí nejvážnějšímu narušení své bezpečnosti za poslední roky. Sabotáž na železnici, kterou premiér Donald Tusk spojuje s ruskými službami, otevřela otázku tvrdé reakce, již naznačil ministr Radosław Sikorski slovy o postupu „nejen diplomatickém“. Varšava zvažuje kroky od kontrarozvědných zásahů po omezení ruské diplomatické přítomnosti. Incident zároveň znovu ukazuje, že Polsko bere hrozbu ruské agrese vážněji než většina Evropy a systematicky se připravuje i na krajní scénáře.

před 3 hodinami

COP30

COP30 narušují demonstrace. Odmítáme být obětováni, volají domorodci

Domorodí protestující zablokovali hlavní vchod na klimatický summit COP30 v brazilském Belému. Požadovali rázné kroky v oblasti klimatu a přímé uznání svých práv. Brazílie se ujala hostování letošních klimatických rozhovorů OSN s příslibem, že se zaměří na domorodé národy, jejichž životní styl je závislý na amazonském deštném pralese. Tyto komunity nyní využívají příležitosti k prosazení svých požadavků.

před 3 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Bude mít krev na rukou. Za Trumpův postoj k počasí zaplatí životem milion lidí

Nová analýza vypracovaná organizacemi ProPublica a Guardian přináší detailní pohled na lidské náklady spojené s přístupem Trumpovy administrativy ke klimatu. Propracované modelování nezávislých výzkumníků odhalilo, že politika „Amerika na prvním místě“ (America First) Donalda Trumpa, která spočívá v rozšiřování fosilních paliv a decimování snah o snížení emisí, by mohla mít za následek až 1,3 milionu dalších úmrtí souvisejících s vysokými teplotami po celém světě v období po roce 2035. Velká většina těchto úmrtí se očekává mimo území Spojených států.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Sídlo Světové zdravotnické organizace

WHO zažívá kvůli odchodu USA nejtěžší období v historii. Ztrácí tisíce lidí

Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila, že do poloviny příštího roku dojde ke zmenšení její pracovní síly o téměř čtvrtinu, tedy o více než 2000 pracovních míst. Tato situace nastává v důsledku odstoupení Spojených států amerických, které byly jejím největším finančním přispěvatelem, a snahy organizace o realizaci reforem.

před 7 hodinami

Radoslaw Sikorski na summitu NATO

Polsko po sabotážích vzkazuje Rusku: Odpovíme, a nejen diplomaticky

Polský ministr zahraničních věcí Radosław Sikorski prohlásil v Sejmu, že nedávné incidenty na železnici nebyly jen pouhými diverzními akty, ale přímo státním terorem. Zdůraznil, že úmyslem těchto akcí bylo způsobit oběti na životech, a varoval, že to nezůstane jen u diplomatické odpovědi ze strany Polska. O konkrétních krocích, které budou následovat, prý bude Polsko informovat během nejbližších dní.

před 8 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump navrhnul sebrat televizi licenci za dotaz na vraždu Chášukdžího. Takové věci se dějí, reagoval

Donald Trump na úterní návštěvě korunního prince Mohammeda bin Salmána v Bílém domě bagatelizoval vraždu sloupkaře deníku Washington Post Džamála Chášukdžího z roku 2018. Novináře označil za "mimořádně kontroverzního" a nepopulárního a konstatoval, že "věci se prostě dějí". Americký prezident tak učinil během uvítání korunního prince, což byla jeho první návštěva od chvíle, kdy byl Chášukdží saúdskými agenty zavražděn a rozčtvrcen v Istanbulu.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

včera

Donald Tusk

Tusk: Za sabotážemi na železnici stojí Ukrajinci placení ruskou rozvědkou. Kreml to popírá

Polské úřady identifikovaly dva ukrajinské muže, kteří údajně pracovali pro ruské zpravodajské služby, jako klíčové podezřelé v souvislosti se dvěma případy sabotáže na železnici. Oznámil to polský premiér Donald Tusk. Podle Tuska měli muži na strategické železniční trase, používané pro dodávky pomoci Ukrajině, umístit vojenskou výbušninu a připevnit ocelovou svorku na koleje.

včera

Alexej Navalnyj

Navalného kult přežívá: O co jde opozici? Chce, aby Rusko bylo konečně normální

Pokud by měla lídrka ruské opozice a vdova po Alexeji Navalném, Julija Navalná, popsat hnutí, které její zavražděný manžel vytvořil, stačila by jí prý jen krátká charakteristika: „Jsme proevropské hnutí.“ Navalná je přesvědčena, že Rusko je neoddělitelnou součástí evropské civilizace a že evropský model rozvoje je pro zemi nejvhodnější. Tím pádem jsou podle ní temné roky putinismu pouze historickou anomálií a po konci režimu Vladimira Putina bude mít Rusko šanci vrátit se na evropskou cestu.

včera

včera

uhlí

První návrh výsledku COP30 nečekaně oživuje myšlenku konce fosilních paliv

Objevil se první návrh textu možného výsledku konference COP30, který byl zveřejněn na webu OSN. Text, který formálně navazuje na „poznámku“ brazilského prezidenta Copu André Correa do Lago, je fascinující, protože obsahuje možnost odklonu od fosilních paliv. Jedná se o téma, které bylo sice dohodnuto jako klíčová rezoluce na COP28 v roce 2023, ale následně bylo v Baku a až dosud v Belému fakticky upozaděno a řešilo se jen na okrajových jednáních.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trumpovi dochází dech. Republikánská strana se začíná smiřovat s budoucností bez něj

Železná pěst prezidenta Donalda Trumpa, kterou drží svou stranu, se zdá, že klouže, a to způsobem, který nebyl k vidění od okamžiku bezprostředně po útoku na Kapitol 6. ledna 2021. Tehdy se rychle etabloval zpět jako jediná a dominantní síla uvnitř Republikánské strany, a je možné, že to udělá znovu. Nicméně mimořádné odmítnutí a protivítr, se kterým se nyní prezident potýká, z velké části přicházející z jeho vlastní strany, odhalují, že se Republikánská strana začíná smiřovat s budoucností po Trumpovi.

včera

Stubb vzkazuje Trumpovi: Nastal čas použít na Putina klacek

Spojené státy americké musí prosadit nové kolo sankcí, které paralyzují ruský průmysl a konečně přivedou Vladimira Putina k jednacímu stolu. Řekl to finský prezident Alexander Stubb v rozhovoru pro Politico. Stubb, který dříve využil golfovou cestu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem k tomu, aby na něj tlačil ve věci tvrdšího postoje vůči ruskému lídrovi, nyní uvedl, že nastal čas, aby Washington zvýšil ekonomický tlak na Moskvu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy