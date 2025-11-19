Další incident: Ruská špionážní loď použila lasery proti pilotům RAF

Ruská špionážní loď Jantar poprvé použila lasery, aby narušila činnost pilotů britského Královského letectva (RAF), kteří sledovali její aktivitu v blízkosti vod Spojeného království. Britský ministr obrany John Healey označil tento „hluboce nebezpečný“ krok za incident, který vláda bere „extrémně vážně“. Plavidlo, které je součástí ruského Hlavního ředitelství pro hlubokomořský výzkum (GUGI), se podle něj pohybovalo na sever od Skotska a v posledních týdnech vstoupilo do vod Spojeného království již podruhé tento rok.
Ministr Healey potvrdil, že Spojené království bude loď nadále monitorovat. Dodal, že mají „vojenské možnosti připravené pro případ, že by Jantar změnil kurz“. Svou zprávu Rusku a prezidentu Putinovi adresoval slovy: „Vidíme vás. Víme, co děláte. A pokud Jantar tento týden popluje na jih, jsme připraveni.“ K incidentu s lasery došlo během sledování lodi fregatou Královského námořnictva a letouny RAF Poseidon P-8, které měly „sledovat každý pohyb plavidla“. Předpokládá se, že k události došlo v průběhu posledních dvou týdnů.
Na tiskové konferenci v Downing Street ministr Healey také oznámil, že změnil pravidla angažovanosti Královského námořnictva. To jim umožní sledovat Jantar mnohem zblízka, když se bude pohybovat v „širších vodách Spojeného království“. Dříve už vydal varování ohledně této lodi, když byla spatřena v britských vodách v lednu. Healey uvedl, že plavidlo, které bylo uvedeno do provozu v roce 2015, je navrženo k „provádění dohledu v době míru a sabotážím v konfliktu“.
Na otázku ohledně rizik spojených s použitím laserů ministr odpověděl: „Cokoli, co brání, narušuje nebo ohrožuje piloty v čele britských vojenských letadel, je hluboce nebezpečné.“ Rusko označuje Jantar, který je provozován jeho ministerstvem obrany, za oceánskou výzkumnou loď. Západní země ji však často sledují v evropských vodách a panuje podezření, že součástí její mise je mapování podmořských kabelů.
Elisabeth Braw, analytička z amerického bezpečnostního think-tanku Atlantic Council, označila použití laserů ze strany Jantaru za „jistou eskalaci“. Uvedla, že cílem je v podstatě „zabránit pilotům v plnění jejich práce“. Dodala, že i když není známo, jak silné lasery byly, jednalo se o provokativní krok. Spojené království a jeho spojenci v NATO se obávají rizika, které Rusko představuje pro podmořské kabely, plynovody a další kritickou infrastrukturu pro internetové připojení.
Ministr obrany Healey ve svém projevu také varoval před ruskými vpády do vzdušného prostoru NATO, hrozbami ze strany Číny a ozbrojenými konflikty po celém světě. Uvedl, že „náš svět se mění. Je méně předvídatelný. Je nebezpečnější.“ Zároveň ministerstvo obrany čelilo kritice ze strany výboru poslanců za to, že je příliš závislé na obranných zdrojích USA a není připraveno bránit Spojené království proti vojenskému útoku.
Healey sice řekl, že britská vláda „zastává jiný názor“ ohledně závazku Ameriky vůči NATO, ale souhlasil, že Británie by měla „zrychlit tempo svých závazků“. To je podle něj něco, co labouristická vláda dělá od svého nástupu k moci.
Aktuálně probíhají jednání, ve kterých se britští vyjednavači snaží dohodnout s EU na tom, aby se britské obranné společnosti mohly podílet na projektech financovaných z nového úvěrového programu EU na obranu ve výši 150 miliard eur (zhruba 130 miliard liber), který má být spuštěn příští rok. Healey prohlásil, že Spojené království chce být součástí programu, ale ne „za každou cenu“, a zdůraznil, že finanční příspěvek musí být „dobrou hodnotou za peníze pro naše daňové poplatníky a náš průmysl“.
Související
U dětí prince Williama mobil nenajdete. Kvůli problému s internetem
Karel III. má 77. narozeniny. Krátce po zásadním rozhodnutí o bratrovi
Velká Británie , Armáda U.K. , Royal Air Force
Aktuálně se děje
před 45 minutami
Další incident: Ruská špionážní loď použila lasery proti pilotům RAF
před 1 hodinou
Prodej F-35 Saúdské Arábii může zásadně přetvořit Blízký východ. Netanjahu čelí kritice, že obchod nezastavil
před 2 hodinami
Rusko se více bojí míru než války. Invazi do Pobaltí může zahájit už příští rok, varují experti
před 2 hodinami
Jak bude vypadat polská reakce na sabotáž? Nebude jen diplomatická, Polsko se dokáže Rusku bránit i vojensky
před 3 hodinami
COP30 narušují demonstrace. Odmítáme být obětováni, volají domorodci
před 3 hodinami
Bude mít krev na rukou. Za Trumpův postoj k počasí zaplatí životem milion lidí
před 4 hodinami
Polsko a Rumunsko kvůli ruskému bombardování Ukrajiny poslaly do vzduchu stíhačky
před 5 hodinami
Napětí eskaluje. Čína hrozí kvůli Tchaj-wanu novým embargem Japonsku, to mluví o přežití
před 6 hodinami
WHO zažívá kvůli odchodu USA nejtěžší období v historii. Ztrácí tisíce lidí
před 7 hodinami
Polsko po sabotážích vzkazuje Rusku: Odpovíme, a nejen diplomaticky
před 8 hodinami
Trump navrhnul sebrat televizi licenci za dotaz na vraždu Chášukdžího. Takové věci se dějí, reagoval
před 8 hodinami
Devět mrtvých na Ukrajině. Zelenskyj apeluje na spojence Kyjeva
před 9 hodinami
Děti mohou po třech dnech volna vyhlížet vánoční prázdniny. Budou dlouhé
před 10 hodinami
Počasí: O víkendu noční teploty klesnou až na minus osm
včera
Tusk: Za sabotážemi na železnici stojí Ukrajinci placení ruskou rozvědkou. Kreml to popírá
včera
Navalného kult přežívá: O co jde opozici? Chce, aby Rusko bylo konečně normální
včera
Babiš nebude řešit svůj střet zájmů, dokud nebude mít jistotu jmenování premiérem. Hrad chce seznam ministrů
včera
První návrh výsledku COP30 nečekaně oživuje myšlenku konce fosilních paliv
včera
Trumpovi dochází dech. Republikánská strana se začíná smiřovat s budoucností bez něj
včera
Stubb vzkazuje Trumpovi: Nastal čas použít na Putina klacek
Spojené státy americké musí prosadit nové kolo sankcí, které paralyzují ruský průmysl a konečně přivedou Vladimira Putina k jednacímu stolu. Řekl to finský prezident Alexander Stubb v rozhovoru pro Politico. Stubb, který dříve využil golfovou cestu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem k tomu, aby na něj tlačil ve věci tvrdšího postoje vůči ruskému lídrovi, nyní uvedl, že nastal čas, aby Washington zvýšil ekonomický tlak na Moskvu.
Zdroj: Libor Novák