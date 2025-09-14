Izraelský premiér Benjamin Netanjahu je jedinou překážkou v návratu rukojmích a dosažení mírové dohody s palestinským hnutím Hamás, tvrdí rodiny osob, které jsou nadále v moci teroristů. Informovala o tom BBC.
Zástupci rodin rukojmích v reakci na izraelský úder proti lídrům hnutí Hamás v Kataru napsali, že Netanjahu sabotuje mírovou dohodu, kdykoliv je nablízku. "Operace v Kataru bez jakýchkoliv pochybností ukázala, že návratu 48 rukojmích a ukončení války brání jediná překážka - premiér Netanjahu," uvedli.
"Nastal čas skončit s výmluvami, které slouží k tomu, aby si koupil čas a mohl setrvat u moci," zkritizovali blízcí rukojmích předsedu izraelské vlády. Dokonce ho obvinili z toho, že kvůli němu přišlo o život 42 rukojmích.
Netanjahu zastává jiný postoj. V sobotu se nechal slyšet, že lídři Hamásu, kteří zahynuli při posledním izraelském úderu, byli hlavní překážkou pro propuštění rukojmích a ukončení války. Palestinské hnutí zároveň nařkl z toho, že blokuje veškeré snahy o příměří v Pásmu Gazy.
Rodiny rukojmích se ozvaly poté, co izraelská armáda podnikla úder na vysoce postavené členy vedení Hamásu v katarském hlavním městě Dauhá. Podle hnutí zemřelo pět jeho členů, o život přišel také jeden katarský občan.
Do Izraele v sobotu přicestoval americký ministr zahraničí Marco Rubio, který se má setkat s Netanjahuem. Před odletem řekl, že americký prezident Donald Trump s izraelským úderem v Kataru nesouhlasí. Zdůraznil však, že americko-izraelské vztahy jsou nadále velmi silné.
"Nejsme z toho šťastni, prezident není šťastný. Teď se musíme posunout a vymyslet, co bude dál," prohlásil šéf americké diplomacie. Dodal, že Trumpovou prioritou je i nadále návrat všech izraelských rukojmích a ukončení války v Gaze.
Související
Fiala a Pavel řešili konflikty ve světě či státní rozpočet na příští rok
Otevřou se brány pekla. Izraelský ministr radí Hamásu, co může udělat
Válka v Izraeli s Hamásem 2023 (Gaza) , Benjamin Netanjahu , Izrael , Hamás , Pásmo Gazy , Katar , Marco Rubio
Aktuálně se děje
před 35 minutami
Další sabotáž mírové dohody. Netanjahu čelí kritice od rodin rukojmích
před 1 hodinou
Drama v Praze. Policie zajistila dva muže, roli sehrál alkohol
před 2 hodinami
ANO před Spolu a SPD, ukazuje průzkum. Piráti míří před Starosty a nezávislé
před 3 hodinami
V Česku se zřejmě vyskytlo tornádo. Na Hodonínsku, kde mohlo vyvolat nepříjemné vzpomínky
před 3 hodinami
Polsko o dronech nechce jednat, je to provokace, stěžuje si Moskva
před 4 hodinami
Zelenskyj na straně Trumpa. Snižte spotřebu ruské ropy, vyzývá spojence
před 5 hodinami
Adam Hanka: Selhání tradičních stran nám otevřelo cestu. Voličům už marketing nestačí, říká šéf Voltu
před 5 hodinami
Polskem zněly sirény. Ruské drony tentokrát zůstaly nad Ukrajinou
před 6 hodinami
Stopy vedou do Brna. Policie žádá o pomoc v případu výhrůžek otrávením vody
před 8 hodinami
První předpověď počasí na příští víkend. Teploty budou příjemné
včera
Rozloučení s kameramanem Františkem Němcem. Přišel i známý herec
včera
Slávisticko-plzeňsko-ostravská nebezpečná hra s ohněm. Snad se z ní nestane precedens
včera
Policie hledá hazardéra, který v srpnu zastavil metro. Jel na spřáhle
včera
Polské a spojenecké stíhačky musely znovu do vzduchu, potvrdil Tusk
včera
Voda je otrávená, vyhrožuje anonym. Policie po dotyčném pátrá
včera
Princ Harry na Ukrajině. Vyslyšel žádost z epicentra války
včera
Rok od ničivých povodní. Způsobil je Boris, o život přišlo sedm lidí
včera
Trump si klade podmínky. Na Rusko uvalí další sankce, pokud ho vyslyší členové NATO
včera
ANO trvá na členství Česka v EU a NATO, naznačil Havlíček před volbami
včera
Okamura použil píseň známé zpěvačky. Kohoutová se hodlá bránit
Berenika Kohoutová se v pátek pustila do křížku s poslancem Tomiem Okamurou, respektive opozičním hnutím SPD. Podle zpěvačky totiž dochází k neoprávněnému užívání jedné z jejích písní během předvolebních akcí. Kohoutová již předala věc právníkům.
Zdroj: Jan Hrabě