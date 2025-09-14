Další sabotáž mírové dohody. Netanjahu čelí kritice od rodin rukojmích

Lucie Podzimková

14. září 2025 14:29

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi
Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi Foto: Depositphotos

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu je jedinou překážkou v návratu rukojmích a dosažení mírové dohody s palestinským hnutím Hamás, tvrdí rodiny osob, které jsou nadále v moci teroristů. Informovala o tom BBC

Zástupci rodin rukojmích v reakci na izraelský úder proti lídrům hnutí Hamás v Kataru napsali, že Netanjahu sabotuje mírovou dohodu, kdykoliv je nablízku. "Operace v Kataru bez jakýchkoliv pochybností ukázala, že návratu 48 rukojmích a ukončení války brání jediná překážka - premiér Netanjahu," uvedli. 

"Nastal čas skončit s výmluvami, které slouží k tomu, aby si koupil čas a mohl setrvat u moci," zkritizovali blízcí rukojmích předsedu izraelské vlády. Dokonce ho obvinili z toho, že kvůli němu přišlo o život 42 rukojmích.

Netanjahu zastává jiný postoj. V sobotu se nechal slyšet, že lídři Hamásu, kteří zahynuli při posledním izraelském úderu, byli hlavní překážkou pro propuštění rukojmích a ukončení války. Palestinské hnutí zároveň nařkl z toho, že blokuje veškeré snahy o příměří v Pásmu Gazy. 

Rodiny rukojmích se ozvaly poté, co izraelská armáda podnikla úder na vysoce postavené členy vedení Hamásu v katarském hlavním městě Dauhá. Podle hnutí zemřelo pět jeho členů, o život přišel také jeden katarský občan. 

Do Izraele v sobotu přicestoval americký ministr zahraničí Marco Rubio, který se má setkat s Netanjahuem. Před odletem řekl, že americký prezident Donald Trump s izraelským úderem v Kataru nesouhlasí. Zdůraznil však, že americko-izraelské vztahy jsou nadále velmi silné. 

"Nejsme z toho šťastni, prezident není šťastný. Teď se musíme posunout a vymyslet, co bude dál," prohlásil šéf americké diplomacie. Dodal, že Trumpovou prioritou je i nadále návrat všech izraelských rukojmích a ukončení války v Gaze. 

11. září 2025 16:37

Darovali mu letadlo, přesto je neuchránil před Izraelem. Katar a arabské státy ztrácí po útoku důvěru v USA

Související

Více souvisejících

Válka v Izraeli s Hamásem 2023 (Gaza) Benjamin Netanjahu Izrael Hamás Pásmo Gazy Katar Marco Rubio

Aktuálně se děje

před 35 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Volby, ilustrační fotografie.

ANO před Spolu a SPD, ukazuje průzkum. Piráti míří před Starosty a nezávislé

Necelý měsíc před volbami by se do Poslanecké sněmovny dostalo sedm uskupení. V čele zůstává opoziční hnutí ANO, které je jasným favoritem říjnového hlasování. Zajímavý vývoj nastal u Pirátů, kterým se podařilo dotáhnout na Starosty a nezávislé. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News. 

před 3 hodinami

před 3 hodinami

Rusko, Kreml

Polsko o dronech nechce jednat, je to provokace, stěžuje si Moskva

Polsko podle ruského diplomata Michaila Uljanova není připraveno na konzultaci s Ruskem ohledně incidentu z tohoto týdne, kdy polský vzdušný prostor narušily téměř dvě desítky nepřátelských dronů. Podle Varšavy šlo o ruské stroje. Sirény zněly v Polsku i v sobotu, kdy se nakonec hrozba nepotvrdila. 

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Adam Hanka

Adam Hanka: Selhání tradičních stran nám otevřelo cestu. Voličům už marketing nestačí, říká šéf Voltu

Volt Česko chce být hnacím motorem modernizace státu, říká v rozhovoru pro EuroZprávy.cz jeho předseda Adam Hanka. Strana podle něj sází na digitalizaci, podporu startupů i obranu demokratických hodnot. „Chceme připravovat Českou republiku na budoucnost,“ zdůrazňuje. Volt se zároveň vymezuje vůči tradičním i populistickým stranám, odmítá spolupráci s ANO a Motoristy a prosazuje hlubší evropskou integraci včetně společné armády.

před 5 hodinami

MiG-29 Polish Air Force, foto: Chris Lofting

Polskem zněly sirény. Ruské drony tentokrát zůstaly nad Ukrajinou

Polsko v sobotu večer opět vyhlásilo stav pohotovosti na východě země kvůli hrozbě průniku ruských dronů, které útočily na západě Ukrajiny. V některých obcích se dokonce rozezněly sirény. Podle dostupných informací ale tentokrát žádné bezpilotní stroje nenarušily polský vzdušný prostor. 

před 6 hodinami

před 8 hodinami

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Slávisticko-plzeňsko-ostravská nebezpečná hra s ohněm. Snad se z ní nestane precedens

Od vypuknutí této kauzy už uběhl více než týden, ale je důležité, aby nezapadla, jelikož v sázce je toho hodně. Jako fotbaloví fanoušci jsme toho v českém fotbale zažili hodně. Tedy alespoň jsme si to mysleli, když vypukla kauza odposlechů s Ivanem Horníkem. Nebo když jsme zažili téměř neomezenou moc bývalého svazového místopředsedy a černokněžníka Romana Berbra nad rozhodčími. Nyní, 36 let po sametové revoluci, však přichází trojice špičkových českých klubů s dosud nevídanou věcí v tuzemském fotbale – odebraním akreditace novinářům z deníku Sport na domácí zápasy těchto klubů, tedy Slavie, Plzně a Ostravy.

včera

včera

včera

včera

Princ Harry

Princ Harry na Ukrajině. Vyslyšel žádost z epicentra války

Princ Harry navázal na úspěšnou návštěvu Velké Británie další překvapivou zahraniční cestou. V pátek dorazil na žádost ukrajinské vlády do Kyjeva. Jako patron her Invictus Games pro trvale zraněné válečné veterány řekl, chce udělat všechno možné, aby pomohl se zotavením tisícovek ukrajinských vojáků, kteří utrpěli zranění ve válce s Ruskem. 

včera

včera

včera

Karel Havlíček

ANO trvá na členství Česka v EU a NATO, naznačil Havlíček před volbami

Opoziční hnutí ANO, které je jasným favoritem říjnových sněmovních voleb, nehodlá vstupovat do vlády, jejíž součástí by byly subjekty zpochybňující členství Česka v NATO či Evropské unii. Prohlásil to exministr Karel Havlíček, druhý muž hnutí, v diskuzním pořadu Za pět minut dvanáct televize Nova. 

včera

Okamura použil píseň známé zpěvačky. Kohoutová se hodlá bránit

Berenika Kohoutová se v pátek pustila do křížku s poslancem Tomiem Okamurou, respektive opozičním hnutím SPD. Podle zpěvačky totiž dochází k neoprávněnému užívání jedné z jejích písní během předvolebních akcí. Kohoutová již předala věc právníkům. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy