Dánské ministerstvo obrany zaměstnancům zakázalo používat na služebních telefonech TikTok

Lidé by měli užívat 150 mikrogramů jódu denně, jinak hrozí zhoršená funkce štítné žlázy. Těhotné a kojící potřebují až 250 mikrogramů, což nesplňují téměř tři čtvrtiny z nich. Dostatečná denní dávka je v pěti gramech kuchyňské soli, do které výrobci jód přidávají, v mořské soli ho je ale jen polovina. Dalšími zdroji jsou mořské ryby, mléčné výrobky nebo košťálová zelenina. Státní zdravotní ústav (SZÚ) to uvedl v tiskové zprávě ke Světovému dni jódu.