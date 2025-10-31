Dost bylo skandálů. Andrew už není princ, rozhodl jeho bratr a král v jedné osobě

Lucie Podzimková

31. října 2025 8:41

Princ Andrew
Princ Andrew Foto: Depositphotos

Princ Andrew přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge ve Windsoru, rozhodl král Karel III. jako hlava britské královské rodiny. Informovala o tom BBC. Rozhodnutí padlo po týdnech sílící kritiky prince v souvislosti s kauzou kolem Jeffreyho Epsteina. 

"Jeho královská Výsost dnes iniciovala formální proces k odebrání stylu, titulů a poct prince Andrewa. Princ Andrew bude odteď znám jako Andrew Mountbatten Windsor," píše se v úvodu prohlášení, které ve čtvrtek zveřejnil Buckinghamský palác. 

Mladší bratr panovníka je pro tuto chvíli chráněn smlouvou a může nadále bydlet v pronájmu v Royal Lodge ve Windsoru. Andrew byl nicméně informován, že bude zmíněné královské sídlo muset opustit a přestěhovat se do soukromého ubytování. 

"Tato rozhodnutí jsou považována za nezbytná, přestože on (Andrew) nadále popírá obvinění proti své osobě," uvedl palác. Na závěr prohlášení dodal, že král je v myšlenkách se všemi oběťmi jakýchkoliv forem zneužívání. 

Sám princ Andrew se v předchozím průběhu října vzdal dalších titulů, které mu náležely, například titulu vévoda z Yorku. Vaz mu definitivně zlomily úryvky z posmrtných memoárů Virginie Giuffreové, která v knize zopakovala svá obvinění vůči synovi zesnulé královny Alžběty II. Dotyčná uvedla, že jako teenagerka měla s princem nejméně třikrát pohlavní styk. 

Reputace prince také v říjnu utrpěla, když britské bulvární deníky na svých předních stranách zveřejnily detaily z emailu, který naznačuje, že Andrew byl s Epsteinem v kontaktu déle, než dosud tvrdil. "Jsme v tom společně," stálo navíc ve zprávě. Novináři z těchto slov usuzovali, že si oba muži byli blízcí, ačkoliv syn zesnulé královny Alžběty II. to dlouhodobě popírá. 

Mailovou komunikaci, která má pocházet z února 2011, zveřejnily listy The Sun a Daily Mail. Princ v minulosti prohlásil, že s Epsteinem přerušil kontakt mezi lety 2006, kdy zjistil, že je Američan vyšetřován, a 2010. Poté styky krátce obnovil, což potvrdily i fotografie z New Yorku z prosince 2010. V rozhovoru pro pořad Newsnight dříve řekl, že Epsteina neviděl a nemluvil s ním od návštěvy jeho domu v New Yorku v prosinci 2010. Setkání označil za špatné rozhodnutí. 

Andrew i po nynějším rozhodnutí zůstává na osmém místě v linii nástupnictví na trůn. Král vše konzultoval s britskou vládou, v jejímž čele stojí labourista Keir Starmer. Kabinet ho podpořil.

Dcerám prince Eugenie a Beatrice zůstanou jejich tituly princezen. Exmanželka Andrewa Sarah se titulu vévodkyně z Yorku vzdala ve chvíli, kdy se ho vzdal její bývalý manžel. Podle BBC se i ona odstěhuje z Royal Lodge do vlastního bydlení. 

včera

Otázkou není, zda Rusko udeří, ale kdy a kde. Moskva má kapacity a není radno ji podceňovat

princ Andrew (syn královny Alžběty) Král Charles III. (Karel III.) královská rodina (gbr) Velká Británie Jeffrey Epstein

