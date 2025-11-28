Drony změnily válku k nepoznání. Na obzoru je ale další technická revoluce

Libor Novák

28. listopadu 2025 10:07

Bayraktar
Bayraktar Foto: Baykar Technology

Drony a umělá inteligence už jednou přetvořily moderní bojiště a chystají se to udělat znovu. Nejpatrnější je to na Ukrajině. Kyjev, i když čelil silnější armádě, rychle prokázal, že drony – vzdušné, pozemní i námořní – mohou odvrátit rychlé ruské vítězství. Drony jsou levnější, snadněji se vyrábějí a v některých případech jsou účinnější než vozidla s posádkou, přičemž minimalizují riziko ztráty operátora.

Drony a umělá inteligence už jednou přetvořily moderní bojiště a chystají se to udělat znovu. Nejpatrnější je to na Ukrajině. Kyjev, i když čelil silnější armádě, rychle prokázal, že drony – vzdušné, pozemní i námořní – mohou odvrátit rychlé ruské vítězství. Drony jsou levnější, snadněji se vyrábějí a v některých případech jsou účinnější než vozidla s posádkou, přičemž minimalizují riziko ztráty operátora.

Masové rozšíření dronů, podobně jako tomu bylo u útočné pušky Kalašnikov v minulém století, se stalo asymetrickou zbraní pro síly čelící přesile, jako je například Hamas v Gaze, povstalci proti juntě v Myanmaru nebo armády chudších zemí, včetně mnoha afrických států. Nicméně i velmoci začaly drony dohánět. Podle jedné zpráv navíc drogové kartely inovují a přizpůsobují drony pro budoucí války. Patrick Shepherd, bývalý důstojník americké armády, přirovnal nástup levných vzdušných dronů k objevu střelného prachu, co se týče změn ve válčení.

Drony nejsou novým vynálezem. Británie a Spojené státy s nimi experimentovaly již během první světové války. Předpokládá se, že termín "drone" (včela) pochází z britského bezpilotního letounu z meziválečného období, De Havilland DH82B Queen Bee. Během vietnamské války v 60. a 70. letech minulého století začala americká armáda drony používat k průzkumu, přepravě munice nebo jako klamné cíle. Masové využití dronů ze strany USA nastalo během operace Pouštní bouře v roce 1991. Tehdy byla poprvé bojově nasazena střela s plochou dráhou letu Tomahawk, která je také bezpilotním letounem. V tomtéž roce se skupina iráckých vojáků vzdala americkému námořnímu průzkumnému dronu.

V americké "válce proti teroru" se klíčovými aktivy staly větší drony jako Predator a Reaper. Přesto se do popředí moderního válčení dostaly drony až relativně nedávno. Zásadním zlomem se stal konflikt mezi Arménií a Ázerbájdžánem v Náhorním Karabachu v roce 2020. Ázerbájdžánské síly tehdy přeměnily zemědělská dvouplošná letadla na klamné cíle. Jakmile arménská protivzdušná obrana odhalila svou pozici ve snaze tyto cíle zničit, byly eliminovány drony a dělostřelectvem, což Baku nakonec zajistilo kontrolu nad vzduchem.

Ukrajinské drony si zaslouží velký díl uznání za to, že ruské síly nejsou schopné vyhlásit vítězství v boji, který trvá už přes tři roky. Drony ničí ruské tanky a potápějí lodě Černomořské flotily. Dokázaly také ničit strategické bombardéry na zemi a lovit jednotlivé vojáky. Příkladem je zraněný ukrajinský voják, který se z fronty odvezl na elektrickém kole, které mu shodil dron.

Zatímco na začátku války se obě strany spoléhaly na stávající drony ze zahraniční výroby, nyní budují vlastní technologie. Rusko například vyrábí tisíce útočných dronů Shahed, které dříve kupovalo z Íránu. Drony Bayraktar z Turecka pomohly Ukrajině odrazit ruské postupy. Britské ministerstvo obrany, které s Kyjevem podepsalo průlomovou dohodu o vývoji dronů, tvrdí, že "Ukrajina je světovým lídrem v designu a provedení dronů".

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se stal jakýmsi nejlepším světovým prodejcem dronů. Cestuje do hlavních měst členských států NATO, kde výměnou za pomoc v boji nabízí nejnovější, rychle se vyvíjející technologie. I Donald Trump nedávno prohlásil, že Ukrajinci "vyrábějí velmi dobré drony". Podle Kateryny Bondar z Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) by Ukrajina bez schopnosti adaptovat komerčně dostupné technologie na svou armádu válku už prohrála. Bondar odhaduje, že Ukrajina vyrobila loni asi 2 miliony dronů, v roce 2023 to bylo 800 000, a příští rok by mohlo jít o 5 milionů.

Válka je od nepaměti živnou půdou pro vynálezy a na Ukrajině tomu není jinak, inovace jsou neustálé. Poté, co Rusko dokázalo rušit signály dřívějších rádiem řízených modelů, Ukrajina vyvinula drony ovládané optickými kabely, které fungují na vzdálenost až 50 kilometrů. Změny nevyžadují měsíce vývoje v laboratořích. Drony procházejí "rychlými iteračními cykly přímo na frontě". Dílny jsou blízko frontových linií, někdy jsou dokonce mobilní. Velitelé tak mohou dávat zpětnou vazbu vývojářům. Britské ministerstvo obrany uvedlo, že technologie dronů se vyvíjí průměrně každých šest týdnů. Shepherd řekl CNN, že viděl drony přejít od náčrtu na papíře k nasazení na ukrajinském bojišti za jediný měsíc.

Rusko v reakci na to zahájilo masivní program vlastní výroby dronů. Analytici CSIS odhadují, že Moskva nyní ročně vyrobí 4 miliony dronů a očekává se nárůst. Ruské optické drony odolné proti rušení se vyrovnají těm ukrajinským a Rusko jich zřejmě vyrábí ve větším počtu. Ruská tajná dronová jednotka Rubicon Center for Advanced Unmanned Technologies je považována za velkou výzvu pro ukrajinské operátory.

Kromě vzdušných dronů (UAV) vyvinula Ukrajina i vysoce účinné námořní drony (USV) a pozemní drony. Ukrajinské námořní drony potopily ruské válečné lodě a sestřelily letadla. Nedávno Ukrajina vypustila menší bombardovací drony z USV, které v podstatě fungovalo jako malá bezpilotní letadlová loď, a zničila ruské radary na Krymu. Tyto USV dokázaly zrušit dříve drtivou ruskou převahu v Černém moři. Ukrajinská tajná služba SBU představila novou generaci námořních bezpilotních dronů s názvem "Sea Baby".

Drony mění bojiště a poskytují smrtící palebnou sílu i armádám, které byly dříve kvůli nedostatku financí nebo technologií bezmocné. Příkladem jsou země Afriky, kde už 36 z 54 států získalo drony. Akvizice prudce vzrostly od roku 2020. Drony nepoužívají pouze africké vlády, ale i nestátní aktéři v devíti afrických zemích.

V Asii povstalci v Myanmaru v roce 2023 efektivně nahradili dělostřelectvo komerčně zakoupenými drony. Ty bombardovaly předsunuté základny vojenského režimu a přinutily armádu stáhnout se a přenechat kontrolu nad většinou pohraničního území povstalcům.

Jak se drony stávají chytřejšími díky umělé inteligenci, brzy by mohly přerůst svůj název. AI jim nyní poskytuje palubní schopnost identifikovat cíle, hledat jejich slabá místa a bleskově provádět útok. Společnost Auterion, která se zabývá obranným softwarem, nedávno podepsala smlouvu s americkým ministerstvem obrany na dodávku 33 000 sad AI-řízených dronů pro Ukrajinu.

Zakladatel Auterion, Lorenz Meier, řekl CNN, že lidé navádějí drony do vzdálenosti asi kilometru od cíle a pak převezme řízení AI. Drony poté samy sledují a manévrují k útoku, zatímco odolávají nepřátelskému rušení. Meier nicméně zdůraznil, že obavy z robotů rozhodujících o zabíjení jsou přehnané. Očekává, že drony budou spíše lepší formou dělostřelectva – stejně smrtící, ale za zlomek nákladů.

Meier uvedl, že jeho ukrajinští partneři mu řekli, že použití dronů pro průzkum a zaměřování dělostřelecké palby snížilo potřebné množství munice na zničení konkrétního cíle z 60 na 6 granátů. Navíc jednotlivé dělostřelecké granáty stojí 2 000 až 4 000 dolarů, zatímco jeden dron může stát 1 500 dolarů nebo méně.

Spektrum dronů se rozšiřuje. Sahá od modelů velikosti hmyzu až po ty velikosti zaoceánských lodí. Čínská státní televize CCTV nedávno ukázala vojenské studenty zkoumající drony velikosti komárů. Tyto stroje, které jsou jen o něco větší než špička prstu, vyvinutá Národní univerzitou obranné technologie, mají sloužit k průzkumu. Američtí a norští vědci vyvíjejí takzvané nanodrony. Příkladem je RoboBee z Harvardovy univerzity. Je jen poloviční velikosti kancelářské sponky a váží méně než desetina gramu. Využívá "umělé svaly", které se smršťují při přivedení napětí.

Norský Black Hornet je o něco větší. Má velikost holuba, vypadá jako hračka a dokáže poskytnout průzkum na vzdálenost tří kilometrů. Je už součástí arzenálu 45 armád. Novou velkou kapitolou by mohla být bio-robotika. Německá společnost SWARM Biotactics navrhuje "živé, inteligentní" systémy. Konkrétně kyborgové "švábi" vybavené batohem pro řízení, snímání a bezpečnou komunikaci.

Na větším konci spektra americká vládní agentura DARPA v srpnu pojmenovala USX-1 Defiant, autonomní bezpilotní hladinové plavidlo. Loď o délce 55 metrů a hmotnosti 240 tun je navržena tak, aby na palubě nikdy nebyl člověk. Vzhledem k absenci požadavků na zajištění přežití lidské posádky mohou být plavidla třídy Defiant vyráběna rychleji a ve větším měřítku.

Drony budou mít vojenskou roli i pod hladinou. Čína ukázala na své vojenské přehlídce v září bezpilotní podmořské prostředky (XLUUV) ve tvaru torpéd, ale obrovské. Jsou dlouhé přes 20 metrů. Podle odborníka na ponorky H. I. Suttona jde o jednu z pěti XLUUV ve flotile čínských podmořských dronů, která je prý největší na světě. Západní armády mají také nové podmořské drony. Příkladem je Ghost Shark, vyvinutý Australskou armádou. Vypadá jako velký přepravní kontejner. Austrálie podepsala smlouvu za $1,1 miliardy na celou flotilu těchto dronů.

Singapur v říjnu spustil svou první "mateřskou loď" pro drony, oficiálně nazvanou Multi-role Combat Vessel. Trup lodě, která je velikostí srovnatelná s velkou fregatou, má sloužit jako platforma pro bezpilotní vzdušné, hladinové a podvodní systémy k vedení námořních operací.

Společnosti jako Anduril a Auterion, podobné startupům ze Silicon Valley, tvoří novou generaci dodavatelů obranných technologií, kteří drasticky mění toto odvětví. Anduril se snaží řídit celý vývoj zbraňového systému – hardware i technologii. Její zakladatel Palmer Luckey tvrdí, že staví obranné systémy jinak, a to tak, že nečeká, až mu vláda řekne, co chce, ale prodává systémy navržené Andurilem, které odpovídají vládním potřebám.

Luckey uvádí, že to umožňuje najít nejefektivnější výrobní procesy a cenově nejvýhodnější zdroje. Tím se snižují náklady pro daňové poplatníky a zkracuje doba vývoje. Anduril buduje obrovskou továrnu Arsenal-1 u Columbusu v Ohiu.

Auterion, sídlící ve Virginii, s pobočkami v Německu a Švýcarsku, prosazuje jiný model. Tvrdí, že může svůj software umístit do již existujících komerčních dronů. Tím je promění v drony schopné útočit v roji a další systémy. Meier vidí svou společnost jako jakýsi Microsoft, zatímco Anduril je Apple.

Tyto společnosti vnášejí do vývoje zbraní novou rychlost. Dříve se spoléhalo na několik velkých společností s obrovskými zakázkami, které garantovaly velké zisky bez ohledu na výsledky. V moderním zbrojním průmyslu se objevují i další nová jména. Americká firma Kratos vyvíjí bezpilotní letouny. General Atomics soutěží s Andurilem o drony "věrný křídelník" pro USA. Tyto drony mohou létat po boku stíhacích letounů.

Zatímco Anduril, Auterion a SWARM Biotactics jsou lídry v západní inovaci dronů, Čína je silným kandidátem na prvenství v tomto oboru. "Čína dominuje v levném komerčním dronovém průmyslu, což ji staví do dobré pozice" k tomu, aby dominovala i ve vojenském sektoru, řekl William Freer z Rady pro geostrategii ve Spojeném království. Dodal, že Čína experimentuje s drony dlouhého doletu a vyvíjí novou "mateřskou loď pro drony" pro své námořnictvo.

Kde Čína získává navrch, jsou protidronové obranné systémy. Zaznamenala totiž úspěch levných dronů proti tradičně drahé protivzdušné obraně ve válce na Ukrajině. V důsledku toho masivně investuje do protidronových systémů. "Čínský trh nyní nabízí více než 3 000 výrobců protidronového vybavení," uvedli analytici Tye Graham a Peter Singer.

Některé systémy jsou ohromující. Příkladem je vysoce výkonná mikrovlnná zbraň (HPM3000) představená na letecké show Airshow China. Systém údajně dodává rychlé elektromagnetické impulzy po celé oblasti, které dokážou "usmažit" elektroniku dronů v okruhu 3 000 metrů.

Zatímco Čína zbrojí, Spojené státy zaostávají. Zpráva think-tanku Heritage Foundation z června uvádí, že vývoj dronové technologie u protivníků v současné době předhání USA a také americká protidronová opatření. Podle bývalého předsedy Sboru náčelníků štábů, generála ve výslužbě Marka Milleyho, jsou budoucí války "ovládány stále více autonomními zbraňovými systémy a výkonnými algoritmy". Milley napsal, že na tuto budoucnost Spojené státy nejsou připraveny.

Trumpova administrativa v červnu vydala výkonné nařízení "Uvolnění americké nadvlády v oblasti dronů". Ministr obrany Pete Hegseth následně slíbil odstranit byrokracii, aby se nejnovější technologie dronů dostala do rukou amerických vojáků. Ministr americké armády Daniel Driscoll řekl agentuře Reuters, že armáda si klade za cíl koupit v příštích dvou až třech letech nejméně milion dronů, což je oproti dnešním zhruba 50 000 ročně obrovský nárůst. Místo partnerství s velkými obrannými společnostmi chce armáda spolupracovat s firmami, které vyrábějí drony i pro komerční využití.

Nicméně někteří naléhají na zdrženlivost a varují před přílišným nadšením pro drony a AI. Končící britský náčelník štábu Adm. Sir Tony Radakin prohlásil: "Obávám se, že se staneme až moc 'drone-tastickými'." Stroje samy o sobě konflikty nevyhrají. Uživatelé musí přizpůsobovat taktiku a obranné plány rychle se vyvíjejícím technologiím. A drony nemohou okupovat území. "Stále budeme potřebovat ponorky, letadla a obrněná vozidla vedle našich masivních řad dronů," řekl Radakin.

Drony navíc vedou spíše "mikro-střety" – malé, ohraničené akce, často jeden dron proti jednomu cíli. Takové akce nevytvářejí strategický tlak na politiky k ukončení válek, jaký vytváří ztráta nebo získání území. I když drony nemohou ovládat území, mohou dát slabšímu hráči schopnost prodloužit bitvu nebo vytvořit patovou situaci. Současné války na Ukrajině a v Myanmaru jsou toho jasným příkladem.

před 3 hodinami

Putin okomentoval Trumpovu dohodu. Pak opět pohrozil Ukrajině

Související

Donald Trump

Trump se chlubí i ukončením válek, které ani neprobíhaly. Jiné zase dosud neskončily

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že během svého druhého funkčního období ukončil už sedm válek, a to bez nastolení „příměří“. Tvrdí, že Spojené státy sehrály klíčovou roli v ukončení konfliktů od Íránu přes Pákistán až po Rwandu. Ukazuje se však, že většina těchto válek buď nikdy vůbec neprobíhala, nebo skončila bez diplomatické dohody. Trump své mírové zásluhy nejen značně zveličuje, ale zároveň si je vymýšlí.
Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory. Komentář

Ukrajinci změnili podobu budoucích válek. Mnohem větší roli sehrají zpravodajské služby

Ukrajina během posledního týdne razantně změnila paradigma budoucích konfliktů. Útoky SBU na ruské základny a Kerčský most ukázaly, že války budoucnosti budou rozhodovány zpravodajskými operacemi a asymetrickými údery. Klasické armády se ocitnou v roli pouhých „správců fronty“, zatímco skutečná síla se přesune do rukou tajných služeb a jejich neviditelných agentů.

Více souvisejících

válka válka na Ukrajině Drony

Aktuálně se děje

před 39 minutami

před 1 hodinou

Bayraktar

Drony změnily válku k nepoznání. Na obzoru je ale další technická revoluce

Drony a umělá inteligence už jednou přetvořily moderní bojiště a chystají se to udělat znovu. Nejpatrnější je to na Ukrajině. Kyjev, i když čelil silnější armádě, rychle prokázal, že drony – vzdušné, pozemní i námořní – mohou odvrátit rychlé ruské vítězství. Drony jsou levnější, snadněji se vyrábějí a v některých případech jsou účinnější než vozidla s posádkou, přičemž minimalizují riziko ztráty operátora.

před 2 hodinami

V Hongkong hoří několik výškových budov

128 mrtvých, 200 nezvěstných. Úřady po masivním požáru v Hongkongu ukončily záchranné práce

Záchranné operace v obytném komplexu v Hongkongu, který ve středu zachvátil ničivý požár, byly prohlášeny za téměř dokončené. Úřady oznámily, že počet obětí stoupl na 128 a jako pohřešovaných se eviduje až 200 osob. Hasiči i v pátek dopoledne pročesávali výškové budovy, aby se pokusili najít někoho živého. Jde o jeden z nejsmrtelnějších požárů ve městě za více než 70 let.

před 3 hodinami

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Putin okomentoval Trumpovu dohodu. Pak opět pohrozil Ukrajině

Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že by americký plán na ukončení války na Ukrajině mohl vytvořit základ pro budoucí dohody. Zároveň ale obnovil své pohrůžky, že v případě, že Kyjev nestáhne své jednotky, zabere další území silou.

před 4 hodinami

včera

včera

Spojené arabské emiráty

Ne vše je zlato, co se třpytí. Ekonomický boom na Blízkém východě je vykoupen utrpením i krví

Blízký východ se mění v region zásadní hospodářské proměny. Vedle dramatických příběhů Sýrie či Iráku dnes stojí státy Arabského poloostrova, které zažívají nebývalý růst a přetvářejí svou ekonomiku i mezinárodní postavení. Omán, Spojené arabské emiráty či Saúdská Arábie dokazují, že disciplinované reformy mohou přinést stabilitu a rychlý rozvoj. Pod leskem modernizace však zůstávají i zneklidňující obrázky, vykreslující zejména absolutní ignoraci lidských práv a práv zaměstnanců.

včera

CIA

Útočník podezřelý ze střelby na Národní gardu ve Washingtonu měl vazby na CIA

Agentura CIA potvrdila, že podezřelý střelec, který ve středu ve Washingtonu D.C. zranil dva příslušníky Národní gardy, pracoval s armádními jednotkami podporovanými CIA během války Spojených států v Afghánistánu. Údajný střelec byl identifikován jako devětadvacetiletý Rahmanullah Lakanwal. Do Spojených států přišel v září 2021 v rámci programu Operation Allies Welcome, který umožnil získat víza některým Afgháncům spolupracujícím s americkou vládou.

včera

V Hongkong hoří několik výškových budov

Nejsmrtelnější požár v Hongkongu má už přes 80 obětí. Ke stovkám lidí se hasiči stále nemohou dostat

Smrtící peklo zachvátilo obrovský obytný komplex v Hongkongu, kde zahynulo nejméně 83 lidí a mnoho dalších je stále pohřešováno. Jedná se o nejhorší katastrofu v tomto městě za posledních několik desetiletí. I více než den po vypuknutí ohně plameny stále šlehaly nejméně ze dvou bytových domů, přičemž záchranáři uvedli, že extrémně vysoké teploty brání jejich snahám o dosažení uvězněných obyvatel. Státní vysílatel RTHK s odvoláním na hongkongský hasičský sbor informoval, že se ve čtvrtek podařilo zachránit živého muže ze šestnáctého patra jedné z věží komplexu Wang Fuk Court.

včera

Martin Kuba na 24. kongresu ODS

Martin Kuba po 22 letech opouští ODS, zakládá vlastní hnutí

Výrazná postava Občanské demokratické strany a jihočeský hejtman Martin Kuba se po dvaadvaceti letech rozhodl ukončit své členství ve straně a oznámil záměr založit nový politický subjekt. O svém překvapivém kroku informoval veřejnost prostřednictvím svého facebookového účtu. Toto oznámení přichází v době spekulací o jeho možné kandidatuře na předsedu ODS.

včera

Rusko, ilustrační foto

Jak zastavit ruskou válečnou mašinérii? Experti odhalili jedno citlivé místo

Americká občanská skupina Dekleptocracy, která se zabývá výzkumem ruské válečné ekonomiky, identifikovala několik méně nápadných, avšak potenciálně klíčových sankcí. Tvrdí, že tato opatření by mohla významně narušit válečné úsilí Ruska na Ukrajině, a to i po nedávném zaměření se na největší ropné společnosti Kremlu. Dosavadní sankční balíčky se soustředily na ruské banky, energetické giganty, vojenské dodavatele a takzvanou „stínovou flotilu“ pro přepravu ropy.

včera

Johann Wadephul

Německo varuje: Rusko by mohlo zaútočit na NATO už v roce 2029

Německý ministr zahraničí Johann Wadephul v úterý upozornil, že nové zpravodajské hodnocení naznačuje, že se Moskva připravuje na možnost budoucího útoku proti některému z členů NATO. To znamená, že během tohoto měsíce jde již o třetí případ, kdy vrcholní němečtí představitelé varovali před potenciální konfrontací s Ruskem v následujících čtyřech letech. Na oficiálním účtu německého ministerstva zahraničí na síti X bylo uvedeno, že hrozba, kterou pro naši zemi představuje Rusko, již není vzdálenou obavou, ale realitou.

včera

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

"Vezměte si popcorn, budu vám vyprávět můj příběh." Babiš chystá na jednání o střetu zájmů obstrukce

Opoziční strany vyjádřily obavy, že mimořádné jednání Poslanecké sněmovny, svolané kvůli střetu zájmů pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše, se ve čtvrtek nemusí věnovat vůbec danému tématu. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se totiž jako první přihlásil do rozpravy, ačkoliv zvyklosti obvykle velí, že by měl přednost navrhovatel schůze. V tomto případě šlo o zástupce končící vládní koalice, tedy bývalé pětikoalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, a také Pirátů.

včera

Kaja Kallasová a Alexander Stubb

Může Evropa zabránit nespravedlivému míru na Ukrajině? Pokud selže, v sázce je toho hodně

Zatímco se budoucnost Ukrajiny znovu ocitla na geopolitickém rýsovacím prkně, Evropa čelí svému okamžiku pravdy. Je připravena bránit Kyjev proti vnucení nevyváženého „míru“, který odmění Vladimira Putina a podkopává bezpečnost celého kontinentu? Již poněkolikáté zůstaly evropské vlády v nevědomosti o tajných amerických návrzích na ukončení ruské války. Nejnovější, zneklidňující 28bodový plán unikl do médií minulý týden a byl tak nakloněný ve prospěch Ruska, že se objevilo podezření, že byl částečně sepsán v Kremlu a to i s kostrbatě přeloženou ruskou syntaxí.

včera

Tomáš Řepa

Trump doma potřebuje ukázat rychlé vítězství. Části jeho mírového plánu působily jako překlad z ruštiny, říká Řepa

Bezpečnostní analytik Tomáš Řepa v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz zhodnotil „mírový“ plán Donalda Trumpa, který se v posledních dnech zřejmě podařilo zkorigovat méně v neprospěch Ukrajiny. Promluvil také o možné ruské agresi proti pobaltským státům, která se podle zpravodajských informací nezadržitelně blíží. „Ignorovat ruské výhrůžky úplně nejde, ale nelze ani přijmout, že Moskva má právo vetovat, kdo bude patřit do evropského bezpečnostního prostoru,“ říká.

včera

Lidé na Ukrajině, ilustrační foto

PO letech války střídají ideologii peníze. Jak Moskva nutí Ukrajince, aby zradili svou vlastní zemi?

Devatenáctiletá Olena a o tři roky starší Bohdan se usmívají při vstupu do místnosti, kde je doprovázejí ozbrojení agenti Bezpečnostní služby Ukrajiny, SBU. Dvojice, která je držena ve vazební věznici až do soudního procesu kvůli obvinění z velezrady, se vidí poprvé po měsíci. Olena s jemnými, dětinskými rysy a atletický Bohdan přiznávají, že spolupracovali s Ruskem, v naději, že si vyslouží patnáctiletý trest namísto doživotí za mřížemi. Jejich příjmení nebyla webem Politico zveřejněna.

včera

včera

Volodymyr Zelenskyj v hádce s Donaldem Trumpem

"Válka neskončí spravedlivě a Putina neodvlečou do Haagu." Experti pošlapali Trumpův mírový plán

Ukrajina možná nedokáže porazit Rusko na bojišti, ale stále si může zachovat svou nezávislost. Kritici mají podle expertů pravdu, že původní mírový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa byl špatně navržen, vnitřně rozporný a natolik nakloněný Rusku, že se rovnal pokusu o vynucení kapitulace Ukrajiny. Pokud však má tento návrh nějakou přednost, pak je to ta, že přiměl Ukrajinu a její podporovatele, aby opustili rétoriku a soustředili se na to, čeho lze dosáhnout za cenu, kterou jsou Ukrajina, Evropa a Spojené státy ochotny nést.

včera

Japonsko, ilustrační foto

V Tokiu žije 33 milionů lidí. Nově je to až třetí největší město na světě

Jakarta se stala nejlidnatějším městem na světě a předstihla tak Tokio. Vyplývá to ze studie OSN, která využívá nová kritéria pro přesnější vykreslení rychlé urbanizace, jež je motorem růstu megaměst. Indonéské hlavní město je domovem pro 42 milionů lidí, uvádí odhad populační divize ministerstva hospodářských a sociálních věcí OSN ve zprávě World Urbanisation Prospects 2025, publikované tento měsíc.

včera

Demonstrování moci a opevňování Caracasu. Jak Maduro reaguje na rozmístění sil USA v Karibiku?

Venezuelská armáda intenzivně propaguje na sociálních sítích své celonárodní přípravy k obraně proti možnému americkému útoku. K tomu dochází v době, kdy napětí s administrativou prezidenta Trumpa nadále eskaluje. Podle expertů má toto nové a zveličené demonstrace síly, zahrnující nízké průlety stíhaček nad velkými městy a ostré střelby u pobřeží, za cíl znovu upoutat pozornost k venezuelským vojenským schopnostem. 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy