Druhou údajně otrávenou Ruskou je Irina Babloyanová, popřela souvislost s opozičním fórem

Jak v neděli uvedly EuroZprávy.cz, německá policie vyšetřuje případ dvou ruských žen žijících v exilu, které někdo zřejmě otrávil. První z nich je Natalia Arno, ředitelka Free Russia Foundation, která se spolu s Babloyanovou podle agentury Reuters na konci dubna zúčastnila konference v Berlíně, kterou organizoval kritik Kremlu Michail Chodorkovskij.

Berlínská policie začala případ vyšetřovat poté, co o možné otravě informoval list Welt am Sonntag s odvoláním na ruskou investigativní skupinu Agentstvo. Arno, ředitelka nevládní organizace Free Russia Foundation, nevyloučila možnost otravy v hotelu. Na svém Facebooku napsala, že dveře do jejího hotelového pokoje zůstaly pootevřené. "Probudila jsem se v 5 hodin ráno, trpěla jsem ostrou bolestí a podivnými příznaky," uvedla.

Novinářka a rozhlasová moderátorka stanice Echo Moskvy ale popřela, že by její zdravotní stav souvisel s fórem Michaila Chodorkovského. "Necítila jsem se špatně na fóru, po fóru a tak dále. Všechno, co se mi stalo, začalo pár měsíců předtím," napsala Babloyanová.

Podle ní se novináři snažili propojit dvě nesouvisející události. Sama ale zatím ani neví, jestli jde skutečně o otravu. "Je to otrava? Zatím se toho dá říct málo a rozhodně se nedá říct, že by se jednalo o otravu. Lékaři z Charité se mi pilně věnují. (Za což jim patří velký dík)," dodala.

V posledních letech bylo v zahraničí otráveno několik odpůrců Kremlu. Ruský opoziční vůdce Alexej Navalnyj byl léčen v Rusku a později v Německu na stejné klinice jako novinářka poté, co byl otráven na Sibiři v roce 2020. V roce 2018 byl otráven v Británii Sergej Skripal a jeho dcera Julie.

V obou případech byla použita ruská nervově paralytická látka ze skupiny novičok, Kreml ale ve všech případech svou účast na těchto útocích odmítá.