Drží se NATO svých cílů v oblasti výdajů? Nové podmínky členské státy rozdělily

Nové obranné cíle NATO rozdělily členské státy do čtyř kategorií. V červnu 2025 se aliance po tlaku ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa formálně zavázala k novému cíli, a to vydávat do roku 2035 pět procent HDP na obranu. Z toho 3,5 % má jít na „základní“ obranné výdaje a 1,5 % na „ne-základní“, tedy na posílení kritické infrastruktury a civilní připravenosti.
Do první skupiny podle expertů patří Polsko, pobaltské a severské země a Německo. Všechny tyto země plánují splnit cíl 3,5 % HDP na základní obranu výrazně dříve než do roku 2035, a je pravděpodobné, že brzy splní i celkový cíl 5 %. Polsko v roce 2024 vydalo na obranu 4,12 % HDP a plánuje do roku 2026 dosáhnout 5 %.
V Pobaltí se Estonsko v roce 2024 dostalo na 3,43 % HDP a schválilo čtyřletý investiční plán, který mu umožní dosáhnout 5 % do roku 2026. Litva a Lotyšsko se zavázaly utratit 5 % do stejného roku. Mezi severskými státy je to Švédsko, které v roce 2024 vynaložilo 2,14 % HDP a do roku 2030 chce dosáhnout 3,5 %. Norsko, Dánsko a Finsko pravděpodobně dosáhnou 5 % mezi roky 2030 a 2035.
Do druhé skupiny patří Francie, Řecko, Severní Makedonie, Maďarsko, Česko, Rumunsko, Bulharsko, Nizozemsko, Velká Británie, Albánie a Černá Hora. Všechny tyto země se zavázaly dosáhnout 5 % do roku 2035.
V roce 2024 již překročily 2 % HDP, což z nich činí spolehlivé partnery, a očekává se, že dodrží svůj slib, i když čelí překážkám. Česko například už v roce 2024 vynaložilo na obranu 2,1 % HDP. Francie oznámila, že její vojenské výdaje dosáhnou 75 miliard dolarů do roku 2027, což je přibližně 2,4 % HDP.
Třetískupinu tvoří Itálie, Belgie, Slovinsko, Chorvatsko, Portugalsko, Lucembursko, Kanada a Slovensko. Tyto země se sice zavázaly dosáhnout 5 % do roku 2035, ale jejich dosavadní historické výdaje jsou nízké a jejich politická a finanční situace je složitá.
Například Itálie v roce 2024 nedosáhla ani 2 % HDP a její ministr zahraničí naznačil, že splnění 5 % bude trvat celou dekádu. Slovinsko dokonce plánovalo referendum o vystoupení z NATO. Slovensko, přestože v roce 2024 překročilo 2 % HDP, naznačilo, že by nemuselo navyšovat výdaje na 5 %. Kanada naopak oznámila, že se brzy dostane na 2 %, což by mělo ukončit léta nedostatečného financování armády.
Do poslední kategorie patří Španělsko, které zcela odmítlo nový cíl. Zaslouží si kritiku za dlouhodobé nesplnění 2% limitu a za to, že neuznává, že je potřeba udělat více pro ochranu Evropy.
Závazky a výdaje zemí NATO na obranu se liší, ale celkově aliance směřuje správným směrem. Pokud evropské státy splní své plány a Spojené státy se zaměří na indo-pacifickou oblast, obě strany budou v dlouhodobém horizontu schopny lépe bránit své zájmy.
Zdroj: Libor Novák