Důvěra v USA je v troskách. Módí se chystá na první návštěvu Číny po sedmi letech

Indický premiér Naréndra Módí se chystá na první návštěvu Číny po sedmi letech. Cesta se uskuteční jen několik dní po tom, co Spojené státy zdvojnásobily cla na indický export na padesát procent. Jako důvod uvedly pokračující indické nákupy ruské ropy.
Tento krok Washingtonu výrazně narušil dlouholeté a prohlubující se partnerství obou zemí, které bylo postaveno na technologické spolupráci a společném záměru omezit globální ambice Pekingu. Indie tak byla donucena agresivně hledat nové možnosti diverzifikace svého obchodu.
Odborník na jižní Asii Michael Kugelman konstatoval, že indická důvěra ve Spojené státy je v troskách a není si jistý, zda si to američtí představitelé plně uvědomují. Naopak pro Čínu je summit Šanghajské organizace pro spolupráci, který začíná o víkendu, ideálně načasován.
Podle analytika to vytváří působivou podívanou, protože se Módí setkává s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v době, kdy se indicko-čínské vztahy stabilizují, zatímco ty s USA upadají. Zřejmě nikdo v Číně není nadšenější z obchodního napětí mezi Indií a Spojenými státy.
Navíc i ruský prezident Vladimir Putin se bude chtít chopit této příležitosti, aby znovu zdůraznil blízké vztahy Ruska s Indií. Podle Kugelmana je to skvělý moment pro všechny zúčastněné, aby ukázali Washingtonu, jak se věci mají.
Spojené státy poukazují na pokračující nákupy ruské ropy a obranného materiálu jako na důvod zvýšení cel a tvrdí, že Dillí tím financuje válku na Ukrajině. K Módího cestě se vyjádřil i obchodní poradce Donalda Trumpa, Peter Navarro, který Indii na sociální síti X označil za „pračku peněz za ropu pro Kreml“.
Indie se brání, že nákupy ruské ropy jsou klíčové pro udržení stabilních nákladů na energie, což pomáhá stabilizovat ceny globálně a je v souladu s mezinárodním právem. Módí se snaží zaujmout vyvážený postoj, odmítá Moskvu přímo kritizovat, ale zároveň naléhá na mír.
Ekonomický dopad amerických cel je obrovský, protože Spojené státy jsou největším indickým exportním trhem s objemem 86,5 miliardy dolarů ročně. Dvě třetiny tohoto obchodu, tedy přibližně 60,2 miliardy dolarů, podléhá novým clům, což zasáhne především odvětví s vysokým podílem práce, jako je textil a šperky.
Ještě před zavedením cel se Indie opatrně sbližovala s Čínou s nadějí na posílení obchodu a získání nových technologií. Vztahy obou zemí zamrzly po smrtelném střetu na sporné himálajské hranici v roce 2020, ale začaly se oteplovat, když se Módí a Si Ťin-pching poprvé po čtyřech letech setkali na summitu zemí BRICS v říjnu.
Kugelman k tomu podotkl, že krize ve vztazích s USA poskytla Módímu dobrý důvod k urychlení úsilí o zmírnění napětí. Očekává se, že se Módí setká s čínským prezidentem na okraj regionálního summitu, přičemž hlavním tématem jednání bude obchod a investice.
Podle Kewalramaniho probíhá snaha o nalezení nové rovnováhy mezi Indií a Čínou. Obě země si uvědomují, že světový řád se mění. Přestože nelze očekávat, že se všechny třenice podaří vyřešit, snaží se vztah alespoň rozvíjet. Dlouhodobá nedůvěra sice přetrvává, ale pokud se Dillí a Peking dohodnou na stabilitě a předvídatelnosti, mohou z toho mít obě strany značný prospěch.
Z roztržky s USA může těžit i Rusko. Pro Dillí je tento vztah důležitější než kdy dříve, protože slouží jako protiváha vazeb se Západem, diverzifikuje nákupy vojenského materiálu a zajišťuje energetickou bezpečnost. Podle jednoho indického diplomata, který si přál zůstat v anonymitě, fotografie Módího po boku Si Ťin-pchinga a Putina vyšle Washingtonu jasnou zprávu.
Indičtí představitelé zdůrazňují, že Dillí si přeje zachovat vztahy s USA, ale zároveň potřebuje diverzifikovat své partnerství. Jak uvedl jeden z úředníků, Indie si nemůže dovolit působit, jako by se podvolila americkému tlaku na dovoz ropy, protože by to bylo považováno za kapitulaci, a veřejné mínění je v této otázce velmi citlivé.
Indická vláda už podnikla první kroky, aby zmírnila dopad amerických cel. Zahájila exportní kampaň, která se zaměřuje na 40 zemí od Velké Británie po Jižní Koreu, aby podpořila obchod s textilem.
Před odletem do Číny Módí navštívil Tokio, kde se setkal s japonským premiérem Šigerem Išibou. Vzhledem k americkým clům získala tato cesta na významu, protože prohloubení obranných, technologických a investičních vazeb s Japonskem signalizuje, že Indie může kompenzovat ztrátu přístupu na americký trh.
Japonské společnosti plánují v příštím desetiletí investovat v Indii až 10 bilionů jenů. Například automobilka Suzuki slíbila investovat v příštích pěti až šesti letech přibližně 8 miliard dolarů. Módí po návštěvě továrny Suzuki v Indii prohlásil, že obě země jsou partneři, kteří jsou si "stvořeni jeden pro druhého".
Očekává se, že se budou jednat o spolupráci v oblasti kritických nerostů a o japonské investice do indické výroby s vysokou hodnotou. Indie disponuje významnými zásobami vzácných zemin, které se používají ve všem, od chytrých telefonů po solární panely, ale chybí jí technologie pro jejich těžbu a zpracování ve velkém měřítku.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve středu prohlásil, že Rusko má k myšlence rozmístění evropských mírových jednotek na ukrajinském území negativní postoj. Tímto výrokem zpochybnil dřívější tvrzení Donalda Trumpa, který se nechal slyšet, že ruský prezident Vladimir Putin nemá s takovou misí problém. Podle Peskova byla expanze NATO na východ v posledním čtvrtstoletí jedním z hlavních důvodů, které vedly k ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022.
Zdroj: Libor Novák