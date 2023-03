Erdoganovi podle průzkumu hrozí porážka v prezidentských volbách

V prezidentských volbách, které se budou konat v Turecku zřejmě v polovině května, by nyní zvítězil kandidát opozice Kemal Kiliçdaroglu. Nynějšího prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana by porazil o více než deset procentních bodů. Podle tureckých opozičních médií to vyplývá z průzkumu provedeného mezi 4. a 6. březnem. Ještě v lednovém průzkumu stejného institutu přitom vedl těsně Erdogan.