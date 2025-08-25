EU by měla být imigrantům vděčná. Díky nim se vypořádala s nedostatkem pracovních sil

Christine Lagardeová, šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF)
Předsedkyně Evropské centrální banky Christine Lagardeová nedávno uvedla, že by na tom evropská ekonomika byla bez zahraničních pracovníků mnohem hůř. Během sympozia Federálního rezervního systému ve Wyomingu zdůraznila, že příchod zahraniční pracovní síly pomohl eurozóně absorbovat šoky, jako byly rostoucí náklady na energie a rekordní inflace, a přitom udržel růst a zaměstnanost.

Ačkoli v roce 2022 představovali cizinci v eurozóně jen asi 9 % celkové pracovní síly, za poslední tři roky se podíleli na polovině jejího růstu. Tento příspěvek je klíčový, protože bez něj by byl trh práce v Evropě napjatější a celková produkce nižší. Lagardeová uvedla, že zaměstnanost v bloku se od konce roku 2021 do poloviny roku 2025 rozšířila o 4,1 %.

Díky přistěhovalcům se Evropa vypořádala s nedostatkem pracovních sil, který souvisí s klesající porodností a s rostoucím požadavkem na kratší pracovní dobu. Imigranti tak podle Lagardeové umožnili firmám expandovat a pomohli tlumit inflační tlaky, a to i v době, kdy mzdy rostly pomaleji než ceny.

Ekonomka se zmínila o Německu a Španělsku jako o příkladech, které ukazují důležitost přistěhovalců. Německý HDP by byl bez nich dnes přibližně o 6 % nižší, a silné zotavení španělské ekonomiky také hodně dluží zahraničním pracovníkům. Podle španělského think-tanku EsadeGeo tvořili cizinci více než 71 % z 1,9 milionu pracovních míst, která vznikla ve Španělsku mezi lety 2019 a 2024.

V současné době má Evropská unie populaci čítající rekordních 450 milionů obyvatel. Navzdory tomu, že je imigrace ekonomicky přínosná, je v mnoha zemích stále politicky citlivé téma, které nahrává krajně pravicovým stranám. Mnoho evropských vlád, od Berlína až po Řím, už pod tlakem voličů přistoupilo k omezování přílivu migrantů.

Lagardeová podotkla, že i když trh práce překonal poslední šoky v překvapivě dobré kondici, demografický úbytek, politické tlaky a měnící se preference zaměstnanců mohou ohrozit odolnost eurozóny. Uznala, že ekonomické tlaky mohou stále více omezovat příliv imigrantů.

Důležitost imigrace pro evropskou ekonomiku potvrdila i řada dalších ekonomů a studií. Například ve Španělsku, kde imigranti tvoří 20 % z celkové zaměstnanosti, se lidé narození v této zemi posouvají na pozice s vyšší kvalifikací v oborech, jako je zdravotnictví nebo IT. Zatímco přistěhovalci nacházejí uplatnění ve stavebnictví, gastronomii nebo dopravě.

Tento trend se týká i dalších zemí, které bojují se stárnoucí populací a nedostatkem pracovníků. Podle Eurobarometru považuje 42 % obyvatel EU stárnutí populace a 40 % nedostatek pracovních sil za nejnaléhavější demografické problémy.

I přes ekonomické přínosy migrace ale vznikají sociální a politické problémy, jako jsou zvýšené nároky na veřejné služby, bydlení a vzdělávání. Počáteční náklady na integraci přistěhovalců se mohou vyšplhat na 0,2 % HDP hostitelské země, ale z dlouhodobého hlediska mohou tyto investice vést k velkým socioekonomickým přínosům.

