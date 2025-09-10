EU navrhne sankce na "extremistické ministry" a zastaví platby Izraeli, oznámila von der Leyenová

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie oznámila, že Komise změní svůj přístup k Izraeli. Během projevu v Evropském parlamentu, který se odehrával v bouřlivé atmosféře, Von der Leyenová řekla, že „to, co se děje v Gaze, je nepřijatelné“. Komise navrhne sankce na „extremistické ministry“ a násilné osadníky a dočasně pozastaví bilaterální platby Izraeli.

Cílem je prolomit patovou situaci v reakci bloku na humanitární krizi v Gaze. Oznámení vyvolalo v Izraeli ostrou odezvu. Ministr zahraničí Gideon Sa'ar prohlásil, že prohlášení předsedkyně Komise je politováníhodné a „znečištěné ozvěnou falešné propagandy Hamásu a jeho partnerů“. Podle něj se Von der Leyenová mýlí, když ustupuje tlaku, který se snaží narušit vztahy mezi Izraelem a Evropou.

Komise také navrhne částečné pozastavení obchodních aspektů dohody o přidružení mezi EU a Izraelem. K pozastavení by mohlo dojít navzdory přetrvávajícím neshodám mezi členskými státy ohledně toho, jak omezit reakci izraelské vlády na útoky Hamásu ze 7. října 2023.

Von der Leyenová přiznala, že neshody zablokovaly konkrétnější kroky, jako je například pozastavení financování výzkumu, což vyvolává hněv veřejnosti. Dodala, že podpora pro holocaustové muzeum Yad Vashem a izraelskou občanskou společnost nebude tímto krokem ovlivněna.

Oznámení o sankcích vyvolalo v parlamentní komoře potlesk i posměch. Mnoho poslanců, kteří na znamení solidarity s Gazou nosili červenou barvu, toto oznámení uvítalo. Vpravo však někteří členové, včetně těch z krajně pravicové strany Alternative für Deutschland (AfD), vykřikovali a rušili projev.

EU je pro Izrael největším obchodním partnerem. V roce 2024 tvořila 32 procent celkového obchodu. Případné pozastavení obchodní dohody by tak mělo významný dopad na izraelskou ekonomiku.

Navzdory tomu, že Komise zaujala přísnější postoj, vedoucí politické skupiny v parlamentu se na společném postoji k Gaze nedohodly. Evropská lidová strana (EPP) odstoupila od dohody, protože nesouhlasila s obsahem konečného textu.

To znamená, že usnesení ve čtvrtek neprojde hlasováním. Liberálové z Renew však doufají, že by se EPP, jejímž nejvýše postaveným členem je právě von der Leyenová, mohla přizpůsobit novému směřování, které navrhuje.

Pozastavení obchodních aspektů dohody o přidružení s Izraelem by neznamenalo uvalení cílených sankcí nebo zbrojního embarga, které by muselo projít hlasováním kvalifikované většiny, ale spíše by došlo k opětovnému zavedení cel.

Dosažení kvalifikované většiny pro pozastavení by nebylo jednoduché. Zatímco většina zemí hlasovala pro přezkoumání dohody, ne všechny by souhlasily s jejím pozastavením. Například Itálie a Německo by musely podpořit pozastavení, což není jisté, stejně jako podpora Maďarska, České republiky, Rakouska a Polska.

Trump bude kvůli ruským dronům mluvit s Nawrockim

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

"Jednáte, jak vám nařídil Trump." Írán se vysmívá EU kvůli jadernému programu

Írán obviňuje Evropu z toho, že kvůli dohodě o jaderném programu podlehla tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle mluvčího íránského ministerstva zahraničí Esmaila Baghaeiho se Evropa vzdává role prostředníka a předává jaderný spis do rukou Spojených států. Jakmile bude na žádost Evropy do třiceti dnů znovu uvalen celosvětový sankční režim, USA získají právo veta v Radě bezpečnosti OSN.

Karol Nawrocki

Trump bude kvůli ruským dronům mluvit s Nawrockim

Americký prezident Donald Trump bude dnes hovořit se svým polským protějškem, prezidentem Karolem Nawrockim. Oznámil to nejmenovaný představitel Bílého domu. Jejich rozhovor se uskuteční jen týden poté, co se prezident Nawrocki zúčastnil schůzky v Bílém domě. Přesný čas konání rozhovoru zatím není znám.

MiG-29 polské armády, foto: Radomil – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0

Polsko sestřelilo jen čtvrtinu dronů. Výrazně méně než dokáže sestřelovat Ukrajina

Během incidentu, kdy ruské drony narušily polský vzdušný prostor, se Polsku podařilo sestřelit pouze čtyři z devatenácti až dvou desítek dronů. To je výrazně nižší úspěšnost, než jakou dlouhodobě prokazuje Ukrajina, která je schopna zlikvidovat naprostou většinu útočících bezpilotních strojů. Například při nedávném ranním útoku se Ukrajině podařilo sestřelit 386 ze 415 dronů, což představuje úspěšnost 93 %.

Dron Šáhid-136 ve službách agresora - Ruské armády.

Rusové útok drony na Polsko podle analytiků chystali měsíce

V úterý v noci došlo k úmyslnému ruskému útoku na Polsko, při němž na jeho území vletěly drony. Polská vláda událost popsala jako „bezprecedentní narušení vzdušného prostoru“ a „rozsáhlou provokaci“. Všechny dostupné informace podle webu Defense Express naznačují, že Moskva se na tyto i další útoky připravovala delší dobu.

Donald Tusk

"Obrovské množství" ruských dronů v Polsku: Jeden dopadl na dům, podle NATO nešlo o útok

Polský premiér Donald Tusk ve středu na sociální síti X uvedl, že v noci došlo k narušení polského vzdušného prostoru „obrovským množstvím ruských dronů“. Ty drony, které představovaly přímou hrozbu, byly sestřeleny. Dodal, že je v neustálém kontaktu s generálním tajemníkem NATO a se spojenci. Po událostech se v sídle premiéra konala mimořádná schůzka vlády.

Izraelská armáda, ilustrační fotografie

Izrael podnikl v Kataru proti Hamásu letecký útok. Co o něm víme?

Izrael provedl letecký úder v katarské metropoli Dauhá, jehož cílem byli vysoce postavení představitelé hnutí Hamás. K úderu došlo v úterý odpoledne na obytnou budovu. Izraelské obranné síly prohlásily, že útok mířil na osoby „přímo odpovědné za brutální masakr ze 7. října“. Katar označil izraelské chování za „bezohledné“ a porušující mezinárodní právo.

Polská armáda, ilustrační fotografie

Polské stíhačky sestřelily ve svém vzdušném prostoru ruské drony

Vzdušný prostor nad varšavským letištěm Fryderyka Chopina byl opět otevřen pro běžný provoz. K tomuto kroku došlo po vojenských manévrech, které proběhly kvůli aktivitám proti podezřelým ruským dronům. Tyto události, které vedly k dočasnému pozastavení letů, jsou nyní zažehnány a provoz letiště se plně obnovil.

Revoluce v pražském zdravotnictví. Motol a Homolka se spojí, rozhodl Válek

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v úterý informoval o spojení Nemocnice Na Homolce a Fakultní nemocnice v Motole do jednoho celku. Dojde k tomu od ledna příštího roku. Úkolem byl pověřen současný ředitel obou institucí Petr Polouček. 

