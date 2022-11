EU poskytne Ukrajině další miliardy eur, potvrdili to europoslanci

Pomoc parlament schválil rozsáhlou většinou 507 poslanců ze 705. "Toto hlasování je významné hlavně z toho důvodu, že uvolní nutnou finanční pomoc ukrajinskému lidu," řekla po schválení opatření předsedkyně EP Roberta Metsolaová. Podle ní se ukázalo, že parlament dokáže jednat rychle, jelikož opatření schvaloval ve zkráceném řízení.

Ukrajina dostane pomoc ve formě zvýhodněných půjček. Nejméně do roku 2027 by úroky měly zaplatit skrze příspěvky členské státy a splácení jistiny ze strany Ukrajiny by nemělo začít před rokem 2033.

Finanční podpora bude navázána na dodržování zásad právního státu či zlepšování fungování veřejné správy. Ve středeční rozpravě europoslanci uváděli, že pomoc tak nejen posílí finanční stabilitu ukrajinského státu a ekonomiky, ale také přispěje k vnitřním reformám země. Evropská unie bude mít rovněž větší kontrolu nad využitím prostředků.

V jiném dnes schváleném stanovisku Evropský parlament kritizuje Maďarsko, že zneužívá principu jednomyslnosti a svým odmítavým postojem opožďuje poskytnutí pomoci Ukrajině.

Schválené finanční prostředky dostane Ukrajina na pokrytí svých potřeb v příštím roce. Vyplácení bude mimo jiné záležet na tom, jak rychle se EK podaří prostředky získat na finančních trzích. Kyjev uvedl, že na příští rok potřebuje finanční podporu ze zahraničí ve výši zhruba čtyř miliard dolarů měsíčně.