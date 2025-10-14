Velká zavazadla a štědré kompenzace: Evropský parlament chce změnit práva leteckých pasažérů

Libor Novák

14. října 2025 16:31

Letadla, ilustrační foto
Letadla, ilustrační foto Foto: Pixabay

Evropské aerolinky v úterý odsoudily přijetí textu dopravního výboru Evropského parlamentu. Ten odmítá ztížit leteckým pasažérům získání kompenzací za zpožděné lety. Text výboru, který byl přijat v pondělí hlasováním 34:0 při dvou absencích, také podporuje snahu povolit lidem bezplatně si vzít na palubu příruční zavazadlo o hmotnosti až sedmi kilogramů.

Tento text představuje pozici Parlamentu k návrhu reformy práv cestujících v letecké dopravě. Tato pozice je v příkrém rozporu s návrhy Evropské komise a Rady EU. To naznačuje, že třístranná jednání, která začnou ve středu, budou pravděpodobně velmi napjatá. Postoj výboru vyvolává hněv leteckého průmyslu.

Letecká lobby A4E, která zahrnuje společnosti jako Lufthansa, Air France-KLM, Ryanair a majitele British Airways IAG, označila v úterý text Parlamentu za „nerealistický.“ Současná regulace přiznává cestujícím kompenzaci v rozmezí 250 až 600 eur v závislosti na délce trasy za všechny lety zpožděné o minimálně tři hodiny.

V roce 2013 Komise navrhla zvýšit práh zpoždění na pět hodin pro všechny lety v rámci EU nebo pro lety do 3 500 kilometrů. Dále devět hodin pro lety mimo EU v rozmezí 3 500 km až 6 000 km a dvanáct hodin pro lety mimo EU přesahující 6 000 km. Projednávání návrhu bylo léta blokováno. Posun nastal teprve v červnu, kdy Rada navrhla práh čtyři hodiny pro lety do 3 500 km nebo v rámci EU a šest hodin pro lety nad 3 500 km.

Parlament ale odmítl oslabit práva na kompenzaci a vyjednavači hodlají tuto pozici prosazovat během nadcházejících trilogů. Text dopravního výboru TRAN také zvyšuje minimální náhradu za dlouhé zpoždění nebo zrušení letu na 300 eur. Zpravodaj Andrey Novakov ze strany Evropské lidové strany řekl, že mají několik „červených linií“, za které budou bojovat. Tou první je, že nehodlají akceptovat zvýšení zpoždění na více než tři hodiny, po kterých má cestující nárok na kompenzaci.

Jan-Christoph Oetjen, stínový zpravodaj za frakci Renew Europe, sdělil novinářům po hlasování, že Parlament je ohledně tří hodin velmi jednotný. Uvedl, že pokud by se práh zvýšil na čtyři hodiny, okradli by práva dvou třetin cestujících, kteří mají dnes nárok. Lobby A4E ale namítla, že prodloužení tohoto časového okna na pět hodin by mohlo předejít až čtyřiceti procentům zpoždění.

David Curmi, výkonný předseda KM Malta Airlines, uvedl, že současné pravidlo tří hodin penalizuje aerolinky, které dělají vše pro to, aby se vyhnuly zrušení letu. Podle něj jsou cestující lépe obslouženi zpožděným letem než žádným letem. Jednání se zeměmi EU nebudou snadná. V červnu Rada zahájila neobvyklý legislativní postup EU, který donutí jednání uzavřít do šesti až osmi měsíců, což pobouřilo poslance Evropského parlamentu.

Novakov řekl, že jsou poměrně vzdáleni od Rady, hlavně proto, že existuje nedůvěra mezi oběma institucemi. Poznamenal, že Parlament hlasoval o své první pozici k návrhu již v roce 2014. „A po těchto jedenácti letech si vyberou proceduru, která omezuje náš čas na jednání, což nepovažuji za skutečného ducha spolupráce a přátelství,“ dodal Novakov.

Pozice Parlamentu zahrnuje také právo bezplatně přepravovat jeden kus příručního zavazadla o hmotnosti až sedmi kilogramů, a to i u nízkonákladových aerolinek. Podmínkou je, že zavazadlo zůstane „v rámci maximálních rozměrů 100 cm (součet délky, šířky a výšky).“ Cestujícím by také bylo umožněno mít malou tašku pod sedadlo.

Rada chce povolit pouze jedno bezplatné zavazadlo s maximálními rozměry 40 cm x 30 cm x 15 cm, které se vejde pod přední sedadlo. Komise tento nápad podporuje a 8. října zahájila řízení o porušení práva proti Španělsku za pokutování aerolinek, které si účtují poplatky za větší kabinová zavazadla. Proti pozici Parlamentu jsou i aerolinky.

A4E uvedla, že „politické výzvy k zavedení ‚bezplatných‘ kabinových zavazadel jsou naprosto mimo mísu s preferencemi cestujících.“ Tvrdí, že cestující dávají přednost levnějším tarifům a možnosti zakoupit si další zavazadla, než aby platili vyšší ceny za letenku, která zahrnuje příruční zavazadlo. Pozice Parlamentu také přiznává cestujícím právo volby mezi papírovým a digitálním palubním lístkem. To je v příkrém rozporu s nedávným oznámením společnosti Ryanair. Ta plánuje, že všichni její cestující budou muset od 12. listopadu ukázat digitální lístek v oficiální aplikaci aerolinky. 

před 3 hodinami

Pět let ve vězení. Co čeká Nicolase Sarkozyho za mřížemi?

Ursula von der Leyenová, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Von der Leyenová čelí hlasování o nedůvěře. Nejspíš ho ustojí, ale za vysokou cenu

Evropská komise pod vedením Ursuly von der Leyenové bude ve čtvrtek čelit hlasování Evropského parlamentu o vyslovení nedůvěry. Tlak na šéfku výkonného orgánu Evropské unie se stupňuje, přičemž politická opozice proti ní roste napříč celým ideologickým spektrem – jak na úrovni Evropského parlamentu, tak i v rámci národních vlád, které se v posledních měsících posunuly znatelně doprava.

evropský parlament letadla, letectví

