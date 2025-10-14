Velká zavazadla a štědré kompenzace: Evropský parlament chce změnit práva leteckých pasažérů

Evropské aerolinky v úterý odsoudily přijetí textu dopravního výboru Evropského parlamentu. Ten odmítá ztížit leteckým pasažérům získání kompenzací za zpožděné lety. Text výboru, který byl přijat v pondělí hlasováním 34:0 při dvou absencích, také podporuje snahu povolit lidem bezplatně si vzít na palubu příruční zavazadlo o hmotnosti až sedmi kilogramů.
Tento text představuje pozici Parlamentu k návrhu reformy práv cestujících v letecké dopravě. Tato pozice je v příkrém rozporu s návrhy Evropské komise a Rady EU. To naznačuje, že třístranná jednání, která začnou ve středu, budou pravděpodobně velmi napjatá. Postoj výboru vyvolává hněv leteckého průmyslu.
Letecká lobby A4E, která zahrnuje společnosti jako Lufthansa, Air France-KLM, Ryanair a majitele British Airways IAG, označila v úterý text Parlamentu za „nerealistický.“ Současná regulace přiznává cestujícím kompenzaci v rozmezí 250 až 600 eur v závislosti na délce trasy za všechny lety zpožděné o minimálně tři hodiny.
V roce 2013 Komise navrhla zvýšit práh zpoždění na pět hodin pro všechny lety v rámci EU nebo pro lety do 3 500 kilometrů. Dále devět hodin pro lety mimo EU v rozmezí 3 500 km až 6 000 km a dvanáct hodin pro lety mimo EU přesahující 6 000 km. Projednávání návrhu bylo léta blokováno. Posun nastal teprve v červnu, kdy Rada navrhla práh čtyři hodiny pro lety do 3 500 km nebo v rámci EU a šest hodin pro lety nad 3 500 km.
Parlament ale odmítl oslabit práva na kompenzaci a vyjednavači hodlají tuto pozici prosazovat během nadcházejících trilogů. Text dopravního výboru TRAN také zvyšuje minimální náhradu za dlouhé zpoždění nebo zrušení letu na 300 eur. Zpravodaj Andrey Novakov ze strany Evropské lidové strany řekl, že mají několik „červených linií“, za které budou bojovat. Tou první je, že nehodlají akceptovat zvýšení zpoždění na více než tři hodiny, po kterých má cestující nárok na kompenzaci.
Jan-Christoph Oetjen, stínový zpravodaj za frakci Renew Europe, sdělil novinářům po hlasování, že Parlament je ohledně tří hodin velmi jednotný. Uvedl, že pokud by se práh zvýšil na čtyři hodiny, okradli by práva dvou třetin cestujících, kteří mají dnes nárok. Lobby A4E ale namítla, že prodloužení tohoto časového okna na pět hodin by mohlo předejít až čtyřiceti procentům zpoždění.
David Curmi, výkonný předseda KM Malta Airlines, uvedl, že současné pravidlo tří hodin penalizuje aerolinky, které dělají vše pro to, aby se vyhnuly zrušení letu. Podle něj jsou cestující lépe obslouženi zpožděným letem než žádným letem. Jednání se zeměmi EU nebudou snadná. V červnu Rada zahájila neobvyklý legislativní postup EU, který donutí jednání uzavřít do šesti až osmi měsíců, což pobouřilo poslance Evropského parlamentu.
Novakov řekl, že jsou poměrně vzdáleni od Rady, hlavně proto, že existuje nedůvěra mezi oběma institucemi. Poznamenal, že Parlament hlasoval o své první pozici k návrhu již v roce 2014. „A po těchto jedenácti letech si vyberou proceduru, která omezuje náš čas na jednání, což nepovažuji za skutečného ducha spolupráce a přátelství,“ dodal Novakov.
Pozice Parlamentu zahrnuje také právo bezplatně přepravovat jeden kus příručního zavazadla o hmotnosti až sedmi kilogramů, a to i u nízkonákladových aerolinek. Podmínkou je, že zavazadlo zůstane „v rámci maximálních rozměrů 100 cm (součet délky, šířky a výšky).“ Cestujícím by také bylo umožněno mít malou tašku pod sedadlo.
Rada chce povolit pouze jedno bezplatné zavazadlo s maximálními rozměry 40 cm x 30 cm x 15 cm, které se vejde pod přední sedadlo. Komise tento nápad podporuje a 8. října zahájila řízení o porušení práva proti Španělsku za pokutování aerolinek, které si účtují poplatky za větší kabinová zavazadla. Proti pozici Parlamentu jsou i aerolinky.
A4E uvedla, že „politické výzvy k zavedení ‚bezplatných‘ kabinových zavazadel jsou naprosto mimo mísu s preferencemi cestujících.“ Tvrdí, že cestující dávají přednost levnějším tarifům a možnosti zakoupit si další zavazadla, než aby platili vyšší ceny za letenku, která zahrnuje příruční zavazadlo. Pozice Parlamentu také přiznává cestujícím právo volby mezi papírovým a digitálním palubním lístkem. To je v příkrém rozporu s nedávným oznámením společnosti Ryanair. Ta plánuje, že všichni její cestující budou muset od 12. listopadu ukázat digitální lístek v oficiální aplikaci aerolinky.
Související
Von der Leyenová čelí hlasování o nedůvěře. Nejspíš ho ustojí, ale za vysokou cenu
ANO čeká výměna europoslance. Kovařík oznámil, že ve funkci skončí
evropský parlament , letadla, letectví
Aktuálně se děje
před 41 minutami
Velká zavazadla a štědré kompenzace: Evropský parlament chce změnit práva leteckých pasažérů
před 1 hodinou
Trump a Zelenskyj se sejdou v pátek v Bíém domě
před 2 hodinami
Peklo v Pásmu Gazy pokračuje. Hamás v ulicích dál zabíjí, Trump k tomu dal zelenou
před 3 hodinami
Pět let ve vězení. Co čeká Nicolase Sarkozyho za mřížemi?
před 3 hodinami
Vojensky je Hamás těžce poškozen, ale totální eliminace je politicky i operačně v podstatě nemožná, říká Kraus
před 4 hodinami
Vrátí se do Izraele těla mrtvých? Pro Hamás je to větší výzva, než vrátit rukojmí
před 5 hodinami
Číny uvalila rozsáhlé kontroly vývozu vzácných zemin. Stává se velmi nepřátelskou, varuje Trump
před 6 hodinami
Rodí se plán, jak vyřešit problém s Turkovými výroky
před 6 hodinami
Ukrajinu už neřeší. Trump po ukončení války v Gaze usiluje o mír jinde
před 7 hodinami
Francií otřásá nejhorší politické krize za několik desetiletí. Macronovy vlády se hroutí, odstoupit ale odmítá
před 8 hodinami
Nastal v Gaze konečně mír? Dohoda dává Netanjahuovi právo na obnovení bojů
před 10 hodinami
Počasí o víkendu: Do hor dorazí sněžení
včera
Dlouhá cesta k uzdravení: Co teď čeká 20 navrátivších rukojmích Hamásu?
včera
Expremiér Mirek Topolánek bojuje s rakovinou. Jeho stav je vážný
včera
Dohoda o ministerstvech platí dál. Turek podá trestní oznámení, koaliční jednání pokračují
včera
Příměří v Gaze vyvolává tři klíčové otázky pro budoucnost
včera
Nevidím žádný realistický scénář, v němž by Hamás souhlasil s odzbrojením. Netanjahu čelí politickému zúčtování, varuje Salem
včera
Trump zvažuje dodávku střel Tomahawk Ukrajině, Rusko varuje před eskalací
včera
Patová situace Babiše: Motoristé drží klíč k vládě kvůli Turkovi
včera
Zpochybnit půjde vše. Turkova kauza ukazuje nebezpečí AI
Reakce na kauzu rasistických, homofobních a k násilí vyzývajících příspěvků, kterými se podle tvrzení Deníku N v minulosti na sociálních sítích prezentoval čerstvě zvolený poslanec Filip Turek (Motoristé), názorně demonstrují jedno z největších a bezprostředních nebezpečí široce dostupné generativní umělé inteligence (AI) pro fungování společnosti. Prakticky veškeré audiovizuální materiály bude možné zpochybnit a relativizovat argumentem, že jde o produkt AI nástrojů.
Zdroj: Matěj Bílý