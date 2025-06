EU se obrací proti Izraeli: Porušil dohodu, zaplatí za to

Zpráva, kterou získal server Politico, upozorňuje, že izraelské vojenské operace v Gaze po útocích Hamásu z 7. října 2023 překračují rámec legitimní sebeobrany. Podle diplomatů tak Brusel čelí tlaku, aby vůči Izraeli konečně podnikl konkrétní kroky.

Zpráva EEAS upozorňuje na „bezprecedentní úroveň zabíjení a zraňování civilistů“, útoky na nemocnice i masové vysídlení přibližně 90 % obyvatel Gazy. Dokument rovněž konstatuje, že izraelské úřady trvale selhávají ve vyvozování odpovědnosti za porušování mezinárodního práva.

Evropská komisařka pro zahraniční vztahy Kaja Kallasová uvedla ve středu v Evropském parlamentu: „Izrael má právo na sebeobranu, ale to, co v praxi vidíme, jde daleko za její rámec.“

Podle Kallasové izraelské blokování dodávek potravin a léků do Gazy i obcházení pomoci OSN podkopává desetiletí humanitárních principů.

Zrušení celé Asociační dohody by vyžadovalo jednomyslný souhlas všech 27 členských států EU, což je vzhledem k rozdílným názorům málo pravděpodobné. Podle několika unijních činitelů však zvažují mezikroky, jako je omezení obchodních vazeb nebo zákaz dovozu produktů z ilegálních osad, které by šly prosadit kvalifikovanou většinou.

Například Belgie a dalších osm členských států (včetně Irska, Španělska, Finska či Polska) oficiálně požádalo Evropskou komisi o posouzení, jak sladit obchod s izraelskými osadami s mezinárodním právem. Tento krok se opírá o loňské rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora, které varovalo před ekonomickými aktivitami podporujícími „nelegální situaci“ na okupovaných palestinských územích.

Zatímco některé státy jako Španělsko, Irsko či Belgie požadují tvrdší přístup vůči Izraeli, jiné – například Německo nebo Rakousko – tradičně hájí jeho právo na obranu a staví se proti sankcím, které by mohly toto právo omezit.

Jak uvedl jeden nejmenovaný unijní diplomat: „Otázkou je, kolik členských států je ochotno dál nedělat nic a udržovat běžný chod. Tyto státy ale budou muset své mlčení obhájit.“

O zprávě EEAS budou tuto neděli jednat velvyslanci členských států, následně se očekává diskuze na pondělní schůzce ministrů zahraničí a téma se dostane i na stůl lídrům EU během nadcházejícího summitu.

Interní zpráva EU konstatuje, že Izrael pravděpodobně porušuje lidská práva v Gaze a tím i klíčovou mezinárodní dohodu s Evropskou unií. I když úplné přerušení vztahů s Izraelem není zatím na stole, unie zvažuje omezení obchodní spolupráce – zejména s osadami na okupovaných územích. Zda EU skutečně podnikne konkrétní kroky, bude záviset na tom, jestli se podaří překonat hluboké rozpory mezi členskými státy.