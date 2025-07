EU spoléhá na Slovensko: Maroš Šefčovič může zabránit obchodní válce s Trumpem

Jeho současná cesta do Washingtonu těsně před oslavami amerického Dne nezávislosti značí, že Evropa bere Trumpovy hrozby vážně. Není to poprvé, co se Šefčovič setkává s americkým prezidentem. Už v roce 2019 letěl s Trumpem na palubě Air Force One do Louisiany na otevření terminálu na vývoz zkapalněného zemního plynu. Tehdy ho Trump dokonce veřejně jmenoval ve svém projevu – byť s jazykovým klopýtnutím. Pro diplomata z mnohostranné organizace to byl ale mimořádný moment.

Šefčovič je znám jako pragmatický vyjednavač bez sklonů k teatrálnosti. Nenápadný, ale efektivní „opravář“ unijních krizí, který se nesnaží zastínit šéfku Komise Ursulu von der Leyenovou. Spíše než jako rétor zazáří v zákulisí, kde si díky spolehlivosti a humoru získal respekt kolegů i protistran. „Když je něco těžké, požádáte jeho,“ řekl o něm jeden z diplomatů EU.

Své schopnosti prokázal už při vyjednávání brexitové dohody. Zatímco vztahy mezi Bruselem a Londýnem byly po odchodu Spojeného království napjaté, Šefčovič navázal konstruktivní vztah s tehdejším britským ministrem Michaelem Govem. Společně dokonce podepsali ručně psanou dohodu o převozu chlazeného masa přes hranici v Severním Irsku – Gove mu přezdíval „král klobás“. Tato spolupráce skončila s příchodem neústupného Davida Frosta, ale Šefčovič i přesto zachoval chladnou hlavu a předešel obchodní válce.

Přesto má i Šefčovič za sebou neúspěchy. V roce 2019 neuspěl v prezidentských volbách na Slovensku, kde se snažil konkurovat populární právničce Zuzaně Čaputové. Ačkoli nebyl členem vládní strany Smer, byl vnímán jako její kandidát a v závěru kampaně se uchýlil k tvrdší, konzervativní rétorice, která mu podle pozorovatelů neseděla a oslabila jeho pozici.

Po návratu do Komise v roce 2024 získal jedno z nejvýznamnějších portfolií – obchod. Nyní stojí v čele jednání s Trumpovou administrativou, která zůstává silně protekcionistická. Šefčovič mezitím cestuje po světě a snaží se dojednat nové dohody s Indií, Filipínami, Indonésií či Thajskem. I v Evropské unii řeší křehký vztah s Čínou.

Jeho pracovitost je legendární. V květnu absolvoval cestu napříč pěti kontinenty během týdne, přičemž strávil v posteli jen dvě noci. Se šéfkou von der Leyenovou ho spojuje nejen pracovní zápal, ale i rutinní návštěvy posilovny v suterénu budovy Komise.

Zatímco Trump tlačí na rychlou dohodu pod pohrůžkou cel, Šefčovič se snaží zachovat chladnou hlavu a přichází s novými návrhy. Podle evropských diplomatů je však nálada spíše pesimistická. „Nedokážu si představit, že se dohodneme. Američané chtějí vybírat cla a zbohatnout,“ řekl jeden z nich. Přesto věří, že Šefčovič to nevzdá a bude hledat kompromis.

Čas ale neúprosně běží. Pokud se mu nepodaří do 9. července přesvědčit Trumpovu administrativu, čeká EU nová vlna celních bariér. Pro muže, který přežil brexit i pět britských ministrů zahraničí, by však tento úkol mohl být vrcholem kariéry – nebo jejím nejnáročnějším pádem.