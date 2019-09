Jak si Německo poradí se změnou klimatu? Vláda Merkelové rokovala celou noc

Jednání politiků velké koalice začalo ve čtvrtek večer a pokračovalo celou noc. Chvílemi jednaly strany odděleně, pak zase společně. K závěrečnému kompromisu se ale zatím podle německých médií nedobraly, i když se z koaličních kruhů ozývá, že už se blíží k cíli. Začátek zasedání klimatického kabinetu byl kvůli průtahům odložen z 11:00 na 13:00. Výsledky svých rokování by pak veřejnosti měli politici oznámit ve 14:30.

K hlavním sporným bodům patří způsob, jakým by se měla stanovit cena za vyprodukovanou tunu CO2 v oblastech dopravy a bydlení, a také její minimální výše. Ta by se zřejmě mohla pohybovat kolem 30 eur za tunu, což by podle odhadů vedlo ke zvýšení ceny benzinu na pumpách o zhruba 10 až 11 centů (2,6 koruny až 2,9 koruny) za litr.

Shoda mezi koaličními stranami naopak už delší dobu panuje na tom, že se větší podpory dostane elektromobilům, alternativním pohonům nebo železniční a městské hromadné dopravě, která má zlevnit. Další opatření miliardového balíčku se mají týkat rozvoje ekologické energetiky a oblasti bydlení - zde třeba podpory zateplení domů a výměny starých topení.

Řada odborníků, aktivistů i někteří politici už ale dopředu hovoří o tom, že chystané plány nejsou dostatečné. Poukazují také na to, že už nyní je jasné, že Německo nesplní své cíle pro rok 2020. Po celé zemi se proto dnes uskuteční rozsáhlé demonstrace za důslednější boj proti změnám klimatu. Ty první už začaly, hlavní protest odstartuje v poledne u Braniborské brány v centru Berlína.

Aby spolková republika snížila do roku 2030 emise CO2 o 55 procent ve srovnání s rokem 1990, potřebuje, aby klesly ze současných zhruba 866 milionů tun ročně na 563 milionů tun. Vláda zároveň počítá s tím, že do té doby stoupne podíl obnovitelných zdrojů energie na 65 procent ze současných přibližně 38 procent.