Průlomová dohoda v EU: Peníze z fondů budou podmíněny dodržováním vlády práva

Spojování evropských peněz s vládou práva dlouhodobě odmítá Maďarsko a Polsko, jež kvůli tomu hrozily vetem rozpočtu a s ním spojeného fondu.

Podle dnes dosažené shody by se měla podmínka vztahovat na veškeré unijní fondy. Spojena tedy bude s celým balíkem více než 1,8 bilionu eur (přes 50 bilionů korun) v rozpočtu a fondu, o němž členské země s europoslanci od srpna vyjednávají.

"Dnešní dohoda je milníkem v ochraně hodnot EU. Poprvé jsme vytvořili mechanismus, který umožní EU zastavit financování vlád, které nerespektují naše hodnoty jako je vláda práva," uvedl člen parlamentního vyjednávacího týmu Petri Sarvamaa.

White smoke from the #RuleOfLaw trilogues. The EP and @EU2020DE have reached a historic deal for the EU. We have managed to secure a link between the use of EU funds and the respect for the rule of law in the Member States. Our goal was an effective mechanism & it is achieved. pic.twitter.com/wvM6ddCd0b