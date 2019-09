Vrátí se "klimakancléřka"? V Německu demonstrují stovky tisíc lidí

"Je velmi důležité, že tu dnes všichni jste, abychom jasně ukázali, co potřebujeme, a co chceme, a že jen dodržení klimatických cílů pro rok 2030 je málo," řekla na začátku berlínské demonstrace jedna z řečnic davu protestujících s mnoha barevnými transparenty.

Narážela tak na to, že Německo chce do roku 2030 snížit své emise skleníkových plynů o 55 procent ve srovnání s rokem 1990. Podle některých odborníků, například profesora na univerzitě v nizozemském Wageningenu Niklase Höhneho, je to ale málo a Německo by mělo usilovat o redukci na úrovni 65 až 70 procent, aby se podařilo dodržet klimatickou dohodu z Paříže.

Jak toho chtějí dosáhnout, dnes demonstranti, mezi nimiž převažují mladí lidé, dávají jasně najevo. Řada z nich má na plakátech hesla požadující vyšší zdanění firem produkujících škodlivé emise, omezení automobilové dopravy nebo rozšíření ekologického zemědělství. "Německá vláda by měla silněji regulovat automobilový průmysl a investovat více do obnovitelných zdrojů," řekla dnes ČTK v podobném duchu jedna z protestujících.

Menší demonstrace se dnes ráno nevyhnula ani berlínskému kancléřství, kde v té době šéfka vlády Angela Merkelová jednala s koaličními partnery o tom, jaká opatření přijmout. V bezprostřední blízkosti kancléřství také vyrostlo několik stanů aktivistů.

Vedle Berlína jsou velké protesty hlášeny i z Hamburku, kde policie napočítala 45.000 lidí, a Mnichova, kde je jich asi 25.000. Tisíce lidí se sešly třeba také v severoněmeckém Kielu nebo Freiburgu na jihozápadě země. Celkem se dnes ve spolkové republice má uskutečnit kolem 500 protestů. Podobné demonstrace se konají také v dalších zemích po celém světě.

Německo bylo loni zodpovědné za přibližně 2,1 procenta světových emisí skleníkového plynu oxidu uhličitého (CO2), čímž se zařadilo na šesté místo mezi největšími znečišťovateli. Každý Němec v průměru za rok podle organizace Global Carbon Project vyprodukuje 9,7 tuny CO2, což je téměř dvojnásobek světového průměru.