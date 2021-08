Žena získala 100.000 eur v očkovací loterii na Slovensku

Nižší finanční výhry se budou losovat v pracovních dnech, hlavní ceny pak jednou týdně v televizním vysílání veřejnoprávního Rozhlasu a televize Slovenska (RTVS). V nedělním losování pět lidí získá shodně 1000 eur (25.400 Kč) a zároveň každý z nich může hrát o prémii nejméně 100.000 eur. K zisku hlavní ceny ale musejí v limitu 20 sekund od zavolání zvednout telefon a pak v přímém televizním přenosu ve stejném dalším časovém limitu říct heslo, které je zveřejněno během relace. V prvním kole loterie se to podařilo pouze první vylosované ženě.

Druhá z vylosovaných osob hovor podle moderátorů televize krátce po jeho začátku ukončila, následně další muž telefon ve stanoveném limitu nezvedl a v pořadí čtvrtý vylosovaný hráč řekl, že heslo nezná, protože není u televize. Pátá hráčka sice telefon zvedla, ale ve vymezeném čase heslo neřekla; tvrdila, že na televizi se dívá přes internet a že přenos je opožděn. Přišla tak o výhru 400.000 eur; tato částka, kterou tvoří nerozdělené hlavní výhry, se tak přesouvá do dalšího kola losování hráčů o hlavní ceny v očkovací loterii.

Očkovaní zájemci o finanční ceny nebyli do loterie zahrnuti automaticky, ale museli se do ní přihlásit. Registrovat se mohou pouze dospělí, byť Slovensko očkuje obyvatele ve věku od 12 let. Dosud se v této pětimilionové zemi do loterie zapojilo přes 616.000 z 2,3 milionu obyvatel, kteří dostali alespoň první dávku vakcíny.

Analytici slovenského ministerstva financí odhadli, že náklady na očkovací loterii ve výši 26,4 milionu eur (670 milionů Kč) se vrátí, pokud loterie přesvědčí k očkování proti covidu-19 oběma dávkami alespoň 6000 lidí. Upozornili ovšem, že v zahraničí zatím neexistuje dostatek důkazů o účinnosti loterie na podporu vakcinace.

Kromě očkovací loterie parlament schválením příslušného zákona také umožnil, aby stát vyplácel příspěvky lidem, kteří přesvědčí jiné obyvatele o potřebě očkovat se proti covidu-19. Výše příspěvku je stanovena na 30 až 90 eur (760 až 2290 Kč) za očkovanou osobu v závislosti na jejím věku. Vláda ale bude moci finanční odměnu zvýšit. Jeden člověk bude moci získat takzvaný zprostředkovatelský bonus maximálně za 50 očkovaných lidí.