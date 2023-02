Europoslanci podpořili plán snížení závislosti na dovozu energií z Ruska

Zvažované další zvyšování důchodového věku by se netýkalo lidí, kteří mají krátce před důchodem. Dotklo by se případně až pracovníků, kteří mají do penze třeba 20 či 30 let. Rozlišily by se také náročné profese, které by mohly odejít na odpočinek dřív. Na tiskové konferenci po své návštěvě ministerstva kultury to dnes řekl premiér Petr Fiala (ODS).