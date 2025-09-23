Evropská komise navrhuje další sankce proti Rusku. Zahrnují konec veškerého nákupu LNG

Evropská komise navrhla v rámci 19. sankčního balíčku proti Rusku, že by Evropská unie měla ukončit veškerý nákup zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska. Podle návrhu by měl tento zákaz vstoupit v platnost koncem roku 2026, tedy o rok dříve, než se původně plánovalo. Dřívější termín platnosti, který má za cíl snížit příjmy Moskvy z vývozu fosilních paliv, přichází jen několik dní po tom, co americký prezident Donald Trump vyzval Evropu, aby ukončila nákup ruských energií.
Cílem návrhu je snížit příjmy Ruska z prodeje fosilních paliv a zvýšit náklady na jeho vojenské aktivity na Ukrajině. Návrh se zaměřuje také na ruské finanční sítě, vývoz energií a vedlejší obchodní trasy. Předpokládá se však, že tento balíček sankcí narazí na odpor Maďarska a Slovenska, protože ke schválení balíčku je potřeba jednomyslná podpora všech členských států.
Kromě omezení ruských bank se v rámci sankčního balíčku poprvé zvažují i restrikce vůči kryptoplatformám a transakcím s kryptoměnami. Záměrem je uzavřít mezeru, která byla využívána k převádění finančních prostředků zpět do Ruska. Rovněž se zakazuje evropským firmám podnikat v ruských zvláštních ekonomických zónách, které nabízejí zahraničním společnostem zvýhodněné daňové podmínky.
Dalším významným bodem návrhu je zákaz obchodování s nečlenskými přístavy EU, pokud jsou využívány k obcházení sankcí nebo k obchodování s vojenskými technologiemi, jako jsou například rakety. V návrhu je také uveden seznam 45 dalších společností, které spolupracují s Ruskem na obcházení sankcí. Jedná se o 12 čínských, 2 thajské a 3 indické subjekty.
V symbolickém gestu navrhla Evropská komise také zákaz poskytování služeb přímo souvisejících s cestovním ruchem v Rusku. Také se zpřísňují kontrolní opatření na export a doplňují se další vojenské technologie, které se nemohou vyvážet do Ruska. Návrh také zakazuje zajišťování pojištění pro ruská letadla a plavidla po dobu pěti let od jejich prodeje.
