Evropská komise navrhuje kvůli událostem v Gaze pozastavit část obchodní dohody s Izraelem

Libor Novák

17. září 2025 14:40

Evropská unie
Evropská unie Foto: Depositphotos

Evropská komise navrhla pozastavit část obchodní dohody s Izraelem z důvodu probíhající humanitární krize v Pásmu Gazy. Eurokomisař Maroš Šefčovič prohlásil, že ačkoliv EU lituje, že musí přistoupit k takovému kroku, považuje ho za „přiměřený a proporcionální“ vzhledem k naléhavé situaci. Evropská unie je pro Izrael nejdůležitějším obchodním partnerem, s celkovým objemem obchodu se zbožím 42,6 miliardy eur v roce 2024. .

Šefčovič zdůraznil, že pozastavení obchodu neznamená, že by izraelské zboží zmizelo z evropských obchodů, továren či nemocnic. Zboží by pouze ztratilo preferenční přístup na trh EU a vztahovala by se na něj cla, která platí pro všechny země, s nimiž nemá EU dohodu o volném obchodu.

Podle komisaře je cílem tohoto kroku dosáhnout neomezeného přístupu humanitární pomoci, okamžitého propuštění všech rukojmích držených Hamásem a naléhavého příměří.

Návrh komise bude muset být schválen kvalifikovanou většinou členských států. To znamená, že jej musí podpořit alespoň 15 z 27 států a tyto státy musí zároveň představovat 65 % celkové populace EU. Vzhledem k tomu, že Německo (18 %), Francie (15 %) a Itálie (11 %) mají velký vliv na hlasování, bude pro návrh obtížné získat dostatečnou podporu. .

Ačkoliv podle Šefčoviče bude ekonomický dopad zrušení volného obchodu „skromný“ a dodatečné náklady se odhadují pouze na 227 milionů eur ročně, jedná se o symbolický krok. Podle Šefčoviče je to jasný signál, že Evropská unie musí využít nástroje, které má k dispozici, k řešení humanitární krize v Gaze.

Vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Kaja Kallasová byla dotázána na to, zda má důvěru v to, že návrh bude schválen. Přestože v Radě podle ní existují rozdílné politické linie, veřejné mínění v členských státech se mění a lidé chtějí vidět, že utrpení v Gaze končí. Je však nejisté, zda se politické názory členských států také změní.

