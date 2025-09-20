Evropská letiště zasáhl rozsáhlý kyberútok

Libor Novák

20. září 2025 14:04

Letadla, ilustrační foto
Letadla, ilustrační foto Foto: Pixabay

Provoz na několika velkých evropských letištích, včetně Heathrow v Londýně a bruselského a berlínského letiště, byl v sobotu narušen. Důvodem je kybernetický útok na poskytovatele služeb pro odbavení a nástupní systémy, což způsobilo zpoždění a zrušení letů.

Společnost Collins Aerospace, která dodává odbavovací a nástupní systémy několika leteckým společnostem, se potýká s technickým problémem. Podle společnosti RTX, což je mateřská firma Collins Aerospace, byl zasažen software na vybraných letištích. Útok znemožnil automatizované systémy. Letištní provoz tak mohl pokračovat pouze s manuálním odbavením a nástupními procedurami.

Útok měl velký dopad na letový řád. Bruselské letiště uvedlo, že incident nastal už v pátek večer. Kvůli útoku bylo zrušeno 10 letů a průměrné zpoždění pro všechny odlety bylo přibližně jednu hodinu. Mezi další zasažená letiště patří londýnské Heathrow, které varovalo před zpožděním, a berlínské letiště.

Letecká společnost Delta Air Lines uvedla, že dopad na lety bude minimální a podařilo se jim najít řešení, jak narušení provozu minimalizovat. Naopak největší evropské aerolinky, EasyJet a Ryanair, potvrdily, že jejich lety pokračují bez problémů.

Útok naštěstí nezasáhl všechna letiště. Mluvčí letiště ve Frankfurtu potvrdil, že provoz je bez problémů. Stejně tak ani na zurichském letišti nebyl provoz narušen. Britská ministryně dopravy Heidi Alexander uvedla, že situaci pozorně sleduje. Polsko potvrdilo, že u jejich letišť nebyly zaznamenány žádné hrozby. 

před 2 hodinami

Druhá aktivace článku 4 NATO za měsíc. V čem se liší od článku 5?

Související

Více souvisejících

letadla, letectví

Aktuálně se děje

před 55 minutami

Letadla, ilustrační foto

Evropská letiště zasáhl rozsáhlý kyberútok

Provoz na několika velkých evropských letištích, včetně Heathrow v Londýně a bruselského a berlínského letiště, byl v sobotu narušen. Důvodem je kybernetický útok na poskytovatele služeb pro odbavení a nástupní systémy, což způsobilo zpoždění a zrušení letů.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

včera

včera

Dny NATO v Mošnově

Dny NATO v napjaté době. Letos se konají v době, kdy Rusko zkouší alianci

Poslední hodiny zbývají do začátku letošních Dnů NATO, kde nejenom česká armáda představí lidem svou techniku. Stane se tak v době zvýšeného napětí na východním křídle NATO, kdy v rozmezí několika dní pronikly téměř dvě desítky ruských dronů do Polska a tři ruské stíhačky nad Estonsko. 

včera

FIFA, ilustrační fotografie.

FIFA sáhla ke změně reprezentačních přestávek. V příští sezóně se sloučí září s říjnem

Až začne v příští sezóně pro reprezentační mužstva nový cyklus, nestane se tak – jak tomu bylo dosud vždy – začátkem září, ale naopak až na přelomu září a října. Mezinárodní fotbalová federace FIFA. O příštím podzimu tak nebudou v rozmezí září-listopad tři reprezentační přestávky, ale jen dvě, protože ta zářijová s tou říjnovou se nově sloučí dohromady.

včera

včera

Aktualizováno včera

MiG-31

Ruské stíhačky narušily estonský vzdušný prostor

Estonsko tvrdí, že jeho vzdušný prostor byl narušen třemi ruskými stíhačkami. K incidentu mělo dojít v pátek. Estonské ministerstvo zahraničí kvůli tomu povolalo ruského chargé d’affaires, píše CNN. Moskva se zatím k incidentu nevyjádřila. 

včera

včera

včera

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Nový nemocný muž Evropy? Francie se zmítá v obrovském chaosu

Podle italských médií se Francie potýká s velkým politickým chaosem. Za necelé dva roky se v zemi vystřídalo pět premiérů, což je stav, který předčí i poválečnou nestabilitu v Itálii. Po předčasných volbách v červenci 2024 navíc francouzský parlament nedokáže vytvořit většinu, která by byla schopna schválit státní rozpočet.

včera

včera

Aktualizováno včera

Otevírání obálky s posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka Prohlédněte si galerii

Mimořádná zpráva V Lánech se otevřela obálka se vzkazem Masaryka. Zřejmě nejde o poslední slova

Dnes v deset hodin dopoledne začal na zámku v Lánech dlouho očekávaný ceremoniál k otevření obálky s údajnými posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka. Historici za účasti prezidenta Petra Pavla ji otevřeli přesně dvacet let poté, co ji Masarykův tajemník Jan Sum uložil do Národního archivu s datem otevření na dnešní den. Jak historici po otevření zjistili, jednalo se o dokument v angličtině o pěti stranách a nešlo o dopis, nýbrž o záznam Jana Masaryka. Dokument navíc podle prvního zkoumání není z roku 1937, ale z roku 1934, kdy se Masaryk cítil špatně a domníval se, že umírá.

včera

Politici se naučili, že nic nemusí dodržet. Marnotratnost vždy zaplatí starý známý „někdo jiný“

Politici opět slibují zázraky – levnější hypotéky, vyšší důchody, víc bytů, vyšší mzdy. Jenže rozpočet praská ve švech a o nutném zvýšení daní, pokud mají být tyto honosné sliby skutečně splněny, raději nikdo nemluví. Všichni čekají, že to vyřeší „někdo jiný“. A tím „někým“ budeme zřejmě zase my všichni. Stejně, jako tomu bylo vždycky.

Zdroj: Jakub Jurek

Další zprávy