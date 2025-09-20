Evropská letiště zasáhl rozsáhlý kyberútok

Provoz na několika velkých evropských letištích, včetně Heathrow v Londýně a bruselského a berlínského letiště, byl v sobotu narušen. Důvodem je kybernetický útok na poskytovatele služeb pro odbavení a nástupní systémy, což způsobilo zpoždění a zrušení letů.
Společnost Collins Aerospace, která dodává odbavovací a nástupní systémy několika leteckým společnostem, se potýká s technickým problémem. Podle společnosti RTX, což je mateřská firma Collins Aerospace, byl zasažen software na vybraných letištích. Útok znemožnil automatizované systémy. Letištní provoz tak mohl pokračovat pouze s manuálním odbavením a nástupními procedurami.
Útok měl velký dopad na letový řád. Bruselské letiště uvedlo, že incident nastal už v pátek večer. Kvůli útoku bylo zrušeno 10 letů a průměrné zpoždění pro všechny odlety bylo přibližně jednu hodinu. Mezi další zasažená letiště patří londýnské Heathrow, které varovalo před zpožděním, a berlínské letiště.
Letecká společnost Delta Air Lines uvedla, že dopad na lety bude minimální a podařilo se jim najít řešení, jak narušení provozu minimalizovat. Naopak největší evropské aerolinky, EasyJet a Ryanair, potvrdily, že jejich lety pokračují bez problémů.
Útok naštěstí nezasáhl všechna letiště. Mluvčí letiště ve Frankfurtu potvrdil, že provoz je bez problémů. Stejně tak ani na zurichském letišti nebyl provoz narušen. Britská ministryně dopravy Heidi Alexander uvedla, že situaci pozorně sleduje. Polsko potvrdilo, že u jejich letišť nebyly zaznamenány žádné hrozby.
