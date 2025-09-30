Evropské špičky jednají o narušování vzdušného prostoru. Kellogg prozradil, proč USA jednají s Lukašenkem

V reakci na opakované narušení dánského vzdušného prostoru neidentifikovanými drony se Spojené království, Francie, Německo a Švédsko zavázaly Dánsku pomoci posílit jeho bezpečnost. Incidenty s drony narušily dánský vzdušný prostor už několikrát během posledního týdne. Dánským silám se přitom dosud nepodařilo žádný z bezpilotních letounů sestřelit, což by umožnilo prozkoumat trosky.
Pomoc spojenců přichází v době, kdy se v Kodani tento týden konají dva evropské summity. Hlavní město má ve středu hostit lídry Evropské unie a ve čtvrtek pak zástupce 47členného Evropského politického společenství. Posílení bezpečnostních opatření má zajistit hladký průběh těchto klíčových mezinárodních událostí.
Spojené království už do Dánska odeslalo protidronový systém, jak potvrdil ministr obrany John Healey na okraj konference britské Labouristické strany. Sousední Německo avizovalo vyslání 40 vojáků, kteří mají pomoci s detekcí, identifikací a eliminací dronů. Francie se zapojí vojenským vrtulníkem a 35 dalšími vojáky. Švédsko přislíbilo protidronový systém a dodatečné radary, stejně jako posily pro policii, které mají zvýšit bezpečnost na zemi.
Během diskuse americký vyslanec Kellogg objasnil postoj Spojených států k válce na Ukrajině. Uvedl, že hlavní prioritou USA je „zastavit největší pozemní válku v Evropě od druhé světové války“. Zdůraznil, že se jedná o „válku průmyslové síly“ s „doslova stovkami tisíc“ zabitých v boji.
Kellogg připomněl, že Sověti opustili Afghánistán po ztrátě 18 000 vojáků a USA odešly z Vietnamu s 65 000 oběťmi. Dnes se přitom hovoří o tom, že počet mrtvých a raněných na obou stranách na Ukrajině překročil jeden milion. „To je ohromující,“ řekl Kellogg s tím, že „tato válka musí nějakým způsobem skončit“.
Americký vyslanec Kellogg také poskytl zajímavý pohled na vztahy USA s Běloruskem. Reagoval tak na dohodu o propuštění některých politických vězňů výměnou za uvolnění části sankcí vůči Minsku. Kellogg zdůraznil, že americké soustředění na Lukašenka je primárně proto, že „víme, že hodně mluví s prezidentem Putinem“. Ačkoliv USA netuší, o čem mluví, vědí, že se stýkají.
Kellogg upřesnil, že hlavním cílem dohod s Minskem bylo „zajistit otevřenost komunikačních kanálů“, aby Spojené státy měly jistotu, že „veškeré naše zprávy jsou předávány prezidentu Putinovi“. Propuštění politických vězňů považuje Kellogg za pozitivní vedlejší výsledek. Nicméně „hlavním cílem nebylo osvobodit politické vězně – hlavním cílem bylo najít řešení, jak nejlépe ukončit válku mezi Ukrajinou a Ruskem“. Podle Kellogga je pro USA klíčové zajistit, aby „zprávy posílané Vladimiru Putinovi byly konzistentní“, a to bez ohledu na to, zda jdou přes Lukašenka, Kirilla Dmitrijeva, nebo Jurije Ušakova.
Kellogg dodal, že USA nejsou naivní ohledně Lukašenkova režimu a vědí, že „když propustí jednoho [vězně], pravděpodobně dva další sebere“. Součástí dohody bylo také umožnit státní letecké společnosti Belavia opravit letadla, aby „jejich letadla nepadala z oblohy“. Zároveň ale Bělorusko dostalo jasné ultimátum, že nesmí letadla používat k „hanebným účelům“ jako je přeprava migrantů do Evropy.
Proevropská strana moldavské prezidentky Maie Sanduové směřuje k jasnému vítězství a nové většině v parlamentu ve volbách, které jsou považovány za klíčové pro budoucí cestu země do Evropské unie. Prezidentka Sanduová, která varovala voliče, že jejich demokracie je mladá a křehká, upozornila po hlasování na „masivní ruské vměšování“ s tím, že jde o budoucnost země, která leží mezi Ukrajinou a Rumunskem.
Zdroj: Libor Novák