Gaza je v troskách. Život ve starobylém městě se naprosto zhroutil

V největším městě Gazy panuje chaos, protože Izrael se chystá zahájit invazi. Před dvěma lety bylo toto město plné života. Ve třídách byly slyšet hlasy školáků, trhy byly plné lidí a kavárny na pobřeží nabízely útočiště před okolním světem.
Gaza je městem s bohatou historií a se stovkami tisíciletých památek, které dokumentují její minulost. Proto nebylo překvapením, že si ji islamistické militantní hnutí Hamás zvolilo za své hlavní město, když v roce 2007 převzalo kontrolu nad Pásmem Gazy.
Navzdory letům konfliktů, blokádě a autoritativní vládě se ve městě udržela určitá struktura. Přispěl k tomu systém zřízený radikály s pomocí regionálních vlád, a také humanitární pomoc OSN. Ačkoli byl život v Gaze obtížný, polovina populace byla nezaměstnaná a ulice hlídala policie Hamásu, lidé si mohli dopřát například kávu nebo relaxaci v parku.
Dnes je Gaza podle CNN zničená a vládne v ní bezpráví. Je to důsledek brutálního izraelského útoku, který byl reakcí na útok Hamásu. Lidé ve městě opět čelí rostoucím obavám o své přežití.
Život v Gaze se po odvetném útoku Izraele zcela zhroutil. Stovky tisíc obyvatel se snaží přežít v rozbitých budovách a jsou odkázáni sami na sebe. Jejich budoucnost je nejistá a lidé netrpělivě čekají na zprávy o další zásilce jídla nebo na vzácnou možnost osprchovat se slanou vodou, která občas vytéká z kohoutků. Izrael nepouští do Gazy novináře. Z toho důvodu CNN mluvila s několika obyvateli, aby si udělala obrázek o tom, jak to ve městě vypadá.
Desítky tisíc izraelských úderů proměnily kdysi vysoké budovy v hromady suti. Ulice jsou zaplavené odpadky a splaškovou vodou. Z oblohy padá hustý černý dým ze spalování dřeva a plastů, které lidé používají jako palivo. Nad hlavami neustále bzučí drony a občas je slyšet výbuchy z náletů.
Elektrická energie je k dispozici pouze pro ty, kteří si ji mohou dovolit. Na tržištích se prodává náhodný sortiment drahého jídla, které bylo pravděpodobně ukradeno z humanitárních kamionů. Nemocnice a lékárny nefungují. Lidé trpí v důsledku špatných hygienických podmínek a nedostatku potravin.
V noci se městem potulují ozbrojené gangy a rodiny se vyzbrojují, aby se ochránily. Peníze lze převést pomocí neformálního bankovního systému. Avšak ti, kteří si chtějí peníze vybrat, musí zaplatit až padesátiprocentní provizi lidem a skupinám, které kontrolují peněžní zásoby. Majdi Abu Hamdi, čtyřicetiletý otec čtyř dětí, řekl pro CNN, že prach z explozí plní ulice a dostává se i do domů, kde jsou okna vyražená. Dokonce i toulaví psi se chovají jinak. V noci se jim ozývají děsivé zvuky, protože se stali divokými z pojídání tolika těl. Stávají se nebezpečnými a útočí na obyvatele.
Abu Hamdi řekl, že lidé vypadají, jako by jim bylo sedmdesát let. Důvodem je vyčerpání z války, hlad a nedostatek jídla. Hamás, který byl dříve v ulicích Gazy viditelný, je nyní neviditelný. Jeho politické kanceláře, policejní stanice a komunální úřady jsou zničené. Jeho militanti jsou schovaní. Obyvatel Gazy, který si nepřál uvést své celé jméno, protože se bojí odvety, řekl, že skupina už nemá ve městě viditelné síly.
Novinář z Gazy, Bashar Taleb, se na svém Facebooku zeptal, k čemu jsou zbraně Hamásu, když nedokázaly ochránit civilisty. „K čemu je tolik zbraní, když neochránily jediného civilistu a nezabránily hladu a neustálé smrti, která už téměř sedm set dní trvá mezi nevinnými lidmi, kteří v této válce nemají žádnou moc,“ napsal.
V lednu, když bylo dosaženo dohody o příměří, se členové Hamásu objevili na veřejném prostranství v Gaze v plné uniformě. Byla to demonstrace síly pro Izrael, který se snaží Hamás zničit. Po této události Hamás uspořádal další ceremoniály, kde demonstroval svou sílu během plánovaného propouštění rukojmích. To Izrael natolik rozčílilo, že hrozil odstoupením od dohody.
Hamás však není statická organizace. Dle vojenského experta Alexe Plitsase se kvůli probíhající válce a ničení uchyluje k náboru nových členů. Počet zbývajících militantů v Gaze je téměř nemožné určit. Hamás nedisponuje uniformní armádou, ale funguje jako povstalecká síla, která nedodržuje válečná pravidla.
Dle izraelského vojenského zdroje bude pro obsazení Gazy zapotřebí 60 000 dalších záložníků a prodloužení služby pro dalších 20 000 vojáků. Palestinci budou mít přibližně dva měsíce na evakuaci. Izraelská armáda plánuje začít s útokem 7. října, tedy v den druhého výročí útoku Hamásu.
Oficiální představitel izraelské armády se domnívá, že vojáci budou čelit nepříteli, který měl dostatek času na to, aby se připravil a schoval se v rozsáhlé síti tunelů pod městem. Hamás takzvané „metro“, jak ho Izrael nazývá, je daleko komplexnější, než Izrael předpokládal. Skládá se z větších strategických center a menších taktických tunelů, které slouží k rychlým přesunům a překvapivým útokům.
Vojenská operace přitahuje varování od vlád a humanitárních organizací, které jsou znepokojeny chováním izraelské armády během uplynulých dvou let. Zaznamenán byl vysoký počet civilních obětí a obvinění z válečných zločinů, porušování lidských práv a blokád pomoci. Podle Plitsase bude vyčištění a dobytí města trvat několik měsíců a bude si vyžadovat mnoho vojáků. I když je to technicky možné, bude to extrémně obtížné.
Související
Izraelský nálet zabil v Gaze novináře z Reuters, AP a NBC
Bezpečno už není nikde. V Pásmu Gazy už se střílí i lidé, kteří si jdou pro jídlo
Pásmo Gazy , Gaza (Pásmo Gazy)
Aktuálně se děje
před 13 minutami
Gaza je v troskách. Život ve starobylém městě se naprosto zhroutil
před 1 hodinou
Izraelský nálet zabil v Gaze novináře z Reuters, AP a NBC
před 2 hodinami
Trumpův boj proti drogám: U pobřeží Venezuely zasahují americké torpédoborce
před 2 hodinami
Garance Ukrajině podobné jako článku 5: Jak by mohly vypadat v praxi?
před 3 hodinami
"A co Čína a EU?" Indie se ruské ropy nevzdá, prstem ukazuje na jiné
před 4 hodinami
Dny bez proudu, nedostatek vody, ulice plné odpadků. Kuba se zmítá v ekonomickém kolapsu
před 5 hodinami
Wagnerovci v Africe končí. Rusko nahrazuje žoldnéře za Afrika Corps, může je lépe kontrolovat
před 6 hodinami
EU by měla být imigrantům vděčná. Díky nim se vypořádala s nedostatkem pracovních sil
před 6 hodinami
Život na frontě v Doněcké oblasti: Krvácející Ukrajina hodlá bojovat o každý centimetr země
před 7 hodinami
Bezpečno už není nikde. V Pásmu Gazy už se střílí i lidé, kteří si jdou pro jídlo
před 9 hodinami
Předpověď počasí na závěrečný týden srpna. Trend se před víkendem otočí
včera
Sparta z českých zástupců jako jediná úvodní duel vyhrála. Olomouc a Ostrava budou doma dotahovat
Aktualizováno včera
Rozhodně jsme neprohráli, řekl Zelenskyj krajanům na Den nezávislosti
včera
Woody Allen přijal pozvání na filmový festival v Moskvě
včera
Slovensko se také ozvalo. Ukrajinské útoky na Družbu řeší i s EU
včera
Německý boj s migrací. Ministerstvo vyčíslilo, kolik stojí hraniční kontroly
včera
Krejčí po roce v Gironě s největší pravděpodobností opustí Španělsko a zamíří do Anglie
včera
Hromadná nehoda s tragickým koncem. Na Nymbursku zemřel jeden z řidičů
včera
Kim Čong-un sledoval další zbraňový test. Pchjongjang představil nové rakety
včera
Fico v pasti, kterou sám nastražil. Nedodržuje sliby a ztrácí podporu, nespokojení přecházejí jinam
Podpora strany Smer-SD pod vedením Roberta Fica mírně klesla a část nespokojených voličů se začíná obracet k jinému, mimoparlamentnímu subjektu. Příčinu lze hledat v nenaplněných očekáváních, která premiér nastolil svou rétorikou.
Zdroj: Patrik Bohačiak